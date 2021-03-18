《The Amityville Horror》原型兇手離世　深夜槍殺全家囚150年

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-18 13:00

1979年上映的經典恐怖電影《The Amityville Horror》是改編自真人真事的滅門慘案，當年被認為是慘案中「唯一倖存者」的23歲兒子，經警方深入調查後發現，他竟然才是真正的兇手，最終圍繞Amityville這間恐怖大屋的影視作品逼近30部。而據外媒報道，當日的殺人兇手日前獲證實在獄中身亡，終年69歲。

《The Amityville Horror》就是以1974年發生的滅門慘案為藍本。（《The Amityville Horror》劇照）

《The Amityville Horror》在1979年上映，由美國導演Stuart Rosenberg執導，並由James Brolin及Margot Kidder主演，當時電影收約8,640萬美元收入，成為當年美國本土第二高的電影。除了這部電影外，之後推出了29部與Amityville有關的影視作品，其中包括由溫子仁執導的《詭屋驚凶實錄2》（The Conjuring 2），當時故事講述華倫夫婦在1976年調查Amityville事件時，發現了一個修女形態的神秘惡靈。

《The Amityville Horror》是首部與Amityville為題材有關的電影（《The Amityville Horror》劇照）

至於這宗滅門慘案發生在1974年11月23日下午約6時30分，當時23歲的Ronald DeFeo Jr.跑到屋企附近的酒吧，向在場的人士聲稱其父母中槍：「你們要來幫我！我的父母中槍！」當時身在酒吧內，Ronald DeFeo Jr.的朋友Joe Yeswit立即幫他報警，並跟他返回屋內查看，最終後者發現共有6人伏屍屋內，包括Ronald DeFeo Jr.的父母，及其四名弟妹。

《詭屋驚凶實錄2》都有提及Ronald DeFeo Jr.。（《詭屋驚凶實錄2》劇照）

當時Ronald DeFeo Jr.成為慘案「唯一倖存者」，有指當時警方為了保護他，安排他到警局暫住。然而卻發生重大改變，Ronald DeFeo Jr.竟然向警方承認是他殺害全家：「當我開始殺人，我就不能停下來，而這一切來得好快。」有指Ronald DeFeo Jr.是在凌晨約3時15分犯案，其父母身中兩槍，而他的四名弟妹僅一槍致命，但他在下午約6時30分才「告知」其他人。

Ronald DeFeo Jr.聲稱聽到「有人」指使他犯案，但他之後在2006年又表示，殺人兇手是其妹妹Dawn。（網上圖片）

Ronald DeFeo Jr.的審訊案在1975年10月14日展開，當時他的辯護律師稱他因在屋內聽到「有人」指使他犯案，而「這人」甚至向他表示「全家人都是魔鬼」，才讓他殺害全家人。最終Ronald DeFeo Jr.在同年11月21日獲判罪成，判處六個無期徒刑，即監禁150年。直到2006年，他在一次訪問中表示，他只殺了其父母及當時18歲的妹妹Dawn，更指出其餘三位是由Dawn所殺。

當時Ronald DeFeo Jr.承認殺死3名弟妹，後改口稱是Dawn殺死。（Twitter 圖片）

在1975年12月18日，一對年輕夫婦George Lutz及Kathy Lutz帶著3個子女以8萬美元買下這間兇宅，然而據了解，屋內每日凌晨3時15分都有怪聲傳出及有陣陣惡臭味，與命案發生的時間非常接近。最終他們入住28天後就搬走了，這大宅至今仍然沒有拆卸，屹立在紐約長島的寧靜社區。

據了解，原定今年7月會舉行Ronald DeFeo Jr.假釋的聽證會，然而近日外媒證實，他在上周五已經在獄中身亡，遺體轉至醫學中心驗屍。獄方表示基於私隱問題，不會向外公布他的死因。