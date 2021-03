阿諾舒華辛力加私生子超大隻　似足老竇準備出道︰我是在做自己

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-03-09 14:15

1986年荷李活影星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)跟前妻Maria Shriver結婚,兩人育有4位子女,分別為2個女兒和2個兒子,但兩人在2011年5月宣布分居,原因是阿諾舒華辛力加偷食家中女傭Mildred Baena,並生下私生子Joseph Baena。

2011年阿諾舒華辛力加承認Joseph Baena是他的私生子。(Joseph Baena IG)

今年24歲的Joseph Baena一直頻頻健身,現時已經勁大隻,較早前他更學足阿諾舒華辛力加擺出同樣甫士,簡直似足爸爸,他更參演過電影《Bad to the Bone》,接下來仲會演出《The Chariot》和《Push Comes to Shovel》準備出道做電影明星。

不過對於Joseph Baena不停「抄」爸爸一說,他就極力否認:「我是在做自己想做的事,演戲都是自己所喜歡的事,壓力只會源自自己本身。」令人感到他其實不想大家將自己跟爸爸比較,好讓外界可以集中在自己的身上而非對比。

