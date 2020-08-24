《傑羅德遊戲》靠SM挽救婚姻丈夫突暴斃　老婆被上鎖要點自救？

2017年上映的電影《傑羅德遊戲》（Gerald's Game）改編自史蒂芬金的驚悚小說，由Bruce Greenwood、Carla Gugino主演，看到《傑羅德遊戲》海報或許會以為會似是《格雷》、《禁室365日》類型的電影，其實不然，反而是套懸疑、解謎的電影，更缺少了會令人睇到心跳加快的性愛場面，但同樣會令你睇到十分緊張！

本來應該是個十分開心的度假，誰知竟然玩出禍。（電影劇照）

電影講述一對感情淡漠、面對婚姻出現危機的夫妻，特意去到偏僻的小木屋度假，丈夫Gerald（Bruce Greenwood 飾）一早已經打點好一切，短期內都不會有人「打擾」，更早已準備好一雙手銬，打算以SM遊戲來修復跟老婆Jessie（Carla Gugino 飾）的關係。

的確睇到劇照時會有以為在睇《格雷》、《禁室365日》的錯覺。（電影劇照）

誰知已食好壯陽藥的Gerald在開場不足半小時，而Gerald又為Jessie的雙手扣上手銬時，突然心臟病發身亡，倒地死在床邊。此時因為兩人未有關好大門的關係，引來了一隻流狼狗，搶食Gerald的屍體，究竟不能動彈的妻子要如何甩身？

俾你揀又會點甩身？（電影劇照）

首先Jessie的雙手都分別被扣在左右的床頭，面對流狼頭隨時來襲、等得人來救援都有機會脫水餓死，最終她靠着記憶，突然想起Gerald在食藥後，將一個水杯放在床頂的木板上，最終只能忍痛，敲爆玻璃杯後，用來割開手腕，流出鮮血才得以借助潤滑來將手滑出手銬。不過整個過情極度血腥、血淋淋的畫面令人睇住個mon都feel到自己隻手好痛，的確唔係人人都能做到，正是人類在絕處求生之下激發出來的意志。