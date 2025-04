長壽飲食｜Netflix紀錄片揭長壽地區5飲食共通點　4類食物是主角

當提到「老化」,大家第一個想到的是什麼呢?是白髮、皺紋,還是體力與記憶力下滑?其實,老化不只是表面上的變化,更是一場發生在體內細胞裡的「時間演化」。



然而,雖然無法阻止時間前進,但人們卻能透過某些方式,減緩它對身體的侵蝕。這其中,「吃什麼」就扮演著關鍵的角色。

長壽餐盤揭秘!百歲人瑞的藍區飲食5大共通點

到底什麼樣的飲食才算是所謂的「養齡飲食」呢?吃什麼才能稱得上「長壽餐盤」呢?人們或許可以從「藍區」裡找到答案。台灣聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺說,「藍區(Blue Zones)」指的是全球幾個擁有最多百歲人瑞的地區,這些地區的居民不僅活得長壽,還普遍擁有較高的健康壽命。包含日本沖繩、意大利薩丁尼亞、哥斯達黎加的尼科亞半島、希臘伊卡里亞島、美國加州羅馬琳達等都屬於藍區。

雖然它們彼此間的地理環境不同,飲食文化各異,但卻不約而同地選擇了以植物為主的原型食物。蔬菜、豆類、番薯、全穀物是日常飲食的主角,紅肉則是偶爾才出現的配角。他們喝茶,有些地區也適量飲酒,但核心始終是:天然、簡單、少加工。

Netflix紀錄片《Live to 100:Secrets of the Blue Zones》就深入探討了這些長壽村落,發現生活在這些地區的人民多半有著以下5個共通點:

1. 95%以上為植物性飲食:豆類、蔬菜、全穀類為主要食材。

2. 少吃紅肉:每月僅食用數次。

3. 控制糖攝取:每日不超過28克添加糖。

4. 避免過多加工食品:堅果、豆類為蛋白質來源。

5. 攝取天然多酚類抗氧化物:適量飲用茶、咖啡或紅酒。



掌握3大健康生活法則 降低壓力、延緩老化

顏佐樺指出,除了飲食習慣以外,生活方式也不可忽略。藍區居民通常有著幾種生活特性,以下簡易概括為3大健康生活法則:

1. 維持身體活動:不是刻意健身,而是透過日常活動,如:走路、做家務、勞動。

2. 強調社交連結:與家人共餐、與社區互動,建立情感支持系統。

3. 擁有生活目標:無論是信仰、志業或興趣,都讓他們保持心理健康。



以上這些因素不僅降低壓力,也間接影響老化的速度。研究顯示,長期壓力會讓細胞老化更快,因為它會加速端粒縮短(Longo et al. , Cell, 2022)。顏佐樺解釋,端粒就像是染色體末端的「保護蓋」,每次細胞分裂時,它都會變短,當端粒太短時,細胞就無法再生,開始老化或死亡。壓力會讓這個過程加快,影響身體的修復能力,導致老化現象提早發生。

影響腸道微生態只要3天! 多攝取膳食纖維與植物性食品

根據《Nature》的研究(David et al. , 2014),飲食模式的改變在短短3天內便可顯著影響腸道微生態。研究顯示,攝取豐富的膳食纖維與多樣化的植物性食物,能增加腸道內的「益生性短鏈脂肪酸」,進而降低發炎並維持腸道健康。相反地,高紅肉與加工食品的攝取則會增加「腐敗性短鏈脂肪酸」,影響腸道菌相與新陳代謝。換句話說,健康的飲食不僅影響生理年齡,也與腸道健康息息相關。

此外,透過功能醫學的腸保健康2. 0檢測,還可以進一步分析腸道菌相,評估短鏈脂肪酸的組成,幫助人們了解自己的腸道健康狀況。這樣的數據化分析,能夠協助個人針對飲食進行調整,確保腸道菌群朝著有利於健康的方向發展,進而影響全身代謝與老化速度。

雖然老化無法避免,但我們可以決定「怎麼老」。從每一餐開始,選擇對的食物,透過科學化的檢測來掌握個人腸道健康狀況,讓時間走得更慢一點,真正實踐延緩老化的目標!

