陳奕迅公開患焦慮症仍服藥　醫生揭3大症狀 20條簡單問題自我測試

陳奕迅演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》8月5日於澳門首映。電影除紀錄了橫跨全球的巡迴演出片段，更爆出Eason早於在疫情巡唱期間已出現精神上問題， 情緒病無情突襲，確診「焦慮症」。

都市人生活忙碌，情緒容易繃緊，有專科醫生表示，一般「焦慮症」會有三大症狀，而早年也有專家設定一套20題焦慮測試，用來衡量其焦慮狀態的輕重程度，大家可以用5分鐘的時間， 看看自己有沒有焦慮症呈陽性。



陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

光環背後壓力山大

這部歷時7年、橫跨全球180多場巡迴演出的紀錄電影，紀錄了Eason走遍全世界巡迴演出的幕後片段，亦呈現了他在光環背後因無窮無盡的壓力，引發了恐懼、焦慮。

紀錄片以Eason在疫情期間，被迫取消演唱會作開始，他坦言做藝人常常害怕做得不夠好，說錯話被人鬧，甚至跟歌迷網上隔空聚會時，他也感觸落下淚。紀錄片更爆出Eason早於杭州站開始，出現精神上問題， 情緒病無情突襲，確診「焦慮症」。

情緒病出來後，他坦言最初也很擔心，有了經驗後，已明白如何面對，「看了一個很好的醫生，目前仍有吃藥。那些藥沒有多大副作用，不過醫生就認為我最好停下來時才停藥。我也試過停藥，但身體就告訴我不成，明明是睡得很好，明明是心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張，所以還是決定巡演停了，才停藥。」

醫生揭焦慮症3大症狀

都市人生活壓力大，容易受情緒困擾，但怎樣才算是焦慮症呢？ 精神科專科張正平醫生早前接受《Gofever高燒》訪問時曾表示，焦慮症常見的症狀主要可分為3部分：首先是患者經常會感到焦慮及坐立不安，時常對生活事情感到困擾及提心吊膽，擔心有不好的事情會發生。其次，持續的焦慮情緒亦會影響自主神經系統，引致出現不同的生理症狀，包括心跳加快、頭痛頭暈、手腳麻痺、肚痛胃痛等。最後是心理上的症狀，由於焦慮症患者長期處於高度警惕狀態，令他們對外界刺激變得十分敏感、容易受驚及過度反應。

《我的大叔》劇照

如果覺得自己出現了焦慮的症狀，可以利用以下由William W.K.Zung 於1971年編制的SAS（Self－Rating Anxiety Scale）主要用於評出焦慮病人的主觀感受，並衡量其焦慮狀態的輕重程度及其在治療中的變化，評定時間跨度是最近一周的自我評核測試。用5分鐘的時間看看自己有沒有焦慮症呈陽性吧！

以下列出了有些人可能會有的情況，請仔細閱讀每一條問題，然後根據最近一星期以內下述情況影響您的實際感覺，在每條問題後記下該題的程度得分。總分等於各條目得分之和，其中第5、9、13、17、19題為反向記分。

【1】我覺得比平常容易緊張或著急。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【2】我無緣無故地感到害怕。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【3】我容易心裏煩亂或覺得驚恐。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【4】我覺得我可能將要發瘋。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【5】我覺得一切都很好，不會發生什麼不幸。

總是如此：1分

經常有：2分

很少有：3分

從無或偶爾有：4分

(注意：此為反向記分)

【6】我的手腳發抖打顫。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【7】我因為頭痛、頸痛和背痛而苦惱。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【8】我感覺容易衰弱或疲乏。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【9】我覺得心平氣和，不會坐立不安。

總是如此：1分

經常有：2分

很少有：3分

從無或偶爾有：4分

(注意：此為反向記分)

【10】我覺得心跳得很快。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【11】我因為一陣陣頭暈而苦惱。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【12】我有暈倒發作或覺得要暈倒似的。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【13】我吸氣呼氣都感到很容易。

總是如此：1分

經常有：2分

很少有：3分

從無或偶爾有：4分

(注意：此為反向記分)

【14】我的手腳麻木和刺痛。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【15】我因為胃痛和消化不良而苦惱。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【16】我常常要小便。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【17】我的手腳常常是乾燥溫暖的。

總是如此：1分

經常有：2分

很少有：3分

從無或偶爾有：4分

(注意：此為反向記分)

【18】我臉紅發熱。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【19】我容易入睡並且整夜都睡得很好。

總是如此：1分

經常有：2分

很少有：3分

從無或偶爾有：4分

(注意：此為反向記分)

【20】我會做惡夢。

總是如此：4分

經常有：3分

很少有：2分

從無或偶爾有：1分

【結果】

將SAS測驗的總分乘以1.25，四捨五入後，取整數即得SAS標準分。

結果解讀：

小於50分： 無焦慮

大於或等於50分且小於70分： 輕微至輕度焦慮

大於或等於70分且小於85分： 中至重度焦慮

大於或等於85分： 重度焦慮

＊問卷測試只是抑鬱症的篩查工具,不可代替醫生正式診斷的結果,如有疑問請向你的醫生查詢