《天若有情》30年｜吳倩蓮冷酷成賣點　首見劉德華︰你不是我偶像

香港電影《天若有情》上映30週年，由劉德華、吳倩蓮、吳孟達以及黃光亮等人主演，當年《天若有情》大賣1200萬港元票房，劉德華的「華Dee」稱號也是從此而來，而吳孟達更因該戲奪下1991年香港電影金像獎最佳男配角。

不過要數全片最矚目的，要是來自台灣的新人吳倩蓮，她首次演出電影即獲得金像獎最佳新演員提名，是套極為經典的電影，如今電影已上映30年，當年的台灣女神吳倩蓮近況又如何呢？

吳倩蓮憑《天若有情》紅起，不過她決定完成學業才繼續投身演藝圈。（劇照）

首見劉德華︰「你不是我偶像」

事實上吳倩蓮憑着平凡的外貌贏走《天若有情》「吳小藝」一角，不過當年請她來演該角時，引起不少爭議聲音。有「高冷女神」之稱的她，並非浪得虛名，除外表冷艷，她首次遇見劉德華時，便跟他坦白說：「對不起，你不是我偶像！」有說正因這個原因，二人對戲時更能自然流露。

劉德華和吳倩蓮美好的愛情只停留在《天若有情》之中。（劇照）

「男神收割機」

毫無疑問《天若有情》成就了吳倩蓮，她拍畢《天若有情》後，接拍了《赤腳小子》、《天若有情II之天長地久》、《都市情緣》、《新邊緣人》、《飲食男女》、《賭神2》、《夜半歌聲》、《天若有情III之烽火佳人》、《半生緣》等等經典作品，更收割了香港四大天王劉德華、郭富城、黎明、張學友、周潤發、張國榮等等，簡直羨慕死人。

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劉德華更在2004年個人演唱會上，當眾向吳倩蓮下跪求婚，卻慘遭委婉地拒絕，後來她更表示對劉德華沒有感覺，即使是天王巨星都打動不了她的芳心。

吳倩蓮曾短暫復出客串《唐朝浪漫英雄》。（劇照）

淡出娛圈絕跡幕前

自吳倩蓮97年後開始將重心轉移發展內地事業，打拼10年終於在2007年被爆出跟圈外人註冊結婚，同年即全面淡出演藝圈，這些年來只在2013年短暫復出客串拍攝內地電視劇《唐朝浪漫英雄》，該劇由方力申和周秀娜擔任男女主角。

而當年吳倩蓮已跟老公曹先生育有一名兒子，而老公則在美國從事醫藥業，吳倩蓮婚後生活極低調，鮮有她的消息，只知她專心相夫教子，擔任着賢妻良母的角色，曾經有網民野生捕捉過她和家人外出在麵館食飯，作風相當貼地低調。而吳倩蓮最新的「近照」可算是2012年，她在成都機場被拍到跟老公和囝囝一同步出機場，更是非常罕有的一家人同框見報。