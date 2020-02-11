【小丑女猛禽小隊】首周票房失利　片商出奇招改戲名求轉運

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近日上映的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》叫好不叫座，上周末北美開畫三日收3325萬美元（約2億5935萬港元），為DCEU開畫票房最差的作品，對比4年前《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）的1億3300萬美元的成績，實在相差太遠。

估唔到小丑女揹重飛竟然吸引唔到觀眾入場。（電影劇照）

票房不似預期，片商出奇招應對，竟然在電影上映後先改名，《猛禽暴隊：解瘋小丑女》原來的英文片名為《Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn》，現改成《Harley Quinn: Birds of Prey》，一切以小丑女為先。電影上映後獲得不俗口碑，在影評網站「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）獲得80%「新鮮度」（好評），可是吸引不了更多觀眾入場，更比預期中差，令片商措手不及。

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瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演的小丑女，在針對《自殺特攻：超能暴隊》的一片批評聲音中殺出重圍，獲予以重任在新片擔大旗，來年上映的新版《自殺特攻》、早前宣布會開拍的小丑與小丑女電影、以及由三大DC漫畫女角「貓女」、「毒藤女」及「小丑女」為中心的《Gotham City Sirens》，都有瑪歌羅比參與，今次《猛禽暴隊》的失利，未知會否影響片商的計劃？

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