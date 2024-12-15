白雪公主真人版5大賣點　女主角出道即奪獎　姬嘉鐸美出新高度

迪士尼將經典動畫翻拍成真人版的舉動已勢不可擋，除了這個月上映的《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）備受矚目外，大家期待已久的真人版《白雪公主》（Snow White）終於也將在2025年3月上映！



迪士尼日前也熱騰騰公開全新預告與主海報，有哪些精彩賣點帶大家趕快看！

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真人版《白雪公主》亮點 1：新生代實力派挑大樑演出

白雪公主本人找來拉丁裔女星麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）擔綱演出，儘管不少網友也批評跟想像的「白」雪公主落差不小，不過她的實力與歌聲還是無庸置疑的，她從高中期間開始參與音樂劇演出，2018年，參與史提芬史匹堡（Steven Spielberg）舉辦的《夢斷城西》（West Side Story）公開徵選，以令人驚豔的歌喉加上純熟演技，最後從三萬人中脫穎而出而成為演員，沒想到最後更靠著電影拿下金球獎「最佳音樂」及「最佳喜劇類電影女主角」等獎項而走紅全球，後來也一路出演了《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）、《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》（The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes）等電影，可以說荷李活新生代最受矚目的演員之一。



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真人版《白雪公主》亮點 2：「神奇女俠」美出新高度

而飾演壞皇后的姬嘉鐸（Gal Gadot）更是消息一出就引爆全球網友的討論度，她在 18 歲時贏得 2004 年以色列小姐的頭銜出道，之後一路出演了《狂野時速》（Fast & Furious）、《神奇女俠》（Wonder Woman）、《正義聯盟》（Justice League）…等賣座電影而成為荷李活一線女演員，更是2017年全球票房最高的女星，這次飾演知名反派壞皇后，預告一出更美出新高度，不少網友大讚「比白雪公主美怎麼演下去」！就算不滿意白雪公主的選角，相信還是會為了姬嘉鐸踏進電影院吧！



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真人版《白雪公主》亮點 3：七矮人打破印象

真人版《白雪公主》其他角色的選角也都別有用心，首先「原創角色」王子找來了美國鮮肉演員安德魯伯納普（Andrew Burnap）出演，帥氣帶點憂鬱氣質的他出身百老匯舞台，更在2019年憑藉《The Inheritance》獲得了東尼獎最佳話劇演員獎，不論顏值、演技或歌喉都讓人放心。而與白雪公主共同對抗壞皇后的七個小矮人，則分別找來了七位性別與背景不同的演員出演，並且將賦予這些角色故事與性格，展現多元文化與性別。



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真人版《白雪公主》亮點 4：超強團隊強強聯手

真人版《白雪公主》由《魔法壞女巫》（Wicked）製片馬克布雷特（Marc Brackett）和執行製作傑瑞德勒伯夫（Gerard Butler）以及《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）導演馬克韋伯（Marc Webb）攜手打造，音樂則是由製作無數膾炙人口音樂電影如《大娛樂家》（The Greatest Showman）、《星聲夢裡人》（La La Land）、《阿拉丁》（Aladdin）演藝圈大滿貫EGOT得主帕塞克（Benj Pasek）與保羅（Justin Paul）操刀，為《白雪公主》創作的全新原創歌曲，其中在預告初登場的《Waiting on a Wish》磅礡曲風讓人為之驚艷。



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真人版《白雪公主》亮點 5：融入現代價值觀

《白雪公主》作為1937年就誕生、迪士尼歷史最悠久的公主電影，相信不少人對於電影劇情早就瞭若指掌，不過真人版《白雪公主》在保留經典元素的同時，也將融入現代價值觀和全新的美學設計，像是去除白雪公主的傳統柔弱形象，她將不再依賴王子救援，而是一位勇敢、無所畏懼且有領導力的角色，呈現出強調獨立和成長的新價值觀，相信將帶給大家不少驚喜。



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