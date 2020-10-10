翻生爭霸戰．專訪｜黃又南拍殮房戲差啲斷氣　蘇麗珊：導演想玩你

搞鬼愛情電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》由新加坡導演李國煌執導，黃又南、蘇麗珊（Ceci）、林曉峰、顧定軒和袁富華、ERROR等人主演，日前男女主角黃又南和蘇麗珊孖住接受《香港01》訪問，大談拍攝趣事。

攝影：陳順禎

黃又南跟蘇麗珊在《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》中，將會上演一場人鬼戀。（陳順禎 攝）

一件拍攝最深刻的事

在訪問期間，不難發現又南跟Ceci對於靈異、鬼魂有懼怕的心，不過幸好又南今次雖然要扮鬼，但是主題都是以搞笑、喜劇為主，令到大家都放開心情去拍。問及拍《翻生爭霸戰》最深刻的事或場面時，又南回應：「去殮房拍攝的部分的確印象極深刻，我（瞓）在入面但你們在調整燈光、對對白、傾偈，我心想你們快點將我推出來啦！裡面又只得我一個人，其他人都已經出晒去，知道入面其實已經好好，先不是找真的，我（瞓）的位子仍是通的，仍可看到一格格，但真係覺得已經瞓了很久。不過一將我推出來時，我又要閉氣，因為會拍到整個心口又不能呼吸，他們對白又講勁長，我都快要冇氣喇！」

黃又南扮演一隻只有22日陰齡的新手鬼。（電影劇照）

對此Ceci都有補充：「我覺得導演好似玩你，因為導演有客串那場戲，他更提議不如我倆對白講長一點。不過又南真的非常專業，他在拍攝那個鏡頭是真的完全沒有呼吸過。」又南再回應：「我真的沒有呼吸過，因為一呼吸心口就會起伏，我仍好好記得一嗌cut，我講笑話『你們想我真的瞓在這嗎？』，雖然當下係好難，但整個拍攝團隊都非常玩得，好笑又OK。」

Ceci笑指導演玩鬼又南。（陳順禎 攝）

又南最怕收到皇冠頭一蚊銀$1

相信人人細個讀書都有玩過或者聽過筆仙、碟仙，更有人會大膽地同同學在學校玩，當問到又南和Ceci有冇試過時，兩人都紛紛表示從未玩過，不過又南就講到自己有聽過好多，他：「有同學同我講過真係好堅㗎！但我每次都會反問『點解要玩？』我真係唔明，我本身又係個問題少年，問完一大輪咁危險點解又仲要玩，他們又答唔出。因為銀仙令到我有個特別的習慣，據我所知要用皇冠頭一蚊銀玩，更加要將它的眼油顏色，到現時我有接到皇冠頭一蚊銀的話都會即時用掉，我真係好驚佢跟我返屋企啊！」

《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》預告講到明地獄十八層正確位置，正是香港中環禮賓府。（影片擷圖）

點睇18層地獄入口喺禮賓府 香港仍有創作自由、幽默感？

《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》預告一早講到明地獄十八層入口的正確位置正是香港中環禮賓府，對於現時香港的狀況，在創作上或會令導演、編劇有所卻步，問及兩人對於香港的創作自由、幽默感有何看法時，又南先回應：「首先導演是新加坡導演，他同時亦是位笑匠，是位很有名的演員，他很喜歡一些香港的元素，亦很喜歡將這些東西加入電影中，比如我們的戲名，又有講到『來回地獄又折返』，有時更會提到一些歌名、歌詞、人名都是押韻的，我自己猜測導演可能未必知道禮賓府是甚麼地方，但『禮賓』（迎賓）就有進來吧的意思，所以今次會這樣去用。」

而Ceci對此表示：「當我收到劇本，自己作為演員，我是非常尊重編劇和導演，他們一定有原因，出這一稿一定有他的想法，又或是導演想留白，給大家有個想的空間。」

點擊睇更多又南、Ceci靚相：

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Ceci：

Makeup：Will Wong

Hair：Bart Choi@IL Colpo group

Outfit：SPORT b.

又南：

Makeup and Hair Styling：Henry Tse@Lafe Hair Salon

Wardrobe：O.N.S clothing

場地提供：Partyland