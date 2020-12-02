《一秒拳王》影評：周國賢loser逆襲富感染力　1秒抉擇創無窮可能

在擂台上，兩位拳擊手各自施展他們的渾身解數，以不同的方法擊打對方，他們的每一拳，都會改變著拳手之後的反攻策略，勝利與否，是取決於他們的選擇。然而，如果人生能夠有多一秒的選擇，那，這一拳仍會是你心裡想出的這一拳嗎？是夜觀看這部由《救殭清道夫》合導之一，樂隊ToNick主音趙善恆首部個人執導的劇情長片，從這一秒鐘的開始，展開了一場擂台上的比賽，步向著自己的人生目標進發！《一秒拳王》一秒的猶豫，一秒的堅持，直到最後的一刻，其實都只是「小事啫」！

《一》片故事講述終日在酒吧渾噩的周天仁（周國賢 飾），自少便擁有一秒預知的能力，經常運用這超能力躲避債主，他的兒子對他也毫無寄望 。一天，在街上招募拳擊手的葉志信，看到天仁的敏捷動作，很適合拳擊，於是，阿信決定要拉攏他加入拳館，訓練他在擂台上比賽，跟拳王鄭耀祖阿Joe對戰。起初，天仁的訓練一直處於懶散的態度，然而，一次的意外，一次的轉變，卻令天仁認真地站在擂台上，展開一場激烈的比賽！

最新5G手機12 Pro隨時屬於您！投選「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，內容寫得最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案就可以成為巨獎得主啦！

+ 10 + 10 + 10

以拳擊為主題，伸延至關於對人生堅毅的電影，前軍可鑑。但是，並不是每一部作品都能夠帶出整體的水準，充滿熱血，產生共鳴，或是能夠讓人感動，《一》片大概就是具備這幾種的元素。電影以簡短的篇幅，描述周天仁出世至小孩時的一段關於他擁有預知一秒後的故事，接著，劇情便以成年後，兼且成為了父親的天仁，從他那潦倒頹喪的生活，同時也要照顧兒子阿良，他不想再讓兒子活在自己的影子裡，如何才能夠讓他成為真正的父親呢？

（《一秒拳王》劇照）

「一秒」，看似是很短的時間，但是，從阿信的角度，這一秒其實可以看到很多的事物，其實是可以好好地運用這一秒來看透對手的下一步動作，天仁卻沒有好好地運用，甚至覺得這一秒鐘其實並不好用。後來，當他從阿信的堂妹小瑤口中，聽到「每一秒，每一個選擇，都可以創造另一個美好的平行時空」，才明白到這一秒其實是他的個人選擇，讓他可以改變了自己的將來與人生。

影片透過周天仁的故事，從他的過去至現在的改變，成為了拳擊手後，在擂台上認真地比賽，面對對手迎面而來的攻擊，縱使「一秒」可以解破對手的攻擊，但是，在他的心裡，這一秒的時間並不及他與兒子之間的感情，他們的互相鼓勵，各自的與眾不同，面對眼前不同的困難，就如周天仁在最後的一場賽事，縱使已經倒在地上，旁人的鼓勵，再次振作起來，完成賽事，不只是每一位選手對賽事的尊重，也是要懂得面對自己。

每一拳都打出盼望！電影圈同媒體對《一秒拳王》幾乎是一面倒的好評：

+ 4 + 4 + 4

看更多本土電影精彩影評：

《聖荷西謀殺案》影評：到底我看了什麼？1部改編電影被謀殺的慘案

麥路人影評 ｜麥當勞能住過世嗎？從麥難民絕望生活見盡人情冷暖

《幻愛》影評︰周冠威舊作借橋 互文《樓上傳來的歌聲》暗藏玩味

金都影評：香港前路 猶如為自由誤墮「二次假結婚」岔路的女子？

叔叔．影評｜ 老同志在黃昏之時找到愛 開花不結果背後有洋蔥

經過了一次的電影執導經驗之後，今次趙善恆首次以個人身份創作故事與執導電影，無疑水準是比《救》片有很大的進步，影片分別由章彥琦、何肇康、李浩田、凌偉駿四人合編劇本，電影的結構工整流暢，簡潔的故事篇幅，直接地描述周天仁的背景，沒有刻意地加入多餘的細節，讓電影的節奏更加緊湊明快。除了導演的技巧與劇本的創作，影片的攝影亦是值得留意的部份，片中有不少拳擊的場面，影片的攝影劉君樂把片中的拳擊情節，掌握得十分精準，突顯出電影整體的動感。

整部作品充滿著不少的生動有趣元素，其中一場不得不提，就是片中周天仁是小孩的情節，他被電視台節目邀請接受訪問，什麼節目就不多說，若是成長在九十年代的觀眾們，對於那一場戲份，一定不會感到陌生，尤其是當中的「主持人」造型，真的唯妙唯肖，很有共鳴感。除了緊張的拳賽，以及輕鬆的情節之外，片中也不乏描寫周天仁與良仔之間的父子之情，笑中有淚，感動細緻。

（《一秒拳王》劇照）

由周國賢演出周天仁這角色，他充份出演繹角色開始時的頹廢性格，到後段的積極與認真的面對艱難，性格層次分明，加上拳擊的部份表現得精彩奪目，讓他在片中有不少的發揮。既是影片導演，又是主演之一的趙善恆，演活了角色葉志信面對難以衝破的心理障礙，表現平穩。

首次參演香港電影的泰國演員Chanon Santinatornkul，他在片中有不少拳擊的演出，當中更有一些意想不到的演出，先保持驚喜，這是令人喜出望外。跟趙善恆再次於電影合作的林明禎，今次的角色比較爽朗，演出恰好。演出周天仁兒子周志良的熊倬樂，他在片中表現得十分自然，演繹對父親感情的憧憬，以及跟他的照顧，跟周國賢多場的演出，更顯出了不少的互動。

趙善恆首次以個人身份自導自導的《一》片，充滿了一份強烈的活力氛圍，描寫的不只是拳擊手在擂台上的如何發揮自己的能力，還有的是如何在逆境中面對困難，堅持到底，勇於向前，永不放棄。很喜歡電影中的最後一句對白：

咁呢一秒鐘，你仲猶豫啲乜嘢？

沒錯，一秒鐘可以發生很多事，但就是這一秒鐘，更會懂得如何選擇自己的未來，無需要再猶豫，繼續向前衝，堅持到最後，努力奮鬥下去！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​