【猛禽暴隊】女獵手婚姻失敗變小三　伊雲麥葵格23年婚姻一觸即破

DC電影《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn))上映後,外媒好評不斷,爛番茄(Rotten Tomatoe)於6日更有高達100分滿分的92分,故事雖然直白,但在打鬥畫面上頗為美觀。