兩代喜劇泰斗繼1992年《神算》32年後再合作　從殯葬文化探討生死

港產片《破·地獄》集結香港兩代喜劇泰斗許冠文、黃子華主演，電影聚焦香港獨有的殯葬文化，不但要超渡亡者，也要撫慰活在世上的人。電影聚焦在香港獨有的殯葬文化，不但要超渡亡者，也要超渡撫慰活在世上的人，能釋懷生命中必經的生離死別。



黃子華表示「破地獄」的儀式是香港殯葬文化中獨特的IP，他和許冠文都是被這個主題吸引而加入演出，也讓影迷期待兩代喜劇泰斗同台演出的畫面。

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該片是許冠文與黃子華繼《神算》（The Magic Touch）後，相隔32年再度合作，兩人都被電影主題吸引而加入演出，詮釋理念不同的殯葬組合。黃子華表示：

「我曾親眼看過幾次破地獄的過程，電影只是呈現這個儀式，以此去探討生死這件人生大事。」



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許冠文則說：

「每次去殯儀館和朋友道別，都會有某種啟示，他離開世俗，理應要報以祝福。」



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電影日前公開國際版海報，由台灣知名設計師方序中設計，可見海報上喃嘸師傅舞桃木劍時，火光飛舞，簡單不失美感與氣勢的設計，展現獨特美學氛圍。導演陳茂賢透露，和自己很親近的外婆過世，因此開始構思劇本：

「（電影）讓大家明白生離死別是沒辦法去改變的事，大家能試著接受和釋懷。」



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