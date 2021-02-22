拆彈專家2影評︳呼應《無間道》兼含《水滸傳》隱喻？今次有得揀!

撰文： 樂天生．電影日記 最後更新日期： 2021-02-22 23:28

《拆彈專家2》雖然名為2017年《拆彈專家》的續作，但故事內容毫無關聯，即使沒看過首集，也可以看這部電影。本片直接在預告開頭就給觀眾一個更強烈的震憾教育，上集中炸了香港交通與經濟命脈的紅磡隧道，這次則是直接將香港國際機場給炸了，實在好奇想問，那下一次導演還要炸什麼？

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浩大的場面本就是這類電影不可獲缺的要素，要講拆彈的故事就少不了爆破場面，《拆彈專家2》在這部份可說是完美的達標，耗資不斐也確實有反應在電影效果上。人物設定的部份更是帶出本故事最亮眼的焦點，在真假交錯之間，看到瞬息萬變的局勢轉換，可說是從頭到尾被場面和劇情的緊湊帶著迎向最後的高潮，有著強大感染力的劇本也證明了本片的優秀，比起上一集有過之而無不及，是相當有誠意且在水準之上的作品，上次看到如此震攝人心的港片可能要數2013年的《掃毒》了。

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2017年《拆彈專家》上映，由邱禮濤執導，劉德華、姜武、姜皓文、吳卓羲等一眾實力派演員出演，以香港警匪戲劇題材中相對少見的「拆彈專家」為故事主軸，講述另一個紀律部門的專業秘辛，首集的經典名句「拆彈不是你想做就做，是要上天批准的」還言猶在耳，本來以為紅藍剪一線的老套拆彈戲路，加上警察以生命守護生命且危險常伴的專業精神，都在電影中寫下令人動容的一頁，讓2017年的《拆彈專家》就已經不是一般的港片了。

2017年《拆彈專家》上映，以香港警匪戲劇題材中相對少見的「拆彈專家」為故事主軸。（《拆彈專家》劇照）

尤其是上一集最後，劉德華飾演的拆彈專家章在山在二選一的線路中選錯，以生命去賭二分之一的機會，也將生存的機會留給別人而被炸彈炸死，那麼第二集還要演什麼？預告中來看，這次《拆彈專家2》的故事與上一集沒有相關，主角劉德華的角色也不一樣了，只是許多熟悉的面孔可能會讓觀眾有種故事延續的錯覺，但完全可以將它當成全新的故事來看。

不同的故事就可以有不同的新意，只是沒想到《拆彈專家2》在故事的編排上有了另一種突破，讓這部電影少有的超越了首集的精彩度。不但爆破場面全部升級，動作戲也增加不少，而且場場看得驚心動魄，不但有警匪駁火的激烈槍戰，也有緊張刺激的街頭追逐，更有拳拳到肉的近身搏擊，劇情情節緊密相扣，幾乎不浪費任何一個鏡頭。

（※以下內容可能討論到劇情，如果還沒看過電影的人，請自行斟酌觀看）

劉德華飾演的拆彈專家潘乘風是整個故事的靈魂人物，也是一個頗為耐人尋味的角色。在預告上來看，這個角色有點亦正亦邪的感覺，爆炸後失憶，被當成炸彈犯？到底是犯案後假裝失憶以逃避刑責的操作，還是其實是像《機Boy小子之真假威龍》裡李小林和黃九弟那樣長相一樣的誤會？總之主角的目的就是要找出真兇？但其實真相經過兩層反轉，導演沒說之前，真的是任何操作都有可能。

劉德華飾演的潘乘風與劉青雲飾演的董卓文同為「爆炸品處理課」（BOD）的拆彈專家。（《拆彈專家2》劇照）

劉德華飾演的潘乘風與劉青雲飾演的董卓文同為「爆炸品處理課」（BOD）的拆彈專家，但電影開始沒多久，兩人一同處理一宗炸彈事件時，本以為危機已經解除，潘乘風為救一隻被困在微波爐裡的小貓咪而誤中歹徒的陷阱，傷後的潘乘風斷了左腿，但也積極的復健希望能重回原來的工作崗位，只可惜事與願違，在制度不允許的情況下，潘乘風覺得自己被社會遺棄而變得偏激，最終走向歹路。

