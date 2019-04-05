《風中有朵雨做的雲》題材敏感剪接過百次　刪陳冠希戲份先上到？

大陸導演婁燁執導，並由井柏然、秦昊、宋佳、陳妍希、馬詩純、陳冠希等主演的電影《風中有朵雨做的雲》幾經波折、經過過百次重新剪接，終於如期在4月4日在內地上映。上映前一星期（3月28日）曾傳出因不可抗力因素而撤檔的消息，引發影迷不滿，最後順利上畫相信與刪減情節有關，大陸上映的片長為124分鐘，較125分鐘的柏林影展版及129分鐘金馬影展版短；據知刪減的部份，主要集中在陳冠希的戲份上。

《風中有朵雨做的雲》電影海報上寫道：「電影會幫我們記住，我們和我們的時代。」（電影海報）

香港取消上映

其實《風中有朵雨做的雲》原定會在剛結束的香港國際電影節進行放映，後來主辦單位忽然宣佈——應片主要求取消放映本片之餘，由婁燁導演妻子馬英力所執導的紀錄片《夢的背後》亦同樣被取消放映；《夢的背後》紀錄了《風中有朵雨做的雲》的製作過程，以及面對審查制度的艱辛。難以想像一直有放映自由的香港，現在連電影播放都變得不自由了，無論是被下令取消放映，還是所謂的自我審查，這都不是個好的現象！

《風中有朵雨做的雲》的演員陣容強大，由井柏然、秦昊、宋佳、陳妍希、馬詩純、陳冠希等主演，大多都是近年討論度很高的演員。（電影劇照）

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電影應該是自由的

婁燁是中國第六代電影導演的代表人物之一，代表作為《蘇州河》（2000）及《頤和園》（2006），但兩部電影皆在未經大陸審查下，毅然闖關參加國際影展。電影《頤和園》更因為觸及六四事件而被禁播，他更曾被政府罰5年不可拍片。導演婁燁去年出席柏林影展時，曾透露《風中有朵雨做的雲》於2016年拍攝結束後，經歷過上百次的重新剪接，經國家廣電總局的審查過程耗時兩年，是他從影以來最困難的一次。

婁燁導演認為電影應該是自由的。（網絡圖片）

電影劇情

內地政府千方百計阻撓《風中有朵雨做的雲》公映，其實此電影聚焦於1989年改革開放後的中國社會。電影主要在廣州冼村拍攝，開首村民不滿暴力逼遷以致發生警民衝突，亦導致一名建設委員會主任意外墜樓身亡，在台灣出生、大陸賺錢、曾避走到香港的年輕警官楊家棟追查真相，發現背後暗藏官商勾結，同時亦探討了三地的社會政治問題。

《風中有朵雨做的雲》片首日排片量已達19％佔據第2位，而首日票房約為1,600萬人民幣。（電影劇照）

導演不再回應

婁燁日前與主演在北京出席首映，第一次開腔回應電影刪減的問題：「這部影片在兩年的時間內刪改了很多次，甚至在全國公映前七天，我被要求再次修改，造成了非常大的麻煩。」婁燁又提到雖然電影經過刪減，但自己想展現的事物，都在影片中清楚地呈現了：「包括影片所有的刪改痕跡，都是我希望讓觀眾了解的。所以從現在開始，我選擇保持沉默。」