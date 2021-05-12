專訪｜薩克薛達參考《異形》拍《不死喪軍》　對巴帝斯塔讚唔停

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-12 23:30

薩克薛達（Zack Snyder）近期帶來Netflix執導新片《不死喪軍》（Army of the Dead），日前接受台灣媒體聯訪，提到在全球肆虐的新冠肺炎：「很幸運，我們在疫情爆發之前就拍完了，但這部電影也是在喪屍蔓延的瘟疫」，更說片中世界即便充滿喪屍，人們還是習以為常繼續過生活：「所以現在的我們也還是勇往直前吧！」

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薩克早在17年前就拍過賣座恐怖片《活死人凶間》（Dawn of the Dead），如今挑戰同樣題材，他笑稱自已一向很愛喪屍：「我覺得喪屍可以混搭很多題材，這次是先參考《異形》（Alien）、《逃出紐約》（Escape from New York）甚至是《盜海豪情》（Ocean's Eleven）等電影，試圖用喪屍的元素，把這些電影風格結合起來」，至於為何故事地點發生在賭城，他則說拉斯維加斯是個很酷很棒的城市，金光閃閃的，若是這裡有許多喪屍入侵，場面一定會很壯觀。

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《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）男星巴帝斯塔（Batista）領銜演出《不死喪軍》，薩克則對他讚不絕口，誇他無論是動作戲、感情戲都拍得很好：「他是個大隻佬，但當你看著他，又能感受到他的脆弱」。薩克一向是喪屍迷，倘若真的置身於喪屍包圍的世界，該選擇什麼武器？他則幽默笑答：「如果你子彈充足，我會推薦機關槍，但如果是物資短缺的末日世界，還是用斧頭自保比較實在。」電影將於21日在Netflix上線。

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