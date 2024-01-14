台灣櫻花攻略2024｜盤點全台20個賞櫻景點　花期資訊懶人包｜多圖

又快到賞櫻的的季節啦！除了日本以外，台灣全島都有櫻花。台灣每年的櫻花季大約落在每年1月至4月上旬，多數櫻花會在2、3月之間盛開。



本文整理出台灣賞櫻地圖，蒐集全台北中南東各地最值得一去的櫻花景點，包含近幾年熱門的陽明山櫻花景點、台中櫻花景點、南投櫻花景點等，其中九族文化村櫻花、武陵農場櫻花、阿里山櫻花等都是此生一定要去的賞櫻勝地，在台灣就能一睹浪漫的櫻花雨！

2024台灣賞櫻地圖👇👇👇

+ 22

台灣北部櫻花景點

1. 台北陽明山國家公園

陽明山擁有台北後花園的美譽，每年櫻花季都會開出滿山遍野的櫻花，時間從一月下旬開始一路到到四月陸續會有，山櫻花、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻等花種盛開，其中前一個月最為盛大，再加上恰逢農曆新年，總會湧入大批人潮，是許多人必去的走春賞櫻景點，接下來介紹2個特色的陽明山櫻花景點！

東方寺

陽明山的東方寺是一定要去的朝聖的櫻花景點之一，身為佛教寺廟東方寺，建築風格卻很日式，再加上寺廟庭院內種滿了吉野櫻，每年大約在3月盛開，吸引不少追櫻人士專門前往，清幽的日系建築搭配粉白的大櫻花，有種彷彿置身日本賞櫻的感覺。

東方寺

櫻花花期：3月中旬

地址：台北市士林區永公路245巷24號



平菁街42巷

同樣位於陽明山的「平菁街42巷」是近期IG熱門的櫻花打卡景點，櫻花季時，這裡沿途會有圍牆，而許多櫻花會紛紛從上方探出頭來，非常浪漫，其中又以42巷最盛，周遭有許多休閒觀光農園，是值得走春旅遊的好景點！

平菁街42巷

櫻花花期：1月～2月

地址：台北市士林區平菁街42巷



2. 台北內湖樂活公園（樂活夜櫻季）

台北的內湖樂活公園櫻花綿延3公里，花種包含寒櫻、吉野櫻、八重櫻、昭和櫻與四種櫻花。位於內湖的樂活公園可以說是除了中正紀念堂之外，交通最便利的櫻花景點，只要搭到捷運東湖站，步行不到10分鐘就可以抵達。

每年2月份這裡會舉辦樂活夜櫻季，漂亮的LED燈光打在粉色的櫻花上，有參加晚上的慶典的氛圍，是一個與親朋好友月會散心的好去處！

內湖樂活公園

櫻花花期：2月上旬～3月下旬

地址：台北市內湖區康樂街61巷15弄



3. 新北淡水無極天元宮

位於淡水的天元宮種植了多種品種的櫻花，包括吉野櫻、三色櫻和寒櫻等，多數人會在三月拜訪，一起欣賞紅白粉相間的櫻花盛況，搭配上莊嚴的宮廟建築，更是吸引不少攝影愛好者慕名而來，無論早上或晚上的景色都非常壯觀，想追櫻的朋友千萬不能錯過！

淡水無極天元宮

櫻花花期：1月下旬～4月

開放時間：06:30～21:30

地址：新北市淡水區水源里北新路三段36號



4. 新北三峽大熊櫻花林

近年最熱門的賞櫻景點當然少不了位在新北三峽的大熊櫻花林，不僅種植6種台灣常見的櫻花品種外，總數還高達4000棵，從一月到四月，每個月去都不會膩，可以能欣賞到各式各樣不同深淺顏色的櫻花，相當驚艷。

不過因為大熊櫻花林園區皆為緩上坡，雨天較為濕滑，行動不便者可能斟酌前往。

三峽大熊櫻花林

櫻花花期：1月10日～3月20日左右

開放時間：07:00～19:00

地址：新北市三峽區竹崙路230號

票價：大人平日120元（台幣，下同）／假日150元，120公分（含）以下免收



5. 宜蘭大同櫻花季

宜蘭大同鄉有許多櫻花景點，包含櫻花林、櫻花公園、崙埤河濱公園等，同屬於台灣的賞櫻寶地，每年二月初至三月之間，也都會舉辦「大同櫻花季」，除了欣賞落英繽紛的美景外，還會有許多歌唱、舞蹈節目等表演節目，非常適合與家人、朋友一同熱鬧賞櫻的景點！

宜蘭大同櫻花林

櫻花花期：2月初～3月

地址：宜蘭縣大同鄉崙埤村崙埤河濱公園



6. 桃園拉拉山恩愛農場

想到知名的賞櫻地點絕對少不了桃園拉拉山上的恩愛農場，每到櫻花的季節，開上山的途中，就能欣賞到北橫公路兩旁綻放的櫻花美景，而抵達恩愛農場，更能看到園區種植了大片的櫻花樹，尤其二月底到三月初時，可以欣賞到千島櫻與富士櫻等美麗的櫻花景致。

