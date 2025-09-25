血糖失控易變老+醜！專家教7招懶人控糖術　餐前飲它瘦身變年輕

你知道血糖波動大，不僅讓人變胖，還會讓人變老變醜嗎？近日台灣中醫YouTuber「77老大」在頻道上就分享了7招非常適合懶人的「血糖乖乖術」，讓你不用折磨自己，輕鬆穩定血糖，還能讓你越吃越瘦，越活越年輕！



「77老大」Youtube頻道

中醫師「77老大」常常在頻道上分享不同的健康知識。最近他發布了一條影片教大家「懶人控糖術」，讓減肥抗老不再是難事。

他表示，無論男女，當血糖波動越大， 就等於身體越差，絕對不是危言聳聽，而是事實。因為當血糖快速升高時，身體會分泌大量胰島素來平衡血糖，但如果這些情況經常發生，胰島素就會逐漸產生阻抗，慢慢變得不敏感，好似「剎車失靈」，效果就越來越差，形成一個惡性循環，血糖就非常容易失控。

他還講到血糖失控人就會「胖成一條海狗」，瘦不下來，還會出現皮膚鬆弛、細紋、老化等情況，甚至容易造成糖尿病、心血管疾病、代謝症候群等疾病。

「77老大」還指出少食、多運動、早睡早起等常見的控糖方法一般人很難做到，為此他分享了7招「血糖乖乖術」，大家只需按照這幾條控糖小秘訣來做，健康、體態、膚況都能得到全面的提升！

7招「血糖乖乖術」

1. 餐前喝果醋

（towfiqu-barbhuiya@Unsplash）

研究指出，只要每餐餐前喝一點果醋，可以降低血糖大約15%－25％。因為果酸能夠抑制消化酵素的活性，簡單來說果酸會幫你的身體「踩剎車」，放慢糖分進入血液的濃度。尤其是蘋果醋，因為它有一種特有的成分－根皮苷（Phlorizin），可以防止腸道吸收過量的葡萄糖，但喝果醋不能亂喝，醋的PH值偏低，空腹喝的話容易刺激胃酸。一天只要20ml的蘋果醋，喝之前用10倍的水稀釋，在餐前10分鐘飲用，就能做到又有效又不刺激了。

2. 按順序吃東西

（louis-hansel@Unsplash）

口訣是：1菜2肉3澱粉。先吃蔬菜，再吃肉類，然後最後吃飯、麵這些澱粉。只要做到這點，餐後的血糖高點就能降低五成左右。 原理就是用蔬菜的膳食纖維當餐前打底，增加飽腹感，增加食物從胃進入小腸的時間，葡萄糖釋放在血液的速度就會降低。第二吃肉，肉裡面蛋白質釋放速度較慢，讓糖分在胃裡停留的時間變長，再慢慢分批放出去，能夠避免糖分短時間大量釋放。最後吃澱粉，就像前面多了兩位「守門員」，擁有滴水不漏的防線，一方面會沒有那麼餓，吃得就沒有那麼多，另一方面，葡萄糖釋放較慢，血糖就不容易飆升。如果不想在飲食方面調整太多，就按以上順序去吃，血糖都不會太高。

3. 甜點這樣吃

（brian-chan@Unsplash）

生活壓力太大，甜食不能少，但是控糖又很重要。所以吃甜點有以下三個原則：一是飯前吃甜點；絕對不要空腹吃，飯後吃是最好的，二是吃好的蛋白質；多吃優質蛋白質、優質脂肪，比如堅果、蛋白、雞胸肉等，最後再吃甜食。三是甜點適量吃；一餐不要超過總飲食量的15%，稍稍有幸福感即可。醫學有人性的，只要上面幾點都能做到，即便吃了甜點，血糖也不會大飆升。

4. 吃飽不要坐著

（arek-adeoye@Unsplash）

長輩常講，吃飽後不要糖不要坐，這樣會消化不良，脂肪會囤積，這些都沒錯。但最主要有兩個層面的影響，一是血糖波動，二是消化吸收。原因是飯後大概30分鐘到一個小時之內，食物正在被消化道消化，然後在小腸進行吸收，所以血糖會慢慢開始上升。大概飯後一到兩個小時會達到頂峰，如果在這段時間內，你躺在沙發上，那麼吃進去多少，基本上血糖也會上升多少，波動非常大。所以飯後可以站一下，或者散步，再或者做一些簡單的家務，曬曬衣服等等。這樣不只能幫助消化，還能夠把血糖上升的速度降低15%－30%。如果你是在辦公室，午餐就不要總是叫外賣，可以跟同事約著一起走去遠一點的餐廳，再散步回來，走著走著身體就變健康了。

5. 多吃原型澱粉

（yen-vu@Unsplash）

原型澱粉包括糙米、番薯、南瓜、藜麥、燕麥等等，是沒有經過太多加工的澱粉。原型澱粉的好處是含有大量的膳食纖維，以及抗性澱粉，簡直是「控糖神器」。想辦法把精緻澱粉換成原型澱粉，這樣對於血糖的波動幫助極大。所以真的是與其做一件很痛苦的大事，不如累積這一些真的能夠做得到的小事，一樣就是能夠達到穩定血糖的目標。

6. 早餐不吃它

（margarita-zueva@Unsplash）

有些人早餐習慣吃麵、飯、麵包，這種吃法會導致血糖大飆升，早上空腹的時候吃甜食、高油脂、加工食品，血糖會飆到18樓。身體為了調節而分泌大量的胰島素，血糖又會開始下降，一整天就進入惡性循環。所以如果一天只挑一餐吃健康的，早餐絕對是最重要的。早餐要盡量地吃得高蛋白、高纖維，低碳水，比如堅果，雞蛋，燕麥，番茄，番薯等穩定血糖的食物，而且它們還有抗老、提神的作用，吃完一整天都覺得元氣滿滿。

7. 多吃好油

（pratik-bachhav@Unsplash）

平時吃煎炸油膩食物，喝奶茶啤酒叫做生活的慰藉，如果一年365天有300天都在這樣吃，身體會一直處在慢性發炎（Chronic inflammation）的狀態，發炎因子會去幹擾胰島素，造成胰島素阻抗。所以平時要多吃一些好的油脂，就會去幫助身體降低發炎反應。比如馬鮫魚、三文魚、秋刀魚都富含Omega3，吃沙律的時候可以淋一點橄欖油，或者每天吃一小把的無調味堅果，都可以幫助攝取優質脂肪。當攝入的油分足夠好，身體慢性發炎好了，血糖就會乖乖的，就會比別人更年輕、長壽。

以上7招「血糖乖乖術」如果不能每天都做到，起碼可以在吃完麻辣火鍋之後、熬夜之後、 喝醉的第二天，跟足以上小習慣，身體至少能從一團混亂回到正軌。

資料來源：血糖波動，是變老變醜的元兇，懶人控糖術，讓妳減肥抗老超簡單！【77老大】（獲授權轉載）

同場加映：減肥｜醫生揭11種肥胖類型+減重方法 一類肥胖要靠室温調節

以往我哋面對肥胖，都是利用計算BMI（身體質量指數）就測評自己是不是胖子，但原來肥胖比起我們想像複雜得多，近日就有醫師發文表示，肥胖竟然可分成11種截然不同的類型，而每一種類型和成因對身體的影響都大相逕庭。看全文👉👉👉減肥｜醫生揭11種肥胖類型+減重方法 一類肥胖要靠室温調節