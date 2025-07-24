《神奇4俠》懶人包　隱形女結局極催淚　彩蛋出現《復5》新敵人

有「Marvel第一家庭」之稱的《神奇4俠》全新篇章《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps）正式在香港上映！別以為這只是部單純打怪爽片，實際上情感張力爆棚。綜合外媒評價，本片不僅被譽為為「Marvel有史以來最出色的作品之一」，還以「視覺效果堪比《星際效應》」獲得高度肯定、四大主角的演出也被認為完美詮釋角色。



香港上映時間：7月23日（三）

片長：115分鐘

主角：貝哲羅柏斯卡（神奇先生）、雲妮莎卻比（隱形女俠）、艾邦摩斯貝克許（霹靂火）、祖瑟昆恩（石頭人）

隱形女俠與神奇先生的寶寶「富蘭克林」（Franklin）到底有無超能力？以下為你整理《神奇4俠：英雄第一步》的賣點、結局及彩蛋。



以下內容含《神奇4俠：英雄第一步》劇透及結局彩蛋

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《神奇4俠：英雄第一步》劇情概述

《神奇4俠：英雄第一步》以1960年代的復古未來世界作為背景，故事聚焦Marvel最早的超級英雄家族：「神奇先生」烈李察士士、「隱形女俠」蘇斯湯、「霹靂火」尊尼斯湯與「石頭人」賓金廉。面對宇宙級反派「吞星滅族者」（Galactus）及其神秘使者「銀魔」（Silver Surfer）即將吞噬地球，他們不只是要拯救人類，還得守護彼此之間脆弱卻深刻的家庭羈絆。

貝哲羅柏斯卡化身高智商老爸神奇先生、《職業特工隊》（Mission: Impossible）雲妮莎卻比飾演堅韌的隱形女俠，再加上《大熊餐廳》（The Bear）的艾邦與《無聲絕境》（A Quiet Place）的祖瑟昆恩強勢加盟。本片也重塑了Marvel第一家庭的情感樣貌——從超能力、外星戰爭，到一場關於「孩子」的選擇題。

神奇「5」超人？隱形女俠寶寶「富蘭克林」

電影一開場就拋出震撼彈——隱形女俠懷孕了。歷經兩年努力終於迎來新生命，卻隨即被捲入生死抉擇的風暴：吞星滅族者入侵地球，唯一條件是交出她的孩子——剛出生的「富蘭克林」。身為母親，她的拒絕直接點燃全面大戰。觀眾在銀幕上看到的不只是隱形女俠的戰鬥，更是她對母職的堅持，她最終為保護孩子而耗盡超能力死亡。

而大家關注的「隱形女俠、神奇先生」所生的寶寶是否有超能力？最後也揭曉：寶寶初步猜測能力為「治癒」，在隱形女俠死去後，富蘭克林將雙手放在隱形女俠胸口，讓他死而復生，目前電影中只有展現此超能力，其餘寶寶資訊還都是未知數。

「隱形女俠、神奇先生」所生的寶寶是否有超能力？（《神奇4俠：英雄第一步》劇照）

《神奇4俠：英雄第一步》片尾彩蛋時間快轉4年，隱形女俠在家中陪富蘭克林說故事，然而，當她起身去拿書時，一道黑影出現。感應到異常的她立刻折返，卻看見一名披著斗篷、手持面具的神祕黑影出現在富蘭克林面前。這個人其實就是由羅拔唐尼飾演的「末日博士」！這也代表著富蘭克林天生的淺力不容小覷，更揭示《神奇4俠：英雄第一步》將正式跨入《復仇者聯盟：末日之戰》（Avengers: Doomsday）的宇宙戰局。

第五位成員登場 機械人管家「赫比」

別以為這是什麼配角工具人，本片驚喜之一，就是「機械人管家赫比」（H.E.R.B.I.E.）超萌初登場。他不只是整理家務，更成了神奇先生的科學助手，甚至跟石頭人成為最佳拍檔。導演稱他為「第五位超人」，觀眾也一致認同：赫比是這部片最討喜的新角色之一，存在感爆棚，未來絕對能跟小格魯特等並列Marvel萌物軍團。

本片驚喜之一，就是「機械人管家赫比」（H.E.R.B.I.E.）超萌初登場。（《神奇4俠：英雄第一步》劇照）

角色重塑成功 Marvel第一家庭終於有了「人味」

這次的《神奇4俠》，不再是2005或2015年版本的「天才＋美女＋暴躁男＋屁孩」的公式。《神奇4俠：英雄第一步》的李察士更像一個試圖平衡工作與家庭的苦惱爸爸、賓金廉成了溫柔又有情緒智慧的中流砥柱、尊尼雖然依舊戀愛腦但不再是原本的屁孩、衝動形象，而蘇不再只擔心李察士愛不愛他，本片裡擔任起重大場合發言人、甚至協調國際關係。

觀眾會重新愛上這四位角色，不只是因為他們變得更討喜，而是他們更「有人味」。這才是這個新版本成功之處：不僅是超人，而是一個家庭。

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編輯觀後感｜凡人母親VS.地球守衛者 當選擇只有一個…

電影最動人的不是打鬥場面，而是它問了一個問題：如果你能拯救地球，但代價是交出自己的小孩，你會怎麼選？隱形女俠的選擇是：「不」。哪怕全世界都在抗議她、批評她，她仍堅持母親的天職。

而劇中最令人淚目的是，隱形女俠如何同時扮演「母親」與「超級英雄」這兩個身份。當群眾發現她選擇先保護孩子、卻可能讓世界陷入危機時，憤怒與恐懼撕裂了人心，批評聲不斷；而她抱著孩子站在人群中，平靜卻堅決地說：

「我是母親，不可能放棄自己的孩子；但我同時也是超人，如果地球毀了，我也無法再當一位母親。」



《神奇4俠：英雄第一步》不只是重啟老IP的娛樂作品，更像拋出「價值觀」與「情感底線」的選擇題。如果你以為這只是一部打怪爽片，那你可能會像我一樣，在最後一刻忍不住紅了眼眶。

羅拔唐尼回歸MCU，飾演超級反派「Doctor Doom」。（視覺中國）

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