誤判影評｜甄子丹打破港式動作片框架　一角色疑呼應《風再起時》

【誤判／影評】甄子丹的電影，少不了動作場面，他演出的作品，幾乎都是由他來擔任動作導演的部份，這既是他的擅長，同時亦是他演出電影中，最突出和好看的部份，甄子丹除了參於電影的演出之外，最近亦再度活躍於擔任電影導演的崗位。繼2023年擔任總導演的《天龍八部之喬峯傳》後，最新自導自演的電影作品，既是不乏動作場面，同時亦嘗試多方面的類型。《誤判》結合動作和文戲的元素，演員的演出各有表現，充滿突破性類型格局的電影。



甄子丹的電影，少不了動作場面，他演出的作品，幾乎都是由他來擔任動作導演的部份，這既是他的擅長，同時亦是他演出電影中，最突出和好看的部份。（《誤判》劇照）

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《誤判》故事講述曾擔任總督察的霍子豪，與同僚李景威於一宗緝毒案中，被告因證據不足而當庭釋放，他感到檢控的漏洞，於是辭去職位，花了多年的時間，成為了一位檢控官。後來，霍子豪開始檢控官的工作，跟包鼎合作展開對少年馬家杰因借地址給朋友而被檢控的調查，霍子豪發現案件非比尋常，發現他的辯護律師表面正義，但實際是誤導馬家杰認罪，以換取真兇無罪釋放。於是，霍子豪開始追查事件的真相，還馬家杰的清白，以真相來把真兇繩之以法，避免一次重大的誤判…

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甄子丹首部自編自導自演的電影，是1996年的《戰狼傳說》，參演的還有李若彤與黃子華，及後甄子丹執導的作品，還有《殺殺人、跳跳舞》、《新唐山大兄》和《天龍八部之喬峯傳》，今次再度擔任導演的崗位，以一個真實事件改編的故事背景，從一宗案件的開始，展開一場法庭的公義審判，同時亦有不少甄子丹電影中不可缺乏的動作場面，文武的配搭，突顯出港式動作電影的調度，跟過去甄子丹執導的電影，確實是有點不同。

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從一場緝毒案的開始，伸延至無辜少年被判的冤獄，霍子豪從督察成為了一位檢察官，為的是正義，不管是什麼的方法，都要讓每一場的檢控，都要得到合理的判決。不過，甄子丹的電影，又怎可以少了動作場面呢？今次電影仍然不乏大量的動作場面，影片開始不久，已有一場追逐和動作的場面，早已讓觀眾感受著那緊張的氣氛，之後的劇情發展，文戲和動作戲份平均地舖排而成，兩者的平衡，讓觀眾不只是著重於甄子丹的動作，還有他處理的文戲部份。

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文戲的部份，主要是著重於數場的法庭場面，當然，這幾場的法庭戲份，並沒有那種「大快人心」的觀感，其實這幾場場口的作用也並不是這樣，而是透過法庭裡的檢控審判的過程，帶出人物的背景，引申至其他人物和事件的關連，從而成為了這宗案件背後的關鍵所在。加上法庭的戲份，許冠文、吳鎮宇、朱栢康等參與演出，增添了可觀性，不過，文戲部份始終不及動作的好看，這是無可否認，但是，甄子丹卻作出這次的嘗試，不再局限於某個類型的角色和演出，這其實是還好的決定。

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動作的部份，雖然不少的場口都是蠻好看的，但是，當中不得不提於地鐵的一場，這場戲份的設定，當然是為了舖排甄子丹與喻亢片中的打鬥場面，既是揮刀槍射（看似有點《殺神John Wick 4》的影子），這一場戲份亦是整部電影的高潮所在，不論是動作還是劇情的發展，這一場都是張力十足，動作部份覺得咬牙切齒，雖然心裡在想… 還需要打麼？明知會是甄子丹是勝方，但也想看他如何處理這一場戲份，最後出來的效果是可觀的。

甄子丹與喻亢片中的打鬥場面，看似有點《殺神John Wick 4》的影子。（《殺神John Wick 4》劇照）

片中參與的演員眾多，各人的演出平分出色 — 甄子丹今次無論是文還是武，表現算是四平八穩，發揮自如；繼《我談的那場戀愛》後同年再有電影演出的張天賦，片中不少動作場面的演出，表現不俗；首次演出反派的張智霖，造型突出其角色的深謀遠慮，演出亦比想像中的好；吳鎮宇和鄭則士分別飾演的檢察官，他們的演出穩固自如，但他們的發揮各有不同；許冠文今次演出的大法官角色，再次夾雜中英對白，似乎是跟《風再起時》有點呼應？不管甚樣，氣場依然十足！馮皓揚與林家熙演出的角色可算是片中較主要的人物，他們的表現恰如其分，展現出角色的情緒。

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《誤判》是一部具有娛樂性的電影，文戲和動作的處理，均是能夠展現出強烈的張力，簡潔的劇情前設，讓觀眾容易投入故事的發展，動作和槍戰場面可觀，呈現出強烈的震撼感。今次甄子丹在執導技巧和演出方面，整體的表現精準平穩，其他演員的演出平均，部份更是一改形象，帶來多一點的新鮮感，多違的港式動作電影風格，為影片添了不少的可取之處。

今次甄子丹在執導技巧和演出方面，整體的表現精準平穩。（《誤判》個人海報）

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