拉拉山恩愛農場

櫻花花期：2月10日～3月15日

營業時間：09:00～20:00

地址：桃園市復興區中心路143號

票價：櫻花季門票100元



7. 新竹司馬庫斯

位於新竹縣尖石鄉高海拔山區的泰雅族部落「司馬庫斯」，一年四季都有別緻的景色，因此被譽「上帝的部落」，不僅是全台灣最晚通電的部落，原住民文化保留相當完整，更是此生必去的景點之一，在櫻花季還可以看到司馬庫斯被整片粉色櫻花圍繞，想去一睹美麗景色的民眾，要記得注意上、下山的管制時間和路段。

司馬庫斯

櫻花花期：2月6日～2月28日

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號



台灣中部櫻花景點👇👇👇

+ 23

8. 苗栗銅鑼環保公園

苗栗的炮仗花花海是新春必去的應景景點，而苗栗環保公園附近，不只有一面炮仗花牆和步道，最上層更是山櫻花小徑，二月至三月期間，可以看到炮仗花與山櫻花一起盛開的美景，橘色瀑布與粉色櫻花相互輝映，不只喜氣也非常令人嘆為觀止！

銅鑼環保公園

炮仗花、櫻花花期：2月中旬～3月上旬

地址：苗栗縣銅鑼鄉119縣道



9. 台中武陵農場櫻花季

每年春節合歡山附近的各個景點總是擠滿了人潮，其中武陵農場不僅是著名的高山農場，更為台灣最具代表性的賞櫻景點之一，武陵農場四季皆有如畫般的美景，春天可以賞紫藤花、夏天可以看繡球花、秋冬也有飄落的楓葉、落羽松以及金黃色的銀杏，不過其櫻花更是廣為人知。

武陵農場的櫻花步道綿延3公里，一共種植了2.1萬株的櫻花樹，品種繁多高達十多種，並以「紅粉佳人」最甚，其花瓣密集迷人如同繡球花，是由日本昭和櫻與中國櫻桃雜交而產生的特有品種，春節期間一定要到武陵農場一探漫天盛開的粉色森林！

武陵農場櫻花季

櫻花花期： 2月7日～2月28日

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號



10. 台中福壽山農場

福壽山農場是同樣鄰近合歡山，並以櫻花著名的高山農場，其超過2000公尺的「千櫻園」是全台最高的櫻花園，在13公頃遼闊的土地裡，有高達6000株的櫻花，包含知名的山櫻花緋寒櫻，還有日本櫻花昭和櫻、富士櫻、以及白色系的吉野櫻、大島櫻等6個品種。

從福壽山農場放眼望去就能見到重巒疊嶂的高山美景，搭配特殊的田園景觀，讓這裡也有「台灣小瑞士」的美稱，夜晚時亦可到「百櫻園」觀賞滿天星斗與櫻花，讓你所有浪漫的願望都能一次滿足，超級適合與愛人一起去欣賞！不過，提醒民眾福壽山農場屬於高海拔地區，如果有頭暈喘不過氣等高山症症狀出現時，應休息服用藥物，並且立即下山。

福壽山農場

櫻花花期：2月中～4月

地址：台中市和平區福壽路29號

千櫻園日開放時間：07:30～16:30

票價：成人平日80元、假日100元；大型車100元、小型車50元、機車20元



11. 台中后里泰安派出所

因為櫻花而出名的台中后里泰安派出所，甚至被譽為是全台最美派出所，其沿途種滿了八重櫻，雖然櫻花種植的範圍並不遼闊，大概只有100公尺左右，不過櫻花樹卻非常密集，每年2、3月大肆盛開時仍十分壯觀，總會湧入超乎想像的人潮。

后里泰安派出所

櫻花花期：2月下旬～3月中旬

地址：台中市后里區安眉路1號



12. 南投日月潭九族櫻花季

九族文化村也是聲名遠播的賞櫻勝地，每年2月都會盛大舉辦「九族櫻花祭」，至今已超過10年，九族文化村的櫻花種植的非常集中，園區內有5000棵以上的重瓣緋寒櫻、九族百重櫻、枝垂櫻、富士櫻、吉野櫻。一路乘著日月潭纜車到湖岸旁，都能見到盛開的山櫻花。另外，早上如果還看的不夠，九族文化村亦有開放夜晚的賞櫻活動。

九族文化村

櫻花花期：2月～3月

地址：台灣南投縣魚池鄉金天巷45號



13. 南投奧萬大櫻花季

南投另一個不容小覷的賞櫻景點就是知名的賞楓地「奧萬大」，奧萬大種有山櫻花、八重櫻以及白色的「霧社櫻」為主要看點，過年期間可以見到橘黃色的楓葉與落羽松伴隨著粉色與桃色的櫻花一起共舞，美不勝收的大自然景色，讓人彷彿進入了畫作一般！

