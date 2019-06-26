【九龍不敗．影評】魔幻就可以盡情無稽？　陳果不敗定「畢」敗

自從拍出一部《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，令眾小說迷極度不滿後，陳果在觀眾心目中一直處於又愛又恨的拉鋸。年頭以一部《三夫》，帶住女主角曾美慧孜橫掃不少電影獎項，似挽回不少聲勢後，陳果就是個不甘平凡的人，一個轉身又整多部《九龍不敗》出來刺激觀眾神經。 電影自上畫以來遭到爆鬧，論據主要都係話劇情荒謬、對白膠到錯晒、打鬥場面唔好睇，就連結局都膠得徹徹底底……究竟係套戲真心膠，定係藝術層次太高大家攀唔起？

《九龍不敗》的打鬥場面，其實可以少啲魔幻，多啲實淨。（官方劇照）

首先呢套《九龍不敗》都拍完好耐，一直未能上畫，官方解說是CG太多好花時間，如果你有睇套戲，CG場面確實好多，不過畫質方面又唔似經年累月之作，相信最花時間掙扎的，應該係套戲到底點剪好？

即係咁，電影公司搵得張晉開戲，好明顯係想拍一部動作片，最緊要係打到飛起！暴力啲，血腥啲都唔緊要。不過叫得陳果操刀，就預咗非池中物。縱使大家要求的動作場面應有盡有，但「耳目一新」的貫穿手法，就是叫人睇到一頭霧水。

一開場，張晉已講出他跟九頭龍的相遇，連林雪都話︰「聽到我好X驚！」（官方劇照）

注意︰以下內容含劇透

結怨深到見唔到底

就先講動作場面，張晉的終極對手係冼力山，由拳王Anderson Silva飾演，要營造二人結怨，先要好深的仇恨，呢個亦係全片一步步發展落去的懸疑位，好可惜呢個位懸到一直半天吊。原來二人陳年分別代表過港澳警隊，打過一場拳賽，冼力山在阿仔面前輸咗不特止，班港女警仲指住個細路笑佢爸爸冇用，笑到佢嬲嬲豬，返屋企途中突然落車搞到被車撞死。

就因為咁，冼力山對張晉恨之入骨，於是進行連環殺害女警案。明明嬲嘅係張晉，又好清楚佢守邊個環頭，偏偏就整場大龍鳳去搞女警，為的，就係要劇情有意想不到的懸疑，製造煙幕，可惜最終懸到大家得啖笑。

「可唔可以俾你條龍我把下？」到底係講身上個紋身定另有所指？（官方劇照）

對白意淫最爆笑

宣傳方面已經好聰明，講明係一套魔幻動作片，所以入到場，聽見張晉話自己因為細個見過九頭龍，仲同佢嬉戲一輪，都唔會感到驚訝。而這個遭遇就深深影響張晉，不單對條龍念念不忘要紋上身，仲凝住佢會不斷賜予自己力量。又唔知點解呢個九龍紋身全城都知，人人都想望一下，連戲中飾演中醫的劉心悠都心郁郁。把把下脈，眼神曖昧地掃對方一下說︰「可唔可以俾你條龍我把下？」到底係講身上個紋身定另有所指？

其實心悠「追龍」之心並無停過，隨後再有機會單獨相處時，再向張晉提出等價交換︰「不如我俾（心口）你睇先？」好明顯係又一次性暗示，不過編劇都係高手，為營造出張晉高竇，帶出神女有心，襄王無夢的意境，就賜予張晉一句︰「唓！飛機場有咩好睇？」將對方盪漾的心一下止水。用到呢種手法營造二人關係，真係細膽啲都寫唔出。

膠對白並非心悠專利，吳岱融飾演的警司，最憎俾人話佢基層出身。然後張晉安撫︰「基層啫，又唔係話你基佬！」吳岱融︰「你又知我唔係？」呢啲對白真係好難度。（官方劇照）

魔幻都遮掩唔住嘅無稽

睇到呢度，唔好以為心悠的鍥而不捨純粹因為春心盪漾，原來係鋪緊一條最大的伏線。就在二人再一次見面時，心悠在冇提出「睇龍」要求下，反而自行剝衫造就一個「坦胸露點」畫面。你正興奮心悠終於肯為藝術犧牲？錯喇，原來心悠在戲中有家族遺傳乳癌，病發時索性切了兩邊乳房，所以除完衫一擰過來，得出一個平板效果。

呢個場面太震撼，跟當日劇集《踩過界》的陳庭欣變性人造型一樣，不過更青出於藍係，心悠連心口兩點都被捽走埋，場面爆炸！咁乳癌同鼓勵張晉俾條龍佢睇又有咩關係？其實去到呢度都冇再深究，又或者當下腦袋被衝擊得一片空白，補充唔到，當時已變成但求有源源不絕的笑料送上已經好滿足。

+ 3 + 2

全片100分鐘，唔知頭唔知路入場的話，好肯定睇到一半已經想爆句︰「我淨係想睇一部簡簡單單嘅動作片啫！」即使你袋住「魔幻」二字入場，感覺都唔太良好，即係魔幻都要有個譜，去到尾段九頭龍現身把弄洗力山一幕，掉番佢上岸一幕已經係膠到冇幻想餘地，佛地魔都唔夠你玩。但可以肯定，以當下觀眾的極端反應來看，《九龍不敗》絕對有機會問鼎2019年Cult片王。