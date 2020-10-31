《時代》導演翟俊威親自搵戲院　務求電影上畫獲資格報名金像獎？

由楊明、曹永廉、莊思明、莊思敏、李霖恩、許芯悅等人主演的電影《時代》被指政治味極濃厚，講述因有外國勢力影響，導致香港發生一連串社會衝突，最終要靠《港區國安法》擺平，才能令香港恢復秩序。

有網民笑指《時代》海報質素低如小學生程度。（《時代》電影海報）

《時代》由拍攝到現在待上映期間，大大少少都有不少傳聞以及事件發生，就如上次《時代》單方面公布電影會在黃百鳴旗下的Cinema City上映，但Cinema City官方火速澄清，更寫下「一切其他網上的謠言和虛假訊息皆與本公司無關。」正面回應並未有為電影《時代》安排任何放映場次，搞出一大個笑話。

電影《時代》由楊明、曹永廉、莊思明等主演。（《時代》預告片）

近日有消息指出導演翟俊威（Aden）一直都想將《時代》搬上大銀幕，更有傳他本人親自致電到各大院線洽商並留底聯絡電話，其中一個最主要的原因是希望《時代》可以參加在2022年舉辦的第40屆香港電影金像獎，但就因為電影題材敏感，未有發行商和戲院夠膽接手。加上要是電影想報名參加金像獎，電影須在香港售票上映7天，場次要有50個座位以上，舉行不少於5場的常規放映。

Facebook專頁「全民發聲」呼籲要大力支持！（網上擷圖）

不過現時社會上的聲音兩極，一方面直斥「必定罷睇、要是有戲院上映都會抵制該院線」，而另一方面則指要大力支持「告訴市民藍色才是香港的主流民意！各位藍友記得要大力支持！」令到發行商和戲院都不敢輕舉妄動，未知《時代》最終能否在戲院上映，成功爭取報名金像獎呢。

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