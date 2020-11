孤疑｜11年後拍前傳女主角繼續演出　23歲Isabelle真人係愛心大使

2009年上映的美國恐怖驚悚片《孤疑》(Orphan),由Isabelle Fuhrman扮成只有9歲的俄羅斯小女孩Esther,實際身份是個演出患有不老症的33歲女人Lena Klammer,在戲中她極其暴力和危險,殺死了至少7個人,Isabelle Fuhrman以精湛的演技,憑《孤疑》一炮走紅。

Isabelle Fuhrman演出《孤疑》時只有12歲。(電影劇照)

當年Isabelle Fuhrman演出《孤疑》時只有12歲,時隔11年後,今午(3日)有消息指出Isabelle Fuhrman將會回歸演出《孤疑》前傳,更會擔任製作人。

前傳電影的劇情將會講到,Lena Klammer在精心策劃下,從一間俄羅斯精神病院中逃走出來,打扮成一個有錢家庭的女兒來到美國,再化身成為Esther開始嶄新的人生。然而問題就此出現,她遇到了對手,就是個為了保護自己家庭而不惜付出一切的母親,相信就是Kate Coleman。

事隔多年,Isabelle Fuhrman都有不少發展,現實中她更積極參與慈善活動,早在拍完《孤疑》成名後,即獲Save the Kids邀請擔任「Caps for Good」慈善活動大使。她與Save the Kids的義工合共編織了數百頂嬰兒帽,目的是減少發展中國家的新生兒死亡率。此外她亦擔任非牟利組織Love & Art Kids的顧問委員會成員之一,相當有愛心。