奧萬大國家森林遊樂區

櫻花花期：1月～3月

時間：08:00～17:00

地點：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號



14. 雲林古坑草嶺櫻花季

雲林草嶺擁有豐富的自然生態，是非常值得探訪的風景區，區內種植破萬棵櫻花樹的草嶺，櫻花總類多達21種，其中以寒櫻、河津櫻及山櫻花居多。並分佈約18公頃的山區。

草嶺的賞櫻路線可分為3種路線：

第一，草嶺隧道前道路至青山坪大約2公里的距離，沿途可以欣賞不同種類的櫻花

第二，蘇家農場到九芎神木約2公里的櫻木花道

第三，九芎神木到石壁仙谷間以紅粉佳人為主的路線



春節期間，除了欣賞俏麗櫻花，也能與家人朋友一起悠閒的到古坑品嚐咖啡。

草嶺石壁風景區

櫻花花期：1月底～3月初

地址：雲林縣古坑鄉草嶺村石壁



15. 雲林古坑青山坪咖啡農場

一邊喝咖啡一邊賞櫻是不是也別有一番風情呢？青山坪咖啡農場園內栽植河津櫻、寒櫻、白花山櫻、八重櫻等多種櫻花，每年都會輪流盛開，不僅如此園區還可以免費入園，可以說是藏在咖啡農場內的賞櫻秘境，其中還有「櫻花大道」多個拍照景點，更讓它們成為了近期熱門的IG打卡地點！

雲林古坑青山坪咖啡農場

櫻花花期：2月～3上旬

地址：雲林縣古坑鄉草嶺村129號



台灣南部櫻花景點👇👇👇

+ 9

16. 嘉義阿里山櫻花季

台灣最美的風景之一「阿里山」，到了櫻花季也會開出滿山滿谷的櫻花，其中吉野櫻、台灣山櫻花佔最多，總共有3000多株。阿里山的櫻花景點非常多，包含阿里山派出所、阿里山工作站（櫻王）、石棹步道群-櫻之道、沼平車站櫻木鐵道等景點。

其中一定不能錯過的就是「祝山觀日步道登山口」，因爲一旁就是綻放的吉野櫻，當看到冉冉升起日出照在櫻花花瓣時，真的美的令人屏息！

阿里山國家森林遊樂區

櫻花花期：12月～4月中旬

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村59號



17. 台南烏山頭水庫風景區

同樣是充滿異國風情的景色，台南烏山頭水庫譽有「香榭大道」的美名，一旁120公尺的道路種了21棵高大粉白色的南洋櫻，據傳有幾棵還是由八田與一（編按：嘉南大圳設計者及烏山頭水庫建造者）親手種下的，雖然種的櫻花數目不多，但可別小看這裡，隨風灑落的櫻花花瓣，真的就像踩在粉紅地毯上，吸引不少追櫻人士慕名而來！

台南烏山頭水庫風景區

櫻花花期：2月～3月

地址：台南市官田區八田路三段500號



18. 高雄寶山二集團櫻花公園

高雄寶山二集團櫻花公園可以說是近期南部最熱門的打卡景點，占地約為38甲，所以又稱為「38甲櫻花公園」，種滿了河津櫻、山櫻花、吉野櫻、墨染櫻等各色櫻花共5000多株，另外，由於園區位於海拔接近1500公尺高度，天氣好的時候，還能眺望高雄市和台南市區景致，快趁著假期馬上安排前往吧～

高雄寶山二集團櫻花公園

櫻花花期：1月底～3月

地址：高雄市桃源區荖濃溪林道寶山巷



19. 屏東霧台櫻花季

2021年歷經60年風霜的霧台櫻花王遭樹醫生宣告不治，不知道還有多少人記得他大到不可思議，猶如粉紅花傘的身影呢？時至今日，霧台櫻花季並沒有因櫻花王的衰落而停止，並且還有櫻花王子、櫻花公主替花王接班，除此之外，沿著台24線蜿蜒的道路依舊可以看見種滿了約5000多株的山櫻花，像是指引道路一樣，在每年的2月大肆盛開。

屏東霧台櫻花季

櫻花花期：2月～3月

地址：屏東縣霧台鄉霧台村



台灣東部櫻花景點👇👇👇

20. 台東太麻里青山農場

台東太麻里最著名的景點莫過於在夏秋兩季間綻放的金針花海，不過其實金針山在櫻花季也會開滿許多櫻花，當中的「青山農場」園區內，更是栽種了約900棵的櫻花樹，並以八重櫻為主，想在東部賞櫻的人不妨可以走訪金針山一探究竟！

太麻里青山農場

櫻花花期：2月～3月

地址：台東縣太麻里鄉大王村17鄰佳崙196號

門票：櫻花步道清潔費每人40元



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2024台灣櫻花季》想賞櫻不必大老遠跑去日本！盤點全台23個櫻花景點、花期資訊一次看】