孤疑｜11年後拍前傳女主角繼續演出　23歲Isabelle真人係愛心大使

2009年上映的美國恐怖驚悚片《孤疑》（Orphan），由Isabelle Fuhrman扮成只有9歲的俄羅斯小女孩Esther，實際身份是個演出患有不老症的33歲女人Lena Klammer，在戲中她極其暴力和危險，殺死了至少7個人，Isabelle Fuhrman以精湛的演技，憑《孤疑》一炮走紅。

Isabelle Fuhrman演出《孤疑》時只有12歲。（電影劇照）

當年Isabelle Fuhrman演出《孤疑》時只有12歲，時隔11年後，今午（3日）有消息指出Isabelle Fuhrman將會回歸演出《孤疑》前傳，更會擔任製作人。

前傳電影的劇情將會講到，Lena Klammer在精心策劃下，從一間俄羅斯精神病院中逃走出來，打扮成一個有錢家庭的女兒來到美國，再化身成為Esther開始嶄新的人生。然而問題就此出現，她遇到了對手，就是個為了保護自己家庭而不惜付出一切的母親，相信就是Kate Coleman。

+ 45 + 45 + 45

事隔多年，Isabelle Fuhrman都有不少發展，現實中她更積極參與慈善活動，早在拍完《孤疑》成名後，即獲Save the Kids邀請擔任「Caps for Good」慈善活動大使。她與Save the Kids的義工合共編織了數百頂嬰兒帽，目的是減少發展中國家的新生兒死亡率。此外她亦擔任非牟利組織Love & Art Kids的顧問委員會成員之一，相當有愛心。