雷霆特攻隊*｜劇情簡介+7大角色懶人包　新復仇者組隊背後有陰謀?

【雷霆特攻隊*／Thunderbolts*】在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）大結局中，代表聯盟中兩大力量的主角都離觀眾而去，鐵甲奇俠（Iron Man）的光榮犧牲，美國隊長（Captain America）交棒飛隼（Falcon），剩下的成員也都退下火線，在事態如此四分五裂之際，一組全新的英雄團隊即將誕生，由正反兩派所集結的全新組合，再度掀開Marvel新篇章！



【圖輯】點圖放大看《雷霆特攻隊*》預告畫面👇👇👇

+ 15

《雷霆特攻隊*》故事起源

故事改編自Marvel的漫畫原作，概念最早是在1997年的《The Incredible Hulk》#449 之中出現，由CIA中情局局長「瓦倫緹娜·艾蕾格拉·德芳亭」（Valentina Allegra de Fontaine）可把她想成「自殺突擊隊」（Suicide Squad）裡的禾艾敏（Amanda Waller）所組織，成立目的是為了取代復仇者聯盟的團隊，換言之想組成比較好被政府掌控的新復仇者，一行人將製造怎樣的火花呢？敬請期待！



【圖輯】點圖放大看《雷霆特攻隊*》7大角色懶人包👇👇👇

+ 19

《雷霆特攻隊*》成員介紹1：二代 「黑寡婦」

「黑寡婦」（Black Widow）娜塔莎與葉蓮娜（二代）從小就被送到間諜組織「紅房」賣命，雖非手足，但朝夕相處的陪伴下讓她們比親姊妹還親，而在《復仇者聯盟4：終局之戰》為了取得靈魂寶石，黑寡婦選擇跳崖讓鷹眼活下，壯烈犧牲，葉蓮娜在電影《黑寡婦》的最後刺殺鷹眼，為娜塔莎的死負責，而這其中少不了CIA局長的煽動，更為之後的《雷霆特攻隊*》留下伏筆。



【相關圖輯】新占士邦爆肌男星擔正做蜘蛛俠頭號敵人 狂獸獵人格力文預告曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

《雷霆特攻隊*》成員介紹2：紅色守衛者

冷戰時期，蘇聯借鑑美國的「超級士兵」計畫打造美國隊長的成功先例，創造出了第一個、也是唯一一個的「紅色守衛者」與葉蓮娜、娜塔莎為了執行「紅房」任務，扮演假父親，但在三年的臥底生活中，培養出深厚的親情。



【相關圖輯】新一代性感尤物被傳加入Marvel 將於《蜘蛛俠4》飾演一人氣英雌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

《雷霆特攻隊*》成員介紹3：美國特工

在美國隊長選擇退位之後，他將自己的盾牌交給「飛隼」琛偉遜（Sam Wilson），希望他繼承職位，但琛偉遜認為自己不堪重責，將盾牌捐獻給美國政府，但隨後國政府向公眾宣布他們找到了「新任美國隊長」約翰沃克（John Walker），但在種種行徑下，民眾認為他德不配位，並將他比喻成偏執的暴力偽君子。



【相關圖輯】《死侍與狼人》全球票房逼近10億美元！未來三年Marvel新戲逐套數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

《雷霆特攻隊*》成員介紹4：幽靈

幽靈（Ghost）是在《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）中出現的反派角色，小時候因為一場實驗事故，獲得了可以改變自身分子結構的能力，加上神盾局給她的戰衣，由此使她能任意穿過任何障礙物，躲避攻擊，但從小到大她的身體都如同撕裂一般的疼痛，隨著時間的推移也變得極其不穩定，嚴重到她會從現實生活中徹底消失，為了使自己變回原樣，她偷走皮姆博士的新科技，希望藉著抽取量子領域的能量來回復肉身。



【相關圖輯】死侍與狼人｜概念藝術圖曝光 最終大戰原定仲有2個被遺忘嘅英雄（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

《雷霆特攻隊*》成員介紹5：哨兵

在電影預告中，雷霆特攻隊的眾成員同時接到任務擷取的貨物，一個人突然從紙箱裡走出來，他正是「哨兵」（Sentry）鮑伯（Bob）在原著漫畫中原本是位癮君子，在某次竊盜毒品後誤喝實驗室的秘密藥物，而獲得強大的超能力（有如一百萬個恆星爆炸的能量），而他為何被囚禁，似乎牽扯出幕後更多的陰謀算計。



《雷霆特攻隊*》成員介紹6：模仿大師

模仿大師（Taskmaster）擁有可以將親眼看過的戰鬥技巧完美複製下來並親身使用的能力，在《黑寡婦》裡他能利用高科技打造美國隊長的盾牌，甚至能完美複製黑寡婦的戰鬥風格，還可以使用鷹眼的射箭方式，但他只能透過學習複製別人的動作，卻不能複製他人的超能力。



【相關圖輯】「紅女巫」伊莉沙伯奧遜最激演出 全裸上陣肉搏魁隆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

《雷霆特攻隊*》成員介紹7：寒冬戰士

二戰期間，巴基（Bucky Barnes）為了阻止爆炸，看似在飛機上不幸身亡，實際上卻墜落山崖，被蘇聯的潛艇發現後，將其洗腦成冷酷的殺人機器，代號「寒冬戰士」（Winter Soldier），最後利用宇宙魔方恢復記憶，成為秘密特工將功贖罪，在最新釋出的預告片中，前半段還與其他雷霆特攻隊的成員們一起展開行動，預告結尾卻在公路上炸毀隊友的車輛，讓人不禁懷疑是否有人恢復他的洗腦程式，亦或是要阻止鮑伯重蹈覆轍，成為別人的工具，並將團隊導向正途。



【相關圖輯】又一超級英雄告別Marvel 直指拍攝過程不愉快︰終於解脫了…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

【本文獲「 Bella儂儂 」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】