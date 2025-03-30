Netflix推全新精彩時刻功能　輕鬆分享重溫電影橋段　iOS搶先試

日前 Netflix 全新加入了相當實用的「精彩時刻」功能，讓用戶可以輕鬆儲存、重溫你最喜愛的 Netflix 經典橋段之外，當我們想與家人朋友分享某部 Netflix 電影或影集的特定片段時，直接傳送已儲存的精采時刻，讓他們點擊連結後，能快速跳轉到該片段觀看，非常方便。



不過目前該功能僅在 iOS 系統版本中搶先上線，並在幾週後才會在 Android 版本上推出。

Neflix推全新精彩時刻功能

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步驟 1：將 Netflix App 更新，並點入影片，將畫面停留在想儲存的特定片段，接著點選底部的「精彩時刻」。

步驟 1：將 Netflix App 更新，並點入影片，將畫面停留在想儲存的特定片段，接著點選底部的「精彩時刻」。（T客邦提供）

步驟 2：下一步選擇「儲存」，這裡也會看到之前儲存過的 Netflix 精彩時刻，可隨時都點進去觀看。

步驟 2：下一步選擇「儲存」，這裡也會看到之前儲存過的 Netflix 精彩時刻，可隨時都點進去觀看。（T客邦提供）

步驟 3：若想分享給親友，則可點選「分享」按鈕。

步驟 3：若想分享給親友，則可點選「分享」按鈕。（T客邦提供）

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步驟 4：再來選擇要分享的形式，如要分享至 IG 限時動態，屆時只會以影片封面顯示在 IG 限動上，不會有片段。

步驟 4：再來選擇要分享的形式，如要分享至 IG 限時動態，屆時只會以影片封面顯示在 IG 限動上，不會有片段。（T客邦提供）

步驟 5：若將此 Netflix 精彩時刻連結分享並傳送給別人，那麼點入連結後，就會自動跳轉到設定的指定片段。

步驟 5：若將此 Netflix 精彩時刻連結分享並傳送給別人，那麼點入連結後，就會自動跳轉到設定的指定片段。（T客邦提供）

步驟 6：後續也能在 Netflix App 下方「我的 Netflix」頁面裡，下拉找到儲存過的所有精彩片段，可點擊「查看全部」來進一步編輯。

步驟 6：後續也能在 Netflix App 下方「我的 Netflix」頁面裡，下拉找到儲存過的所有精彩片段，可點擊「查看全部」來進一步編輯。（T客邦提供）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】