《怪獸》女星疑確診唔去醫院反獲讚　「你是《哈利》宇宙最好的」

J.K.羅琳（J.K. Rowling）又一新魔法電影《怪獸》系列，目前已推出兩集，包括《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）以及《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald），原訂第三集會於2021年上映，不過由於近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，有女星懷疑自己確診卻未有去到醫院進行檢疫，反而引來大量影迷留言盛讚。

Alison Sudol疑患上新冠肺炎。（電影劇照）

在戲中飾演奎妮金坦（Queenie Goldstein）的Alison Sudol，是女主角Tina Goldstein（Katherine Waterston 飾）的妹妹兼室友，同時是位「破心者」，可以讀取他人的思想。

26日Alison Sudol在個人Instagram上講到懷疑自己染上新冠肺炎，不過就未有去到醫院進行檢疫，因為很難才可獲得檢測的機會，更不想奪去了其他重症病人更需要檢疫的機會，再者更覺得去醫院的話，感染到新冠肺炎的風險同樣很高，目前只想跟大家分享現時的經驗。

Alison Sudol指沒想到病毒傳播得如此快和多途徑。（Alison Sudol IG）

她又講到從沒想到原來這個病毒傳播得如此快，事實上她已經準備好了搓手液，甚至乎洗手洗到手都裂開，但還是生病了。她先是以為自己感冒了，隨後失去了嗅覺和味覺，包括蒜味、煙味、甚至連強烈的消毒藥水味通通都聞不到，更感到非常疲倦，目前正在遠離城市的好友的農場中自我隔離。

數日前她看到了朋友傳送給她的文章，發現自己的病徵都跟新冠肺炎有關，雖然沒有檢疫，但都先行自我隔離，過了數天有感到身體比早前好。同時都很害怕大家染病，請留在家中以及自律隔離，傳送滿滿的愛給大家，希望大家都可以安全。

影迷大讚Alison Sudol自律隔離做得好。（電影劇照）

雖然Alison Sudol疑似患上新冠肺炎，又沒有去醫院進行檢疫，但就因為她的自律隔離行為備受讚賞，引來不少影迷為她集氣支持，希望她早日康復，更有留言︰「你是《哈利波特》宇宙中最好的一部分」，同戲韓國女演員金秀賢都有留言︰「從首爾傳送愛給你，請保持健康」。