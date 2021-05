專訪｜薩克薛達參考《異形》拍《不死喪軍》　對巴帝斯塔讚唔停

撰文: 聯合新聞網 最後更新日期: 2021-05-12 23:30

薩克薛達(Zack Snyder)近期帶來Netflix執導新片《不死喪軍》(Army of the Dead),日前接受台灣媒體聯訪,提到在全球肆虐的新冠肺炎:「很幸運,我們在疫情爆發之前就拍完了,但這部電影也是在喪屍蔓延的瘟疫」,更說片中世界即便充滿喪屍,人們還是習以為常繼續過生活:「所以現在的我們也還是勇往直前吧!」

薩克早在17年前就拍過賣座恐怖片《活死人凶間》(Dawn of the Dead),如今挑戰同樣題材,他笑稱自已一向很愛喪屍:「我覺得喪屍可以混搭很多題材,這次是先參考《異形》(Alien)、《逃出紐約》(Escape from New York)甚至是《盜海豪情》(Ocean's Eleven)等電影,試圖用喪屍的元素,把這些電影風格結合起來」,至於為何故事地點發生在賭城,他則說拉斯維加斯是個很酷很棒的城市,金光閃閃的,若是這裡有許多喪屍入侵,場面一定會很壯觀。

《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)男星巴帝斯塔(Batista)領銜演出《不死喪軍》,薩克則對他讚不絕口,誇他無論是動作戲、感情戲都拍得很好:「他是個大隻佬,但當你看著他,又能感受到他的脆弱」。薩克一向是喪屍迷,倘若真的置身於喪屍包圍的世界,該選擇什麼武器?他則幽默笑答:「如果你子彈充足,我會推薦機關槍,但如果是物資短缺的末日世界,還是用斧頭自保比較實在。」電影將於21日在Netflix上線。