這個故事說得很好，內在將人性、思想，加入心理、醫學、科學來闡述，將人物刻劃的引人入勝，外在則用了香港富二代推祟無政府主義，為宣洩對社會的不滿與偏執而產生的恐怖活動來包裝，當中更是用了《水滸傳》的故事來隱喻官逼民反的現實。整個故事的核心人物就是潘乘風，再被炸斷腿後尋求復職而不可得，導演刻意讓劇情直接推向五年後，不像上集那樣平鋪直述，而是用跳躍的敘事一點點揭露真相，這其中不但考驗演員的詮釋，也考驗觀眾的接受度，沒一會兒就一個反轉，高潮一波接一波，也成為這部電影格外精彩之處。

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比起《無間道》裡雙邊臥底的鬥智鬥勇，與身不由己，這次《拆彈專家2》裡潘乘風特殊的背景下，在失憶後以植入記憶的方式由恐怖份子變成警方臥底也是相當精彩的設定，不過這故事內容倒有點《紫雨風暴》裡吳彥祖那個角色的既視感，不過前期身份未揭露前的懸念是本作的優勢之處。本想著警方如此作為，就可以給潘乘風也就是華神一個洗白的機會，但董卓文在主導這件事的反恐特勤隊總督察龐玲（倪妮 飾）同時也是潘乘風的前女友及直屬長官面前說出了隱憂，才表達出這件事的嚴重性，也相當值得觀眾反思。兩方辨論下，真的很難去判斷對與錯，更無法在抉擇的當下就知道哪個決定更好，也是本片的懸念所在。告訴一個恐怖份子他其實是警方臥底是一件多殘忍的事？尤其對象還是自認被警方遺棄的潘乘風。如果他死了，那算殉職還是光榮犧牲，亦或罪有應得？

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但董卓文在主導這件事的反恐特勤隊總督察龐玲（倪妮 飾）同時也是潘乘風的前女友及直屬長官面前說出了隱憂，才表達出這件事的嚴重性。（《拆彈專家2》劇照）

其實潘乘風因自身遭遇發展出偏激的思想而成為一個恐怖份子，編劇十分高明的用了一個失憶梗給主角一個重新選擇的機會，善與惡本來就在一念之間，而人的一生是由過去經歷堆積而成的，或許龐玲的做法對潘乘風而言不公平，但確實是解決問題與贖罪的方法，還好潘乘風並沒有一直被矇在鼓裡，而是為自己的人生做了最後的決定，在觀影當下其實有種莫名的感動，這樣的情節好像在呼應劉健明當年《無間道》裡那句「我想當個好人」的遺憾與不可得，而這次他終於可以自己選擇。

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上一集是不小心死了，這一集是必須死，希望《拆彈專家》接下來不會成為主角一定領便當的系列故事，但兩次主角的犧牲都令人十分動容，還是繼續犧牲好了（誤）。不得不說《拆彈專家2》將潘乘風這個角色打造的真的相當不錯，而且透過這個角色再次讓人看到「華神」的魅力與敬業的心。其實任務後斷腿的潘乘風都還可以保持自己積極的心態，但當制度遺棄了他，而且並不是一己之力能改變的時候，就成為打垮他信念的最後一根稻草，人的執念是很可怕的，不是自己親身經歷的事比較可以輕易地批判，面對社會的打擊和身體的殘缺，又有幾個人可以真正保持善念？

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這部電影的價值並不只在於刺激的爆破場面或出彩的人物設定，還有那每個角色立體鮮明情懷，願意為保護生命而努力與令人動容的情感流露。上一集綁著炸彈的警察在隧道口犧牲的橋段令人印象深刻，這次冷血的壞人拿狙擊槍毫不留情往拆彈專家身上招呼也讓人恨得牙癢癢，秉持著犧牲小我完成大我的無畏精神，硬是以防爆衣擋下數顆子彈，這樣的情節暴虐且煽情，但也成了主角心態轉折的關鍵點，是非道德觀的建立是教育人們不應為了自身的私利而去傷害無辜的人，也讓潘乘風下定決心要阻止危機的發生，進而埋下自我犧牲的種子。

最後，《拆彈專家2》從場面、格局到劇情、人物刻劃等，都是一部水準之作，緊湊的情節也讓觀眾得以輕易融入其中，也再度傳揚了香港警察無所不能的行動力，只是不知道這樣的情節，香港人是否會買單？但就情節而論，我覺得是相當好看的一部片，不再一味賣情懷、賣場面，而在故事劇本上下功夫，打造出一個好看的故事，絕對是這部片成功的要素，讓整部片猶如「無間再版」，更體現善與惡一念天堂，一念地獄的深刻體悟。

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