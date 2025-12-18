香港KOL教日本便利店快速換錢法遭狠批　日媒警告:操作不當賠重金

每逢日本旅程尾聲，手上的日圓硬幣又多又重，很有負擔。而最近不少旅遊KOL紛紛拍片分享「生活小智慧」：在便利店購物時，將所有硬幣通通塞入自助收銀機，藉此將散銀兌成紙幣。但短片一出即遭網民瘋狂炮轟，更被斥為「失禮行為」。



日前有旅遊KOL拍片分享在日本旅行時教網民如何將剩餘的散銀兌換成紙幣，教導觀眾在日本旅行時，若手上剩餘散銀太多，又不知如何解決時，可以選擇前往便利店購物，結賬時將所有硬幣投入自助收銀機，利用找續功能將硬幣兌換成紙幣。

自助收銀機非「找換機」？

這種做法隨即引發網絡熱議，大批網民斥責此舉動並不恰當，可能會令當地人反感。網民指「部機係方便啫，用途唔係比你咁用」。不過另有人表示「上個月去日本，個收銀員都係咁將我所有銀仔放晒入去」，強調日本當地人都會入硬幣但「一個一個入，同埋真係會慢慢入」，而非教學影片中「一下咁掉哂落去」。

日媒《Financial Field》報道指出，隨著自助收銀機的普及，越來越多人將其當作「貨幣兌換機」來使用。而日本「通貨單位及貨幣發行相關法律」第七條亦指明，商家有權拒絕「超過20枚同面額硬幣」的交易（如21枚1円硬幣），但此法主要針對人工收銀，自助收銀機目前在技術與法規上存在模糊地帶，令不少旅客甚至部分當地人都將其當作「零手續費」的快捷兌換工具。

日媒建議正確使用機器

但報道強調，自助收銀機每台造價高達$100萬至$300萬日圓（約港幣$5萬至$15萬）。若為了「清散銀」而一次過投入大量硬幣，容易導致感應器故障和卡頓。過往曾發生顧客不慎將宣傳貼紙或遊戲機代幣混入硬幣投入，造成故障而致業務中斷，而店方亦有權向當事人追討財產損失。

針對自助收銀機的正確使用，基本原則是每次投入硬幣不應超過20枚，且必須確保不含異物。防止機器停擺而對其他使用者造成不便。如果確實有處理大量硬幣的需求，建議分開多次交易或事先徵詢店員同意，共同維護良好的購物環境。