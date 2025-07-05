魷魚遊戲3｜遊戲關卡揭秘　大海象徵生命起點　跳繩場景藏一暗示

Netflix韓劇《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第三季）以「捉迷藏」遊戲展開序幕，藝術設計團隊精心打造了多個令人印象深刻的場景。藝術總監蔡炅宣透過獨特視角設計了每個遊戲場景，將童年遊戲轉化為生死關卡，創造出強烈的情感反差。從靈感源自大海的生產場景，到架空的跳繩場景，每個細節都經過精心設計，呈現出遊戲的殘酷本質。雖然導演黃東赫表示不再拍攝第四季，但傳聞系列可能推出「美國篇」，顯示這部作品的影響力持續擴展。



雖然導演黃東赫表示不再拍攝第四季，但傳聞系列可能推出「美國篇」。（《魷魚遊戲3》劇照）

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藝術總監蔡炅宣表示，「捉迷藏」場景的設計概念是「在路上遊走的人」，他特意從童年的視角出發，建構出遊戲無情的反差，讓觀眾在熟悉的童趣中感受到殘酷的生存法則。這個場景的幕後花絮曝光後，讓許多觀眾留下深刻印象。

「捉迷藏」場景的設計概念是「在路上遊走的人」。（《魷魚遊戲3》劇照）

蔡炅宣進一步解釋，其中一個場景的靈感來自大海，那是劇中角色純熙生產的地方。大海讓他聯想到生命的誕生和羊水，象徵小嬰兒生命的起點，卻也成為許多參賽者生命的終點，形成強烈的對比。而跳繩場景的主題曲是「回家的路」，暗示著參賽者們是否真的能夠回家的疑問。這些看似真實的場景，其實許多都是靠藍幕後製完成，例如令人不寒而慄的英熙和哲秀場景，實際上只做了半身。

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導演黃東赫表示，團隊準備了象徵這部韓劇的圖形，做成高聳的柱體，想出類似壕溝戰的遊戲。他坦言，這是花費最多時間構思出的魔王關卡。作品上架一周後仍然霸佔排行榜，而最後的彩蛋是姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）的現身，暗示在其他地區可能還有魷魚遊戲的存在。

導演黃東赫表示，團隊準備了象徵這部韓劇的圖形。（《魷魚遊戲3》劇照）

雖然黃東赫表示不會再拍第四季，但傳出系列有望推出「美國篇」，預計年底在洛杉磯開拍。這部作品的概念與電影《逃亡遊戲》（The Running Man）相似，描述一個收視極高的節目，要求參賽者在30天內活下來，同時逃過職業殺手的追捕，獎金也會持續加碼。這也讓人聯想到史提芬京（Stephen King）的《威龍猛將》再度被翻拍，令人期待能否超越經典。

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