《傑羅德遊戲》靠SM挽救婚姻丈夫突暴斃　老婆被上鎖要點自救？

電影
撰文：
最後更新日期：

2017年上映的電影《傑羅德遊戲》（Gerald's Game）改編自史蒂芬金的驚悚小說，由Bruce Greenwood、Carla Gugino主演，看到《傑羅德遊戲》海報或許會以為會似是《格雷》、《禁室365日》類型的電影，其實不然，反而是套懸疑、解謎的電影，更缺少了會令人睇到心跳加快的性愛場面，但同樣會令你睇到十分緊張！

本來應該是個十分開心的度假，誰知竟然玩出禍。（電影劇照）

電影講述一對感情淡漠、面對婚姻出現危機的夫妻，特意去到偏僻的小木屋度假，丈夫Gerald（Bruce Greenwood　飾）一早已經打點好一切，短期內都不會有人「打擾」，更早已準備好一雙手銬，打算以SM遊戲來修復跟老婆Jessie（Carla Gugino　飾）的關係。

的確睇到劇照時會有以為在睇《格雷》、《禁室365日》的錯覺。（電影劇照）

誰知已食好壯陽藥的Gerald在開場不足半小時，而Gerald又為Jessie的雙手扣上手銬時，突然心臟病發身亡，倒地死在床邊。此時因為兩人未有關好大門的關係，引來了一隻流狼狗，搶食Gerald的屍體，究竟不能動彈的妻子要如何甩身？

俾你揀又會點甩身？（電影劇照）

首先Jessie的雙手都分別被扣在左右的床頭，面對流狼頭隨時來襲、等得人來救援都有機會脫水餓死，最終她靠着記憶，突然想起Gerald在食藥後，將一個水杯放在床頂的木板上，最終只能忍痛，敲爆玻璃杯後，用來割開手腕，流出鮮血才得以借助潤滑來將手滑出手銬。不過整個過情極度血腥、血淋淋的畫面令人睇住個mon都feel到自己隻手好痛，的確唔係人人都能做到，正是人類在絕處求生之下激發出來的意志。

+4
+3
+2
《怪物先生》余文樂演技被狂踩　不滿集3大影帝后拍出套大爛片
英國導演組織為防疫大減色慾情節　再建議由演員另一半上陣做替身
【閃電俠】大玩平行時空　兩代蝙蝠俠米高基賓艾佛力同場現身
馬拉薩尼亞32號陰宅｜真人真事改編　前身人工流產地藏過百具嬰屍
SONY開拍女英雄宇宙　頭炮邀36歲Olivia Wilde擔正《蜘蛛女》
第一滴血｜史泰龍雕像被嘲似扭曲Ｃ朗　4大崩壞名人像碧咸最離譜
《花木蘭》迪士尼公開幕後花絮　導演：甄子丹揮劍快到我拍唔到
超能計劃‧影評｜似睇緊精華版《變種特攻》　留最大伏線拍續集？
鋼鐵雨2｜中國收買北韓發動軍事政變？　第三次大戰一觸即發
《記憶之夜》懸疑情節拍出鬼片驚嚇　一條大橋壓尾結局反轉再反轉
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。