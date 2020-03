《怪獸》女星疑確診唔去醫院反獲讚　「你是《哈利》宇宙最好的」

J.K.羅琳(J.K. Rowling)又一新魔法電影《怪獸》系列,目前已推出兩集,包括《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)以及《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald),原訂第三集會於2021年上映,不過由於近日新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情嚴重,有女星懷疑自己確診卻未有去到醫院進行檢疫,反而引來大量影迷留言盛讚。