酒店房卡1存放方法超危險！香港人常犯　網絡安全專家教3招自保

出門旅行本應是賞心樂事，但在異地，保護個人安全始終是首要任務。而有專家指出，從領取房卡到進入房間後的每一個簡單步驟，都可能成為潛在的安全漏洞！



根據外媒《Reader's Digest》的報導，3位安全顧問和網絡技術專家整合了他們的專業見解，揭示了許多旅客在酒店住宿期間，可能在不知不覺中危及個人安全的常見疏忽。

《德魯納酒店》劇照

資深安全顧問Daniel Loo指外出住酒店時，將房卡連同印有房號的卡套一起存放，會暴露自己的房號和鎖匙，若卡套遺失或遭盜竊，不法分子可以輕易進入酒店房間。

媒體引述一項波爾州立大學與佛羅里達國際大學的聯合研究，高達38%的酒店盜竊案是發生在客房內部而非公共區域，研究結果強烈警示了房號保密對於住客安全的重要性。

Daniel Loo表示，事實上，酒店工作人員對房間號碼的保護也是極度謹慎的，因為大部分酒店相關培訓會提醒員工不要大聲提到住客的房號，以確保客人的隱私安全。還提醒在外出遊時，要確保人身安全，謹記不要隨意透露自己的房間號碼，因為即使是不經意提起，也可能會引起其他人的關注。

北極星集團創辦人、資深安全顧問Daniel Loo（Rimkus）

人工智能網絡安全專家Joshua McKenty表示，酒店房卡現時主要採用多種技術，包括磁條感應、藍牙、無線射頻識別（RFID）或近場通訊（NFC）。他指出，NFC具備強大的安全功能而廣受青睞，更可能容許住客直接使用智能手機或手錶充當房卡，毋須實體卡。儘管這類技術正日漸普及，同時省卻了實體卡及印有房號的卡套，但目前許多酒店仍沿用RFID鑰匙卡，只能在門口讀卡器匹配時解鎖，技術相對傳統。

Joshua McKenty（about.me）

網絡安全專家Dave Meister指出，RFID卡是透過物業管理系統（PMS）編程，將住客的個人資訊、特定房間和住宿時間連結起來，並使用獨特的識別碼對房卡進行編碼。他表示，目前大多數現代系統使用 RFID 或磁條技術，其中 RFID 提供了更高的耐用性和安全性。然而，不幸的是，這類技術有一個主要缺陷。

網絡安全專家Dave Meister（Linkedin）

Meister也分享了他的個人安全策略，他個人只會使用移動密鑰（Mobile Key），但前提是確保網絡安全。如果必須使用實體卡，他會要求使用RFID卡，並堅持將房卡與手機分開存放，避免消磁，也不要讓房卡留在酒店房間內。此外，他還強調應避免在退房前於網上發布任何房間細節或可識別的照片，以降低遭受社交工程或基於位置的威脅。

但McKenty警告「現在只需使用名為Flipper Zero的設備，就能相對容易地複製市場上大多數酒店鑰匙卡，而且隔著房卡持有者的口袋或錢包也能完成」。如果擔心卡片被複製，不只是酒店鑰匙卡，都應考慮使用屏蔽錢包（Shielded Wallet）。由於RFID和NFC屏蔽屬於同一技術，在選購時可尋找具備任一屏蔽功能的產品。

McKenty還強調，預訂時要選擇信譽良好的酒店品牌，因為這類酒店會遵循正確的門禁密碼重設程序。而對於房卡應該時刻保持警惕，如果感到不安，最簡單的應急方式就是立刻前往前台，要求重設房門密碼並製作一套新鎖匙。

《假面酒店》劇照

Loo也教3招安全小tips，他強調要像對待銀行卡一樣謹慎地對待酒店房卡，確保房卡安全且不要暴露在外面。

關於酒店房卡的安全小tips：

1. 不要拍攝房卡套

房卡和卡套一齊放，萬一不見了固然有風險，但Loo警告，「為了方便記憶而拍下房卡套的照片」等圖一時方便的行為，也隨時付出代價，如果電話不幸被黑客入侵，房間信息也隨之洩露。他建議，最安全的方法是依靠記憶「記住它，或建立一種心理聯想來輔助記憶，例如利用電話號碼或特殊日期的其中一部分。」

2.在前往房間時不要分心

前往房間時必須保持專注，切勿邊走邊看手機等分心行為。在途中要留意緊急逃生路線，並在開啟房門的瞬間，提高警覺，環顧四周。

3. 鎖好門鎖，提高警惕

對於進入房間後，他的建議要鎖好所有門鎖，此外，在開門前，最好先透過窺視孔觀察門外。而在外出時，則應保持懸掛「請勿打擾」標誌，營造房間內仍有人的假象。

資料來源：《Reader's Digest 》