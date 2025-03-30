Netflix推全新精彩時刻功能 輕鬆分享重溫電影橋段 iOS搶先試
撰文：T客邦
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日前 Netflix 全新加入了相當實用的「精彩時刻」功能，讓用戶可以輕鬆儲存、重溫你最喜愛的 Netflix 經典橋段之外，當我們想與家人朋友分享某部 Netflix 電影或影集的特定片段時，直接傳送已儲存的精采時刻，讓他們點擊連結後，能快速跳轉到該片段觀看，非常方便。
不過目前該功能僅在 iOS 系統版本中搶先上線，並在幾週後才會在 Android 版本上推出。
Neflix推全新精彩時刻功能
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步驟 1：將 Netflix App 更新，並點入影片，將畫面停留在想儲存的特定片段，接著點選底部的「精彩時刻」。
步驟 2：下一步選擇「儲存」，這裡也會看到之前儲存過的 Netflix 精彩時刻，可隨時都點進去觀看。
步驟 3：若想分享給親友，則可點選「分享」按鈕。
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步驟 4：再來選擇要分享的形式，如要分享至 IG 限時動態，屆時只會以影片封面顯示在 IG 限動上，不會有片段。
步驟 5：若將此 Netflix 精彩時刻連結分享並傳送給別人，那麼點入連結後，就會自動跳轉到設定的指定片段。
步驟 6：後續也能在 Netflix App 下方「我的 Netflix」頁面裡，下拉找到儲存過的所有精彩片段，可點擊「查看全部」來進一步編輯。
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