電視台自製鄭秀文電影馬拉松　掌門Rock Star肥妹睇均百變Sammi

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-13 12:45

鑑於新冠肺炎仍舊在本港肆虐，今年香港市民破天荒冇得入戲院睇賀歲片，不過2021牛年由年初二到年初三，就會有鄭秀文（Sammi）陪住你過，事關一連兩日都會有《衝上雲霄》、《孤男寡女》、《瘦身男女》以及《百年好合》播出，重溫Sammi多套經典作！

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《百年好合》

《百年好合》於2003年以賀歲片上映，時隔18年再次在新年重溫這套愛情喜劇片，故事講到鄭秀文身為峨嵋派的代理掌門滅絕，在山上偶遇花心的傷女王洪飛虎（古天樂 飾），而峨嵋的真正掌門李莫愁（李冰冰 飾）要求鄭秀文練成「傷心斷腸劍」，但前提是必須領悟何謂傷心斷腸，當中尤其以情傷最佳。但因為滅絕不曾戀愛過，要找來古天樂幫忙先得！

《百年好合》精彩重溫：

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《孤男寡女》

其實《孤男寡女》以及《瘦身男女》在平時的星期日影院已不斷重播，所以將其放於賀歲檔重溫比較乏味，不過影迷都可以再次重溫劉德華跟鄭秀文這對經典組合。

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要數經典辦公室戀愛故事，又點少得《孤男寡女》入面的劉德華和鄭秀文。（電影擷圖）

《衝上雲霄》

《衝上雲霄》由古天樂、鄭秀文、吳鎮宇拍攝，不過今次Sammi條感情線不再是跟古天樂，而是吳鎮宇，Sammi飾演著名Rock Star，吳鎮宇就做返機師Sam哥，戲中難得一見Sammi着起機師衫，跟吳鎮宇一齊跳舞拍宣傳片，過程中Sammi腰痛復發，吳鎮宇幫她舒緩腰痛，到後來兩人漸漸產生感情，冤家變情人。

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