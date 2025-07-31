錢人豪控《周處除三害》抄《無法無天》黃精甫等3人獲不起訴處分

台灣電影《周處除三害》全球票房熱賣30億（台幣、下同），導演黃精甫、監製李烈、製片公司負責人黃江豐等人，遭台灣導演錢人豪指控涉抄襲他籌備多年的電影劇本《無法無天》違反著作權法。台北地檢署今偵結，給予黃等3人不起訴處分。



《周處除三害》為2023年度最風光台灣片，在中國大陸上映熱賣，全球票房賣破30億，故事講述黑幫復仇的犯罪劇情片，飾演男主角「陳桂林」的阮經天獲第26屆台北電影節影帝殊榮，再度紅遍華人圈，此劇也將翻拍成韓國版。

阮經天形容陳桂林一角「愚癡」由於被困在「我執」中，導致看不清事物的本質。（《周處除三害》劇照）

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松露文化創意有限公司負責人錢人豪認為《周處除三害》故事、人物、情節等與他撰寫的《無法無天》劇本，相似度很高，公開臉書發文指控「瓢竊」，向法院聲請假扣押（案件由法院審理中）遭黃精甫、李烈提告加重誹謗罪。

台北地檢署去年10月間偵結，檢方認定，雙方劇本確實有相似處，錢人豪以雙方劇本可能有高度相似在臉書發文且主張權利，難認有誹謗的真實惡意，錢人豪犯罪嫌疑不足，獲不起訴。

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錢人豪去年另提告一種態度電影股份有限公司負責人黃江豐、導演黃精甫、監製李烈涉抄襲，侵害其著作權。錢人豪直指，他曾在香港與影視圈朋友聚會上，用餐期間談及《無法無天》劇本編排，朋友們都知道想法。

檢方認為，《無法無天》劇本確實為錢人豪的著作，但黃精甫否認抄襲，並提出他創作編劇為證，全案查無證據顯示黃精甫接觸錢人豪的劇本，也查無松露文化相關人員洩漏該劇本。

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檢方認為《周處除三害》、《無法無天》故事取材、犯罪情節脈絡、劇本收尾等有所差異，兩者並無「實質近似」，難認黃精甫構成侵害著作權，給予不起訴處分，製片公司負責人黃江豐，及掌握劇本花費等行政事務的監製李烈也均獲不起訴處分。

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