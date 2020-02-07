【猛禽暴隊】女獵手婚姻失敗變小三　伊雲麥葵格23年婚姻一觸即破

DC電影《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)）上映後，外媒好評不斷，爛番茄（Rotten Tomatoe）於6日更有高達100分滿分的92分，故事雖然直白，但在打鬥畫面上頗為美觀。

睇完先知原來女獵手（Huntress）一啲都唔cool。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》電影劇照）

主角「小丑女」瑪歌羅比大家都識，但原來「女獵手」（Huntress）瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德（Mary Elizabeth Winstead）來頭都不少，曾出演《死神再3來了》、《虎膽龍威4.0》、《虎膽龍威：擇日開戰》、《末世街10號》以及《《雙子任務：疊影危機》等等，更憑《末世街10號》在2016年首度於土星獎被提名兼獲得最佳女主角。

瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德憑《末世街10號》在2016年首度於土星獎獲得最佳女主角。（《末世街10號》電影劇照）

暗中拍拖兩年

但在現實中的她，感情生活有些少令人出乎意料，戲中她跟飾演大反派「黑面具」的伊雲麥葵格（Ewan McGregor）是敵對關係，但在現實中兩人其實已經拍拖兩年，不過她過去亦有一段長達7年的婚姻。

據了解，瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德的前夫是電影製作人Riley Stearns，兩人自她18歲到32歲都在一起，更於2010年結婚，可惜這段婚姻只維持了7年，兩人在2017年5月正式離婚。

瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德和前夫Riley Stearns的婚姻只有7年。（Pinterest圖片）

瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德曾提及這段婚姻令自己成長不少，更是她人生中重要且不可抹走的部分，並指出在剛離婚時，感到可怕和不可思議，因為自己從18歲就一直跟他相處，完全不知道其他事。

不過直到2018年跟伊雲麥葵格拍攝影集《冰血暴》（Fargo）第3季時，終於擦出愛火花，後來更被拍到兩人在街頭激吻的畫面，就此戀情曝光！

伊雲麥葵格和瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德在《冰血暴》（Fargo）第3季時擦出愛火花。（Getty Images）

遭女兒罵「垃圾」「小三」

戀情曝光並不可怕，令人感到可怕的是伊雲麥葵格早已是有婦之父，而在爆出事年後，他立刻和結婚23年的老婆Eve Mavrakis離婚，轉攬少他13歲的瑪莉伊莉莎白雲絲蒂。23年的婚姻育有4名兒女，此舉令到他的大女兒相當不滿，在網上平台直罵爸爸是「混蛋」，瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德是「垃圾」和「小三」。事件震驚外界，但伊雲麥葵格對此事卻不懷半點悔意，反在訪問中講到自己變得更好更快樂。