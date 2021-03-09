阿諾舒華辛力加私生子超大隻　似足老竇準備出道︰我是在做自己

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1986年荷李活影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）跟前妻Maria Shriver結婚，兩人育有4位子女，分別為2個女兒和2個兒子，但兩人在2011年5月宣布分居，原因是阿諾舒華辛力加偷食家中女傭Mildred Baena，並生下私生子Joseph Baena。

2011年阿諾舒華辛力加承認Joseph Baena是他的私生子。（Joseph Baena IG）

今年24歲的Joseph Baena一直頻頻健身，現時已經勁大隻，較早前他更學足阿諾舒華辛力加擺出同樣甫士，簡直似足爸爸，他更參演過電影《Bad to the Bone》，接下來仲會演出《The Chariot》和《Push Comes to Shovel》準備出道做電影明星。

點擊睇兩父子有幾似：

不過對於Joseph Baena不停「抄」爸爸一說，他就極力否認：「我是在做自己想做的事，演戲都是自己所喜歡的事，壓力只會源自自己本身。」令人感到他其實不想大家將自己跟爸爸比較，好讓外界可以集中在自己的身上而非對比。

Joseph Baena：

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阿諾舒華辛力加：

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