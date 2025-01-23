玉氏夫人傳結局四大賣點懶人包　林智妍秋英宇演假夫妻激吻掀高潮

《黑暗榮耀》林智妍、秋英宇主演的韓劇《玉氏夫人傳》成為新年開春最強古裝劇，收視率節節高升達11.06%，創下JTBC電視台播出的古裝劇中史上最高收視。



劇情講述精通法律的假千金，與風靡外遷少女的說書人，在合作中譜出戀曲，劇情即將收官 ，男女主角的人氣也持續水漲船高。

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《玉氏夫人傳》賣點1：林智妍再添代表作

林智妍在以《黑暗榮耀》獲得百想藝術大賞後，可說是好戲連連，帶來《有院子的家》、《全國死刑公投》等題材特別的作品，如今也繼《大撲》後回歸古裝劇《玉氏夫人傳》，已連續5週奪下戲劇話題女星第一名，她在劇中飾演一位身份造假的千金，以精湛的法律知識幫助許多人解決困難。另外也多才多藝，是個充滿魅力的角色。



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《玉氏夫人傳》賣點2：秋英宇人氣飆升

而《玉氏夫人傳》的熱播，也帶動同劇25歲新生代男星秋英宇（又譯秋泳愚）受到大量關注，他也連續3週在戲劇話題男星排行榜前五屹立不搖。最新一週的排行出爐，秋英宇討論度僅居出道20年柳演錫、出道30年的李政宰之後，可見其高人氣！出道僅4年，在《學校2021》、《Oasis綠洲》擔綱男二，《玉氏夫人傳》是他在電視台第一次擔綱男一的作品，劇中一人分飾兩角、展現舞姿大受好評，被看好是新生代潛力男星。



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《玉氏夫人傳》賣點3：撞臉的三角關係

《玉氏夫人傳》講述為人打官司的貴族大小姐玉泰英（林智妍飾），其實是奴婢出身，陰錯陽差被迫換更換身份，說書人千承輝（秋英宇飾）則對她非常欣賞，兩人互有好感卻無法在一起，沒想到泰英竟和與他有相同臉孔的縣令之子成允謙（秋英宇飾）成婚，形成有口難言、的三角糾纏。在後來的劇情中，因成允謙離家7年未歸，千承輝冒充泰英老公與她成為「假夫妻」，原本遲遲不敢讓自己獲得幸福的泰英，也終於敞開心扉，兩人激吻讓劇情甜到最高點。



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《玉氏夫人傳》賣點4：即將收官

不過《玉氏夫人傳》也即將收官，劇情將掀起最高潮，最新的劇情預告中泰英一直躲避的前主子來到她居住的清水縣，當年毒打她的貴族小姐原本擦身而過，卻回頭叫住她當面質問，「這不是九德嗎？」故人的出現讓她嚇得當場定格，也讓人好奇她身份是否會被揭穿，又該如何收尾。



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