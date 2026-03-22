奧斯卡獲獎團隊曾著用的「哥斯拉」鞋 利爪鞋跟+身體紋理細節公開

由山崎貴執導的《哥斯拉-1.0》自從在第 96 屆奧斯卡金像獎，拿下日本電影史上首座「最佳視覺效果獎」之後，便讓此日本經典怪獸系列電影的人氣再度邁向高峰。



其中，最為人津津樂道的是，當時該團隊也穿著以其角色為靈感的「哥斯拉鞋」上台領獎引起關注。而日前此鞋款的設計師松井諒祐，就透過正式攝影圖照向粉絲們揭開完整的設計美學。

松井諒祐親自揭露「哥斯拉鞋」和「哥斯拉短靴」鞋款細節

根據松井諒祐在社群平台 X 的描述，他為《哥斯拉-1.0》打造了「哥斯拉鞋」和「哥斯拉短靴」。哥斯拉鞋是由日本時尚品牌 ha | za | ma 聯手設計，將利爪幻化為鞋跟；哥斯拉短靴則以背鰭視作跟部，並且兩款皆充分還原哥斯拉獨特的身體紋理，想像力十足。

值得一提的是，松井諒祐在發布形象照時，也有不少網友質疑是否有正式授權？對此，他本人也表示：「請大家放心，我們在拍商品照時，是直接向東寶攝影棚借用歷代哥斯拉系列的片場佈景。」再次強調是與東寶的正式合作，不僅解決了網友們的質疑，也大幅度增加粉絲們的收藏慾望。

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