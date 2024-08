香港80年代武打巨星參演《阿凡達4、5》62歲一年拍7套戲永不言休

馬來西亞華裔女星楊紫瓊從馬來西亞選美小姐、香港武打巨星、荷里活演員到奧斯卡影后,在演藝之路不斷開拓全新可能,她在60歲時風光收穫各大頒獎典禮的影后獎項,腳步卻未曾因此停歇,現年62歲依舊抱持著「一年連拍7部電影」的超高產能,持續譜出影壇傳奇!



占士金馬倫偷偷爆料

迪士尼D23粉絲大會驚喜釋出《魔雪奇緣3》(Frozen 3)全新概念圖,當然也有許多精采的電影消息隨之曝光,國際大導占士金馬倫( James Cameron )透露《阿凡達3》(Avatar: Fire and Ash)當中「不會」有楊紫瓊演出科學家「 Karina Mogue 博士」,認為《娛樂週刊》(Entertainment Weekly)「有一點錯誤報導了」,並表示楊紫瓊會在《阿凡達4》、《阿凡達5》中登場。

史無前例的華人之光

來自馬來西亞的楊紫瓊2022年以科幻喜劇《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲得奧斯卡、金球獎最佳音樂及喜劇類電影與美國演員工會獎…多項影后大獎,成為荷里活有史以來第一位華裔奧斯卡影后,她以60歲之齡刷新影壇新紀錄,並在出道第40年再創演藝生涯高峰,堪稱為勵志典範。

62歲仍保持著「一年連拍7部戲」

楊紫瓊獲得奧斯卡影后桂冠加冕之後,依舊維持著極高產量,今年在章子怡殺夫電影《醬園弄》扮演老年時期的女主角「詹周氏」,以及在樂壇天后Ariana Grande主演、《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)朱浩偉導演執導的歌舞奇幻電影《魔法壞女巫》(Wicked)上、下兩集現身。

楊紫瓊也一口氣包辦了史詩科幻續集電影《阿凡達4》、《阿凡達5》,還有勵志電影《魔方小姐》與正在籌拍中的新戲《亞特蘭提斯》即將登上大螢幕,今年62歲的楊紫瓊依舊保持著努力不懈的腳步,持續在國際影壇大放異采。

