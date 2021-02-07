【蜘蛛俠3】傳第一代「綠魔」身在阿特蘭大　加入MCU好事近？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-07 16:45

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及Jacob Batalon等主演的Marvel電影宇宙（MCU）作品《蜘蛛俠3》，目前正在阿特蘭大開拍，網上近日除了傳出第二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）身在阿特蘭大外，近日有外媒報道，聲稱飾演第一代「綠魔」的Willem Dafoe也身在阿特蘭大，還在電影片場出現。

由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠3》目前在阿特蘭大開拍。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

有指第二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）身在阿特蘭大。（網上擷圖）

其實在去年去年10月，當時外媒突然爆出驚人消息，指三代蜘蛛俠將同框演出。之後在同年12月，外國傳媒《The Illuminerdi》報道，有指在《蜘蛛俠》系列中飾演「綠魔」的Willem Dafoe及「沙人」的Thomas Haden Church，兩人將獲Marvel Studios邀請加入Marvel電影宇宙。近日有外媒指出，前者正身在《蜘蛛俠3》的阿特蘭大片場。如果消息屬實的話，難怪湯賀蘭早前接受《Variety》訪問，稱《蜘蛛俠3》是「最具野心的超級英雄獨立電影」。

飾演《號角日報》主播J. Jonah Jameson的J.K. Simmons回歸Marvel電影宇宙作品《蜘蛛俠：決戰千里》。（《蜘蛛俠》劇照）

有指飾演第一代「綠魔」的Willem Dafoe身在阿特蘭大。（《蜘蛛俠》劇照）

據外媒《The GWW》率先報道，指在《蜘蛛俠》系列中飾演「綠魔」的Willem Dafoe目前正身在阿特蘭大片場，然而「沙人」Thomas Haden Church則未見其蹤影。然而有影迷指出，由Sam Raimi執導的《蜘蛛俠》系列電影，當時飾演第一代「綠魔」的Willem Dafoe在第一集時已經死亡，之後只不過透過「靈魂」的身份與飾演其子的占士法蘭高（James Franco）對話，最終使其兒子成為綠魔。所以如果飾演「綠魔」的Willem Dafoe加盟MCU的消息屬實，相信導演Sam Raimi需要決定如何把他「復活」。

Willem Dafoe是第一代「綠魔」，當時電影正是由如今MCU《蜘蛛俠3》的導演Sam Raimi執導。（《蜘蛛俠》劇照）

有指「沙人」的Thomas Haden Church都獲Marvel Studios邀請加入。（《蜘蛛俠3》劇照）

目前官方當然沒有確認有關消息，至於目前已獲確認加入Marvel電影宇宙的反派就有曾飾演電魔的奧斯卡影帝Jamie Foxx及飾演「八爪魚博士」的英國影星Alfred Molina。雖然前者在其社交平台公平消息後，但不久後就刪走。隨著《WandaVision》引入了FOX版的快銀後，相信就是為Marvel Studios的多重宇宙鋪路。

「綠魔」在Sam Raimi執導的《蜘蛛俠》系列電影已經死亡，未知他將如何回歸。（《蜘蛛俠》劇照）