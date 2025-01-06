山莊日記影評｜呈現香港殘障人士真實生活　面對困境更懂得珍惜

近期，不少香港電影，不約而同地都會以關注社會議題作為故事的主要素材，這既能夠寫實地表達著今天社會的現狀，同時也會在我們的生活裡，有很多需要關懷的人擦身而過。是日觀看這部由《說笑之人》和《毛俠》導演區焯文執導的作品，一部由殘障人士主演的電影，他們的生活片刻，如何跟別人的溝通，面對的家庭關係和理解。《山莊日記》透過殘障人士的演出，探討家庭和人物之間的互相關懷，笑中有淚，真摯感人。



《山莊日記》是一部由殘障人士主演的電影，他們的生活片刻，如何跟別人的溝通，面對的家庭關係和理解。（《山莊日記》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《山莊日記》劇照👇👇👇

+ 16

《山莊日記》故事講述輕度智障的啟峰，與母親相依為命，經常生活在自己世界的他，母親經常帶著他工作，生活感到困擾，無可奈何之下，她選擇山莊讓啟峰暫住；喜歡音樂的家權，他的父親一直幫他找個好女人，希望她可以照顧家權，可是，家權心裡卻只有在山莊認識的婷婷，然而，這段感情卻得不到家人的同意；舞台劇演員Henry為了演出新劇的角色，採訪在山莊的弟弟耀聲，一直對弟弟欠缺了解的Henry，在這個過程裡，卻明白到殘障人士在生活的困難，以及如何去明白他們的內心世界…

從現實和電影中，啟峰、家權、耀聲，以及婷婷等等，都是在演活了自己的身份。（《山莊日記》劇照）

一部以殘障人士為題材的電影，以三個章節串連而成 — 子之逆轉、父親媒人、鬥戲，三個章節分別代表三位片中的人物 — 啟峰、家權、耀聲，他們分別跟母親、父親與兄長的關係，透過三個不同的故事創作，互相之間的連繫，寫下他們從現實走進電影的世界裡，融入生活的日常，如何地跟身邊的人去溝通，從而帶出影片的主旨，對於殘障人士的關懷。

從現實和電影中，啟峰、家權、耀聲，以及婷婷等等，都是在演活了自己的身份，以半寫實的創作，呈現著他們在真實社會裡生活的瑣事和點滴。他們其實都有自己的長處，啟峰嘗試學習獨立，協助母親工作，家權懂得音樂，婷婷喜歡煮食，耀聲喜歡畫畫，他們喜歡做的事，或許也是我們平日會做的事，但是，這些事情對於他們來說，可能並不容易走做，甚至是要花很多時間去學習，才能做得到，這更令他們去珍惜這一切，跟別人一起分享。

《說笑之人》過後，區焯文再次以家庭作為影片的主題部份，三個章節既是表達著三位主要人物的背景，側寫他們跟母親、父親或兄長的親情關係，他們對兒子與弟弟的關注，彼此之間的溝通，嘗試走進他們的世界。區焯文的平實執導技巧，呈現著電影的真實感，加上由主要的角色殘障人士的演出，表現著其個人的真正一面，縱使電影有可改進的部份，但是，片中的笑中有淚，真摯感人，突顯出電影的主題，寫實地表達著殘障人士在真實社會裡。

其實，殘障人士也有他們的世界，生活可能也需要別人的協助，但是，他們也是跟大家一樣，活在這個社會裡，一起成長，一起面對艱辛。《山莊日記》就是道出了一直在這個社會裡，跟大家擦身而過，但未必會留意到的人物，區焯文的寫實執導，確實影片因為不同的限制之下，拍攝上是有一定的難度，現在電影亦有其取之處。《山莊日記》不只是著重於片中的殘障人士，也是反映著現實社會生活的殘障人士，他們的演出，不是為了別人的同情，也不是為了別人的憐憫，只是他們也希望可以得到平等的對待，這是電影希望帶出的正面訊息。

《山莊日記》就是道出了一直在這個社會裡，跟大家擦身而過，但未必會留意到的人物。（《山莊日記》海報）

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​