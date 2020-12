蟻俠3｜Kathryn落實做囡囡接棒超級英雄　曾演真人版《POKÉMON》

Marvel早前公布了未來三年的時間表,而《蟻俠3》亦已正名為《Ant-Man and the Wasp:Quantumania》,電影由原班人馬保羅活特(Paul Rudd)、伊雲祖蓮莉莉(Evangeline Lilly)、米高德格拉斯(Michael Douglas)、米雪菲花(Michelle Pfeiffer)等人將會回歸,第3集更會加入新人Kathryn Newton演蟻俠囡囡Cassie Lang,而Jonathan Majors則會演出大反派征服者康(Kang the Conqueror)一角。