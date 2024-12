白雪公主真人版5大賣點　女主角出道即奪獎　姬嘉鐸美出新高度

迪士尼將經典動畫翻拍成真人版的舉動已勢不可擋,除了這個月上映的《獅子王:木法沙》(Mufasa: The Lion King)備受矚目外,大家期待已久的真人版《白雪公主》(Snow White)終於也將在2025年3月上映!



迪士尼日前也熱騰騰公開全新預告與主海報,有哪些精彩賣點帶大家趕快看!

真人版《白雪公主》亮點 1:新生代實力派挑大樑演出

白雪公主本人找來拉丁裔女星麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)擔綱演出,儘管不少網友也批評跟想像的「白」雪公主落差不小,不過她的實力與歌聲還是無庸置疑的,她從高中期間開始參與音樂劇演出,2018年,參與史提芬史匹堡(Steven Spielberg)舉辦的《夢斷城西》(West Side Story)公開徵選,以令人驚豔的歌喉加上純熟演技,最後從三萬人中脫穎而出而成為演員,沒想到最後更靠著電影拿下金球獎「最佳音樂」及「最佳喜劇類電影女主角」等獎項而走紅全球,後來也一路出演了《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)、《飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)等電影,可以說荷李活新生代最受矚目的演員之一。



真人版《白雪公主》亮點 2:「神奇女俠」美出新高度

而飾演壞皇后的姬嘉鐸(Gal Gadot)更是消息一出就引爆全球網友的討論度,她在 18 歲時贏得 2004 年以色列小姐的頭銜出道,之後一路出演了《狂野時速》(Fast & Furious)、《神奇女俠》(Wonder Woman)、《正義聯盟》(Justice League)…等賣座電影而成為荷李活一線女演員,更是2017年全球票房最高的女星,這次飾演知名反派壞皇后,預告一出更美出新高度,不少網友大讚「比白雪公主美怎麼演下去」!就算不滿意白雪公主的選角,相信還是會為了姬嘉鐸踏進電影院吧!



真人版《白雪公主》亮點 3:七矮人打破印象

真人版《白雪公主》其他角色的選角也都別有用心,首先「原創角色」王子找來了美國鮮肉演員安德魯伯納普(Andrew Burnap)出演,帥氣帶點憂鬱氣質的他出身百老匯舞台,更在2019年憑藉《The Inheritance》獲得了東尼獎最佳話劇演員獎,不論顏值、演技或歌喉都讓人放心。而與白雪公主共同對抗壞皇后的七個小矮人,則分別找來了七位性別與背景不同的演員出演,並且將賦予這些角色故事與性格,展現多元文化與性別。



真人版《白雪公主》亮點 4:超強團隊強強聯手

真人版《白雪公主》由《魔法壞女巫》(Wicked)製片馬克布雷特(Marc Brackett)和執行製作傑瑞德勒伯夫(Gerard Butler)以及《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man)導演馬克韋伯(Marc Webb)攜手打造,音樂則是由製作無數膾炙人口音樂電影如《大娛樂家》(The Greatest Showman)、《星聲夢裡人》(La La Land)、《阿拉丁》(Aladdin)演藝圈大滿貫EGOT得主帕塞克(Benj Pasek)與保羅(Justin Paul)操刀,為《白雪公主》創作的全新原創歌曲,其中在預告初登場的《Waiting on a Wish》磅礡曲風讓人為之驚艷。



真人版《白雪公主》亮點 5:融入現代價值觀

《白雪公主》作為1937年就誕生、迪士尼歷史最悠久的公主電影,相信不少人對於電影劇情早就瞭若指掌,不過真人版《白雪公主》在保留經典元素的同時,也將融入現代價值觀和全新的美學設計,像是去除白雪公主的傳統柔弱形象,她將不再依賴王子救援,而是一位勇敢、無所畏懼且有領導力的角色,呈現出強調獨立和成長的新價值觀,相信將帶給大家不少驚喜。



