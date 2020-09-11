林曉峰康子妮婚變｜阿Lo新戲《翻生爭霸戰》 客串演地府導師

林曉峰（阿Lo）跟康子妮結婚18年，昨晚（10日）驚傳兩人早已於上周簽字離婚，結束18年婚姻，林曉峰兩度在個人IG發文回應，指出「给予我們空間及時間努力工作」以及「我同你（康子妮）冇仇冇恨就好，何須理會他人指指點點，只有我同你（康子妮）明白呢個係對大家最好嘅決定」。

離婚消息傳出後，林曉峰即時在IG發文。（IG截圖）

近年林曉峰在影圈作品不多，不過在嚟緊的10月15日，就有新作《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》上映，當中會飾演黃又南的地府導師，但其實他最令人印象深刻的角色仍是《古惑仔》系列的包皮（包達二）！

林曉峰在《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》飾演陰間電影台CEO，更是男主角黃又南的地府導師。（影片擷圖）

的確林曉峰憑「包皮」一角紅起，同時憑該角找到了自己的的定位，多數扮演一些搞笑又驚青的主角，「包皮」是巢皮（朱永棠 飾）的親弟，性格懦弱怕事，從小跟隨陳浩南（鄭伊健 飾），後來一同拜入大佬B（吳志雄 飾）門下加入洪興社，五子陳浩南、山雞（陳小春 飾）、大天二（謝天華 飾）、包皮、巢皮皆與𡃁坤為敵。

洪興五子鄭伊健、陳小春、謝天華、朱永棠以及林曉峰。（電影劇照）

此後林曉峰都有客串或演出不同類型的作品，直到2018年，林曉峰才跟鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂等人再次擔正演出電影《黃金兄弟》，當影迷見到眾人繼《古惑仔》後再聚首，實在是有找回20年前的味道，電影勝在精於以「賣回憶」的手法來繼續懷念當年，不過相信影迷最記得的仍是當年肥仔圓潤的包皮林曉峰。