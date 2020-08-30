唔止《陰陽路》！10大至猛鬼港產片系列　曾嚇死觀眾獲荷李活翻拍

港產片絕對是很多人的童年回憶，但除了那些經典的警匪片、幫派片、喜劇片外，還有就是為大家童年烙下深刻陰影的恐怖片、鬼片了！而香港的恐怖片幾乎不能用「片」為單位，因為很多經典的作品都是「系列」型的，所以我們現在就來看看，有哪些經典的香港恐怖片、鬼片系列！ 文：Daniel Hsu／GQ Taiwan

1. 《殭屍先生》系列

由「九叔」林正英、「秋生」錢小豪、「文才」許冠英師徒三人組開創的《殭屍先生》恐怖喜劇系列電影絕對是講到香港恐怖片必談的經典，片中有不少笑料，但殭屍、鬼魂的出現也還是許多人的童年陰影。《殭屍先生》在 1985 年上映，開創了香港「殭屍」電影先河，香港和台灣有多家電影公司效仿，拍攝了百餘部殭屍電影，從《殭屍先生》本片衍生的系列作還有 1986 年《殭屍家族》、1987 年《靈幻先生》、1991 年《殭屍至尊》、1992 年《新殭屍先生》、2013 年《殭屍》等！（除了「殭屍」，《殭屍先生》裡的「鬼新娘」也相當經典，甚至還有自己的主題曲！）

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《殭屍先生》「九叔」林正英。

《殭屍先生》開創了香港「殭屍」電影先河！

2. 《三更》系列

《三更》顧名思義就是由三個短恐怖組成的電影，《三更》由韓國、泰國、香港合拍，續集《三更2》則是由日本、韓國、香港聯合推出。而由香港製作的部分則都有另外推出的長篇版推出，分別為《三更之回家》講述一名警員正在搜索他失蹤的八歲的兒子時，發現自己的鄰居正試圖用神秘的中藥試圖讓已逝妻子復活；而《三更2之餃子》則是講述一個年華老去的女演員試圖用嬰屍回春的故事……

《三更之回家》與《三更2之餃子》都被視為經典，然而它們的獨立長版與原始的《三更》合集結局各有不同，例如長版《三更 2 之餃子》結局是女演員給了丈夫的小三一大筆錢，最後取得小三墮胎的嬰屍吃掉，但《三更2》的短版〈餃子〉篇則是女演員自己懷孕並將自己的小孩吃掉，但傳達的都是人為了達到目的不擇手段、「人往往比鬼還可怕」的概念！

3. 《見鬼》系列

片名叫做「見鬼」顧名思義就是原本沒有辦法看到鬼的人，突然看到鬼的故事。最經典的《見鬼》第一集由李心潔飾演一個失明的人，而當她經過手術恢復視力後，竟然還能看到一些常人碰不到的奇怪事物。《見鬼》第一集也被荷李活翻拍，由潔西卡艾芭Jessica Alba飾演李心潔的角色，中文譯片名為《變眼》。

《見鬼2》與第一集電影沒有劇情上的延續，而是講述由舒淇飾演的女主角自殺未遂救活後開始能見到鬼的故事。系列第三集片名為《見鬼10》講述一群年輕人為了能親眼看見鬼魂，於是開始嘗試10個世界各地不同見鬼方法的故事。系列第四部為《童眼》主要以傳聞兒童跟動物較能見到好兄弟的角度為見鬼的主軸。而《童眼》也屬於《見鬼》系列之一，同時也是第一部拍成 3D 電影的華語恐怖片！

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按圖睇其餘7部至猛鬼港產片系列，部部驚嚇，有1部仲嚇死埋觀眾：

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：部部都是童年陰影！10 個不能錯過的香港恐怖片、鬼片系列推薦！】