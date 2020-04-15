【狂野時速】保單數據頭7集撞毀4.2億英鎊　邊個係破壞之王？

由雲迪素（Vin Diesel）、保羅獲加（Paul Walker）、Jordana Brewster及Michelle Rodriguez主演的《狂野時速》（The Fast And The Furious），電影在2001年上映時風靡全球，並成功以3,800萬美元成本，創造出超過2億美元的全球票房收入。近日，有英國保險公司披露了《狂野時速》系列共燒毀近1,800部車，而所有被燒毀的車中，最貴一部又值多少呢？

由雲迪素及保羅獲加主演的《狂野時速》在2001年上映後風靡全球。（《狂野時速》劇照）

電影公司向來會使用保險公司，計算拍攝電影時的損失，如《狂野時速》系列中，保險公司就需要仔細記錄損壞及炸毀的車輛，並進行計算。根據英國保險公司InsuretheGap的研究，截止《狂野時速7》（Furious 7），劇組合共炸毀了1,487輛汽車。除了汽車外，戲中都炸毀不少建築物，兩者合共就輕鬆燒掉約4億2,000萬英鎊（約40億港元）。

《狂野時速》除了飆車場面好看外，家人與朋友間的羈絆都十分吸引。（《狂野時速》劇照）

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雖然這個數字仍未計算大銀幕以外、《狂野時速8》（The Fate of the Furious）及仍未上映的《F9狂野時速》（Fast & Furious 9），所毀掉的車輛，但據《CNBC》在2017年的報導，《狂野時速8》合共使用了超過300輛汽車拍攝，特別是在「zombie cars」這一幕。按此推算，《狂野時速》系列已消耗近1,800輛汽車。

「zombie cars」這一幕眼看都消耗了超過20輛汽車。（《狂野時速8》劇照）

當中被炸毀的最貴的汽車是一款由W Motors限量生產的Lykan HyperSport跑車。據了解，全球只有7輛，並是第三貴的汽車。這款跑車價值約350萬美元（約2,700萬港元），其價值僅次於Lamborghini Veneno及全球唯一一輛的Maybach Exelero。

《狂野時速7》導演溫子仁將全球第三貴的Lykan HyperSport跑車炸毀。（《狂野時速7》劇照）

點擊下圖逐格睇溫子仁如何炸毀Lykan HyperSport跑車！

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值得一提的是，雲迪素及保羅獲加是參演最多《狂野時速》系列的演員，可是兩者的破壞力都略遜一籌。由積遜史特咸（Jason Statham）飾演的Deckard Shaw在第七集及第八集才正式登場，而InsuretheGap的研究數據只到《狂野時速7》，但積遜史達頓為整個系列已「貢獻」了約1億4879萬英鎊（約14億4,700萬港元），認真厲害。雖然積遜史達頓「貢獻」了約1億英鎊，但論破壞力，都是正義一方取勝。以雲迪素為首的英雄「貢獻」了2億6,100萬英鎊；而反派則「貢獻」了1億6,000萬英鎊。可見，英雄的破壞力絕不比反派遜色。