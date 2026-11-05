哥斯拉-0.0影評｜不只是一部怪獸爽片　比巨獸肆虐更痛是人性考驗

哥斯拉-0.0 Godzilla Minus Zero（PG13） 135分鐘 ★★★★



故事

戰爭讓日本歸零，哥斯拉則將一切拖入負數深淵。故事來到兩年後，人們仍在苦難中掙扎，努力重建家園，一點點找回日常。然而，來之不易的平靜還未坐穩，新的威脅便驟然降臨，再度擊碎剛萌生的希望。日語對白，附中英文字幕。

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影評

先祝一位72歲的「老人家」生日快樂！它年過古稀，仍老當益壯，一聲怒吼，整座城市都得看它臉色——說的是「哥中之哥」哥斯拉（見到它，記得恭恭敬敬喊聲「哥」，免得它一腳下來把你踩扁）。

1954年11月3日，第一部《哥斯拉》電影在日本公映，這一天也成了它的官方生日。看完新作《哥斯拉-0.0》的當晚，又打開串流平台重溫前作《哥斯拉-1.0》。兩部電影的故事一脈相承，前作中哥斯拉「瓦解」後留下的懸念，主要人物命運的餘波，都在新作中有了迴響。

以戰後日本為背景的《-0.0》，在人類應對巨獸威脅的過程中，埋下「螳螂捕蟬，黃雀在後」的變數，也拋出一道道關乎道義的選擇題。巨獸肆虐之餘，電影追問：人要如何打破災難的循環，不讓人間一次次淪為煉獄？這些思考隨着劇情展開，讓電影的分量不止於滿城狼藉的視覺畫面。

兩年前的《-1.0》在第96屆奧斯卡金像獎上擊敗多部荷里活大片，捧走最佳視覺效果獎，可惜當時沒在新加坡的大銀幕上映，直接登上串流平台。

賦予科幻世界鐵灰色質感

視覺效果出色的電影不少，有的「匠氣」過盛，但《-1.0》和《-0.0》勝在為科幻世界賦予鐵灰色的質感，讓巨獸與災難都有了實實在在的感覺。

續集延續前作的敘事方式，在巨獸電影中，以人物情感推動故事。神木隆之介（Ryunosuke Kamiki）與濱邊美波（Minami Hamabe）回歸飾演敷島浩一與典子，敷島一家仍是電影的情感核心。兩個角色共同撫養與他們沒有血緣關係的明子，如今已是四五歲的孩子。有趣的是，《-1.0》的童星永谷咲綾，這次繼續飾演明子。

其他回歸演員包括飾演大型災害對策事務局局長的吉岡秀隆（Hidetaka Yoshioka），以及分別飾演敷島鄰居、船長和水手的安藤櫻（Sakura Ando）、佐佐木藏之介（Kuranosuke Sasaki）與山田裕貴（Yuki Yamada）。新加入的田中泯（Min Tanaka）和長澤雅美（Masami Nagasawa），則分別詮釋飽受戰爭創傷的生物學家與精通氣象預測的天才。他們當中，有人會猝不及防地「領便當」。至於是誰，留待觀眾進戲院揭曉。

續集緣起與細節追求

拍攝《-1.0》時，團隊原本無意製作續集。轉折出現在2023年5月，電影在公映前為製作團隊及「哥斯拉東家」東寶公司內部人員舉行試映，結果反應熱烈，讓導演山崎貴（Takashi Yamazaki）與團隊萌生了拍攝續集的念頭。一個月後，山崎貴便交出四五頁的故事大綱，如今《-0.0》的核心元素，當時已見雛形。隨着前作在日本公映後獲得觀眾熱烈支持，續集計劃正式拍板，並在2025年8月至12月拍攝。

延續前作對真實感的追求，新片中的戰鬥機以實體道具打造，銀座地標建築的屋頂則經實地測量，按原尺寸搭景重現。這份講究不只在看得見的地方，團隊還研究建築外牆的材質，連聲波碰撞牆面的反射視覺效果，力求逼真。

《-0.0》也是首部以「Filmed For IMAX」（為IMAX銀幕拍攝）規格打造的日本電影，新加坡觀眾也能在IMAX影廳觀賞電影。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】