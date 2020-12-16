蟻俠3｜Kathryn落實做囡囡接棒超級英雄　曾演真人版《POKÉMON》

Marvel早前公布了未來三年的時間表，而《蟻俠3》亦已正名為《Ant-Man and the Wasp：Quantumania》，電影由原班人馬保羅活特（Paul Rudd）、伊雲祖蓮莉莉（Evangeline Lilly）、米高德格拉斯（Michael Douglas）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）等人將會回歸，第3集更會加入新人Kathryn Newton演蟻俠囡囡Cassie Lang，而Jonathan Majors則會演出大反派征服者康（Kang the Conqueror）一角。

《蟻俠3》亦已正名為《Ant-Man and the Wasp：Quantumania》。（電影劇照）

23歲的Kathryn Newton日前在個人IG上分享了Marvel的消息，證實自己將會演出蟻俠Scott Lang長大後的女兒Cassie Lang，她寫下︰「昨晚我夢見自己成為了超級英雄。」暗示她的角色將會是位全新的超級英雄。

在漫畫中，Cassie Lang跟爸爸一樣會成為超級英雄，綽號為「Stature」，她跟爸爸一樣，可以隨意改變自己的身體大小，雖然小Cassie在前兩集都有出現，來到今集終於可以見到她長大成人，更在未來會成為超級英雄的一員。

Kathryn Newton有拍過《不得鳥小姐》、《廣告牌殺人事件》、《反啪啪同盟》以及《POKÉMON 神探Pikachu》。（Kathryn Newton IG）

MCU目前有五位下一代女超級英雄，Kathryn Newton會扮演Stature、Hailee Steinfeld在迪士尼《鷹眼》影集中扮演「女鷹眼」Kate Bishop、Florence Pugh扮演黑寡婦年輕時的搭檔Yelena Belova、Iman Vellani出演《Ms.Marvel》和Tatiana Maslany亦會在《She-Hulk》中飾演Jennifer Walters。

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