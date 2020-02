【小丑女猛禽小隊】首周票房失利　片商出奇招改戲名求轉運

近日上映的《猛禽暴隊:解瘋小丑女》叫好不叫座,上周末北美開畫三日收3325萬美元(約2億5935萬港元),為DCEU開畫票房最差的作品,對比4年前《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)的1億3300萬美元的成績,實在相差太遠。

估唔到小丑女揹重飛竟然吸引唔到觀眾入場。(電影劇照)

票房不似預期,片商出奇招應對,竟然在電影上映後先改名,《猛禽暴隊:解瘋小丑女》原來的英文片名為《Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn》,現改成《Harley Quinn: Birds of Prey》,一切以小丑女為先。電影上映後獲得不俗口碑,在影評網站「爛蕃茄」(Rotten Tomatoes)獲得80%「新鮮度」(好評),可是吸引不了更多觀眾入場,更比預期中差,令片商措手不及。

+ 13 + 12 + 11

更多精彩劇照

瑪歌羅比(Margot Robbie)飾演的小丑女,在針對《自殺特攻:超能暴隊》的一片批評聲音中殺出重圍,獲予以重任在新片擔大旗,來年上映的新版《自殺特攻》、早前宣布會開拍的小丑與小丑女電影、以及由三大DC漫畫女角「貓女」、「毒藤女」及「小丑女」為中心的《Gotham City Sirens》,都有瑪歌羅比參與,今次《猛禽暴隊》的失利,未知會否影響片商的計劃?