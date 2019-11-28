【Marvel漫畫】創刊號珍藏79年　原價1毫子美金升值1260萬倍！

Marvel近年成為大眾影迷的寵兒，故事性、效果、人物等等都非常吸引人，除了電影外，週邊的產品更被影迷一掃清空，無論大人細路都對各個角色有着不同程度的喜愛，近日消息指出有位影迷花費巨額拍下Marvel推出的第一期漫畫！

第一期Marvel漫畫原價為10仙美元，翻倍以126萬美金成交！（Marvel Comics圖片）

Marvel起家必然是透過它的漫畫，現今不少旗下超級英雄都是以漫畫為藍本，加以改編拍出一套又一套億億聲的大作。

日前一個Heritage Auctions拍賣會中，出現了一本第一期Marvel漫畫！據了解，該本漫畫本來由一個死忠粉絲收藏，於1940年購入保存至今，當時的價格只是10仙美元（10 Cents），最終成交價為126萬美金，相等於約980萬港元，翻價足足高達1260萬倍！

Marvel之父Stan Lee生前創作出多個聞名的超級英雄。（「Grumpy Cat」Twitter圖片）

該次拍賣更創造了售出最貴的Marvel漫畫紀錄，拍下該漫畫的是位匿名買家，賣家亦未有透露為何會拍賣漫畫。

另外，第一期的封面是Marvel首位變種人Namor McKenzie，初次在1939年4月第1期Marvel漫畫登場，原名為Namor McKenzie，是Leonard McKenzie船長和亞特蘭提斯公主所生，是海底王國亞特蘭提斯的王子，同時也是Marvel首位超級英雄，而Namor更是由美國藝術家Bill Everett及已逝「Marvel之父」Stan Lee所創作。

有指Namor有機會在《黑豹2》登場。（Marvel Comics）

而封面上另外一位超級英雄就是「霹靂火」（Human Torch），同樣是Marvel初期的超級英雄角色之一，初代霹靂火是一名由科學家Phineas T. Horton教授創造的人造人，只要觸碰到氧氣就會全身燃燒，在他學識控制能力後，在二戰時期會聯同Namor和美國隊長等英雄一同組成了「侵略者聯盟」，在歐洲戰線對抗納粹。