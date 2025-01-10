十方之地影評｜影像紀錄紅磡轉變「破地獄」背後揭開我城眾生相

紅磡，一個充滿著中產階級的高樓大廈、等待拆卸重建住宅的地區，鐵路沿線四通八達，觀音廟、殯儀館、長生店等等，都在紅磡街角可見，然而，一群生活在低下階層的人，在街上的拾荒者，一直都是被受忽視，甚至活在。《伴生》導演黃肇邦最新執導的紀錄片作品，以平實影像的視角，探討在紅磡低下階層人物的生活日常。《十方之地》黃肇邦嘗試以不同的表達方式，展現出紅磡的眾生相，對於社會發展和不同階層的探索和思考。



《十方之地》黃肇邦嘗試以不同的表達方式，展現出紅磡的眾生相。（《十方之地》劇照）

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《十方之地》從人群喧鬧的尖沙咀海傍，去到毗鄰的紅磡，觀音廟每年開庫，都會吸引大批善信參拜祈福借庫，聚在位於紅磡的觀音廟裡。然而，每天都有拾荒者周逃於高樓與觀音廟間，入夜後，小販們就在擺賣他人丟棄之物。紅磡面對鐵路計畫，舊區重建發展，建築物即將拆卸，但是有業主依然堅持，保留屬於自己的一切。在這個土地上，面對著生活的困境，都市的改變，不同階層的貧富差距，令這個屬於大家的「家」，漸漸變得陌生。

「Where water is the boss there the land must obey.」

「水主宰的地方，土地必須服從」



在這個土地上，面對著生活的困境，都市的改變，不同階層的貧富差距，令這個屬於大家的「家」，漸漸變得陌生。（《十方之地》劇照）

一句出自非洲的諺語，為電影揭開了序幕。「十方之地」，也是「拾荒之地」，黃肇邦把視點放在紅磡，起初對於這句諺語的出現跟電影之間的關係，確是感到有點疑問，本來這就是一部關於「土地」的電影，跟「水」可以拉得上關係嗎？黃肇邦透過這句諺語的真諦，土地對於水的服從，於2017年展開了《十方之地》的拍攝，從一間回收店開始，大街小巷的人和物，以影像記下了紅磡的轉變。都市在變，人也在變，可是，生活卻沒有改變，不同的階層，也是活在自己的空間裡。

黃肇邦這次改變了這次的敘事方式，以影像的捕捉作為電影的主軸，探索社會的面貌。（《十方之地》劇照）

黃肇邦這次改變了這次的敘事方式，以影像的捕捉作為電影的主軸，探索社會的面貌，無疑是給予觀眾一次很特別的觀影體驗，震撼力強，配樂的推進，第一身的視點，從人類的生活，看到都市的變化，歷史回憶漸漸被抹掉。具有創作力的形式，甚至是讓觀眾在影像上，跟隨著拾荒者的紀錄，把被受忽略的低下層生活展現眼前，實驗性強烈，既是批判，但也自我反思不同階層的矛盾。

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《十方之地》以觀音借庫為始與終，從這個首尾呼應的結構，骨子裡則是觀察著都市的人脈，黃肇邦嘗試透過這次的鏡頭運用，有別過去的敘事和處理方式，影像的跟隨，聲效的詮釋，人物的視角，都市發展的關注，呈現著獨特的電影語言，重新定義紀錄片的意義。「水」和「地」成為了電影的主脈，引申至人類的「生」和「死」，紅磡就是一個容納這些元素的地方，殯儀館、長生店、觀音廟、巴士、殯儀車、拾荒車，世事萬物，芸芸眾生，「破地獄」的背後，揭開了我城的眾生相。

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【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​