鏗鏘說｜杜琪峯諷某人拍戲只為賺錢　斥「香港電影已死」係廢話

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-12 23:14

香港著名電影導演杜琪峯（杜Sir）拍過逾50部電影，更憑《鎗火》、《PTU》、《黑社會》三度奪得香港金像獎最佳導演，周五（12日）受蘇玉華所邀擔任港台節目《鏗鏘說》嘉賓，本集以「登『峯』造極」為題，從1996年創立銀河映像說起，他認為電影不應該追求票房成績，而是對一般人帶來的影響。 近日蕭若元及游學修就「香港電影已死」的議題討論得如火如荼，甚至在業界掀起話題，杜Sir在節目中的說法亦有呼應此命題：「20年前我已經聽過香港電影死咗，嗰位先生咁講佢都唔識咩係電影，佢識搵食但唔識電影；佢靠電影搵食但唔係做電影，所以做電影嘅年輕人千祈唔好聽，呢句說話係廢話！」他續言：「我唔鍾意啲人講以前有巨星，冇人話你聽將會出現個周潤發、周星馳，一切都在混沌之中碰撞出模樣，有信念的話，即使達成唔到，至少都對自己有交代。」

杜琪峯（杜Sir）拍過逾50部電影，更憑《鎗火》、《PTU》、《黑社會》三度奪得香港金像獎最佳導演，周五（12日）受蘇玉華所邀擔任港台節目《鏗鏘說》嘉賓，本集以「登『峯』造極」為題。（節目截圖）

至於創作自由收窄，杜琪峯表示沒有因此感到懼怕，他坦言無形的界線必然會出現：「你唔使諗，佢實會出現，一鋪比一鋪令你覺得更大挑戰，我哋呢種創作人正一『橡皮蝨乸』，撳極都唔死！創作係好靈活，問題在於個內容係咪自己真正想講。我哋做創作、做電影，唔需要挑戰任何嘢，我鼓勵小朋友一定要繼續做落去，只有你唔做先係投降。」

談起年輕人近年覺得前路茫茫、沒有希望，問起貴為大導演的杜Sir是否理解年輕人的心情：「我諗大部份香港人都理解、唔只係我，我覺得喺咁樣嘅時代裡面更加考驗韌力，我講電影圈年輕一代有嘅係時間、年輕嘅衝動，可以做時代賦予嘅任務。」

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蘇玉華在節目中提到，杜Sir曾說過自己小時候的學業成績平平，17歲就不再升學，如果當年沒有加入電視台，或者成為一個貪污的警察，她問他是否真的這樣想？杜Sir笑言自己未做過警察所以不清楚，不過他重申：「喺心底裡面我覺得做犯法嘅嘢遲早都要還，我相信日後會話畀大家聽對錯。」

至於接下來還會否拍警匪片，杜Sir便指可以換個角度：「從矛盾性較低嘅題材去諗，例如今天拍警匪片《神探》，同警察冇關係，唔係根據警察形象去創作，就唔會直接觸碰到大家抗拒嘅位置，只要肯去諗就一定搵到可行嘅路，尤其是香港人好聰明，冇必要去硬碰。」

重拍《PTU》可選楊明及王喜，杜Sir指不認識楊明，不知道對方長相：「我冇睇無綫20年。」（節目截圖）

至於觀眾皆認為杜Sir的電影有不少的政治隱喻，例如2003年的《黑社會》被指關於選舉，他就指自己沒有刻意去寫：「所有創作都係源自生活同社會，例如03年嘅大遊行要求落實普選，呢個就係社會嘅聲音；去到拍《黑社會》又衰，黑社會字頭又有得選，其實兩者一啲關係都冇，但社會氣候會將兩件事連埋一齊，時代畀我呢種感覺我就寫成咁，我冇刻意㗎，冇嗰啲訴求就唔會出現呢個議題。」

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杜Sir的電影不時以宿命作命題，他表示自己的宿命就是從辦公室助理變成導演，而香港的宿命，他就表示：「香港永遠要令自己成為好另類嘅地方，佢就永恆；如果將寄入框架就不幸，仲有一息尚存都應該充滿希望，積極面對未來，尤其是鮮浪潮出身呢一代30歲咋嘛，我40歲先成立銀河映像，邵逸夫成立邵氏都係50歲。」最後，杜Sir選擇了將自己執導的《柔道龍虎榜》送予現時的香港人：「當時沙士襲港，當時同而家差唔多，大家絕望到不得了，但我覺呢刻遇到嘅問題一定會過去，柔道最重要係企番起身，跌低企番身咪得，不停去戰鬥。」