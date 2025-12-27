盤點10套2025高質歐美劇《混沌少年時》震撼全球　呢套獲封黑馬？

2025年即將完結，今年各大串流平台都推出不少高質歐美劇，當中有不少入圍艾美獎及金球獎角逐獎項。趁著聖誕假連假，不想外出的話，煲劇必定是一個好選擇，現在就為大家挑選8套不能錯過的歐美劇，在長假期留在家中慢慢欣賞。



1.《混沌少年時》（Adolescence / Netflix）

《混沌少年時》播出後迴響極大，更在9月舉行的艾美獎中奪得多個獎項。（劇集海報）

《混沌少年時》由英國少年演員Owen Cooper與Stephen Graham主演，用一鏡到底的敘事手法，講述13歲少年Jamie Miller因涉嫌謀殺同校女同學Katie而被逮捕的故事。劇集逐步揭開青春期少男少女的世界，並關注青少年犯罪心理成因，探討更深層的議題，包括青少年心理健康、網絡文化、現代社會中的父權家庭文化等，同時探討了父母發現孩子的惡時如何應對及反思。

2.《生活割離術》（Severance / Apple TV）

《生活割離術》曾多次入圍艾美獎及金球獎。（劇集海報）

共9集的劇情主要講述一間名為Lumon Industries的企業，其中某個部門的員工均自願接受一項把工作和私生活的記憶割離手術。Mark（Adam Scott飾）及同事們如是者工作多年，隨著已離職的主管Irving（John Turturro飾）突然在公司以外出現，一趟追查真相的驚恐之旅隨即展開。到底這項名為「severance」的記憶手術為一眾同事及整個企業隱藏了多少秘密？

3.《大熊餐廳》（The Bear / Hulu）

《大熊餐廳》無論劇本、其他演員、情感渲染及想帶出的訊息等方面，也備受業界及劇迷讚賞。（劇集海報）

《大熊餐廳》劇情講述名廚Carmy（Jeremy Allen White飾）回到老家芝加哥，接手經營身亡的哥哥一手建立的疑意式牛肉三文治店，而被迫面對各種難關的故事。 劇集在爛番茄奪得滿分，而男主角金球獎奪得「音樂及喜劇類最佳男主角」，無論劇本、其他演員、情感渲染及想帶出的訊息等方面，也備受業界及劇迷讚賞。

劇集的節奏非常快，主角及角色在餐廳中面對的混亂可能會令觀眾不太理解劇集在拍什麼，但只要慢慢看下去，就會理解到其實編劇是想透過這種混亂及粗口橫飛的情節，暗藏著人生需要面對的巨大傷痛，最後會莫名其妙的得到療愈的感覺。

4.《破案三人行》（Only Murders in the Building）

《破案三人行》由Selena Gomez、Martin Short及Steve Martin主演。（劇集海報）

《破案三人行》由Selena Gomez、Martin Short及Steve Martin主演，劇集播出首季後好評如潮，更有劇迷大讚劇集將懸疑及喜劇混合得非常到位，更帶給大家新鮮感。劇情主要講述三位主角居住的上西區大廈發生謀殺案，而碰巧三人是犯罪Podcast迷，故開始私下調查兇案，更將過程製作為自家Podcast。

只看海報可能很難引起劇迷注意，更會認為一個年輕女子與兩個老伯伯可以有什麼驚喜。不過劇情方面鋪墊的非常好，當中峰迴路轉的劇情亦令人意想不到。雖然劇情主要聚焦在查案，但同時講所有角色刻畫得極為深入，讓劇迷有種置身其中，與主角們一同查案的感覺，是2025年的滄海遺珠。

5.《都是她的錯》（All Her Fault / Peacock）

《都是她的錯》因曲折離奇的懸疑劇情而引起迴響。（劇集海報）

《都是她的錯》圍繞母親Marissa去接兒子Milo時，去玩伴家接兒子時發現兒子失蹤，一切看似平常的事件，原來暗藏精心策劃的謊言及一場多年前的兒童死亡事故。每集劇情反轉再反轉，驚人結局揭露了丈夫的秘密，還有一連串的恐怖操控。劇集播出後因曲折離奇的懸疑劇情而引起迴響，加上每位演員的精湛演技，還有探討母職的焦慮與壓力、婚姻中的操控與背叛等議題，獲劇迷封為本年度的黑馬。

6.《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster: The Ed Gein Story / Netflix）

《怪物：艾德蓋恩的故事》非美化其惡行，而是探討童年創傷導致心理變態的成因。（劇集海報）

《怪物：艾德蓋恩的故事》由型男Charlie Hunnam主演，講述美國知名連續殺人犯Ed Gein的故事。Ed Gein由充滿極度控制欲的母親撫養長大，導致心理扭曲，母親死後至少兩名女性，並盜掘大量墳墓，用人皮和骨骼製作成家具、衣服等恐怖手工藝品。劇集並非美化其惡行，而是探討童年創傷導致心理變態的成因。另外，更叙述了Ed Gein的恐怖事跡如何影響電影文化，並成為經典恐怖片《觸目驚心》（Psycho）、《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chainsaw Massacre）及《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）的原型人物。

7. 《怪奇物語》（Stranger Things / Netflix）

本季將以三部曲形式推出，分別於11月27日、12月26日以及2026年1月1日上架。（劇集海報）

Netflix王牌劇集《怪奇物語》於2016年推出第一季開始大受歡迎，最終集季於11月27日回歸，不過跟過往不同，本季將以三部曲形式推出，分別於11月27日、12月26日以及2026年1月1日上架，幾乎每集長達1.5小時，而大結局將會超過2小時。來到最終季，劇集橫跨了近10年，相信對大批劇迷來說既興奮又不捨。

本季將會揭開Vecna與Will暗藏什麼緊密關係。（Netflix）

故事發展到第四季，能侵入心靈、操縱恐懼的邪惡大魔王Vecna終於現身，亦揭開Eleven過去在實驗室中遇過的「1號」。Vecna襲擊霍金斯小鎮，開啟巨大裂縫，令顛倒世界與現實世界重疊，令所有人陷入險境。而一眾主角們終於了解，過去出現的所有恐怖怪物及災難都跟Vecna有關，而Max為了對抗Vecna曾一度死亡超過1分鐘，雖然Eleven將她拉回現實世界，但她仍然處於昏迷狀態。如今Vecna即將全力攻擊霍金斯，相信將會揭開背後原因，還有為何Vecna最初要向Will埋手、Max能否甦醒等謎團。

8. 《翻盤特工隊》（Slow Horses / Apple TV）

《翻盤特工隊》由影帝加利奧文（Gary Oldman）主演，必定有保證。（劇集海報）

由影帝加利奧文（Gary Oldman）主演的《翻盤特工隊》，改編自Mick Herron的小說《Slough House》，劇情主要講述退居二線的傳奇情報員Jackson Lamb，領導英國軍情五處（Military Intelligence, Section 5，簡稱：MI5）的外部組織，專門收留因嚴重疏戶而被流放的探員。劇中角色除了有不少特務懸疑情節，在偵查過程中竟然發現自己正陷入一場政治陰謀。

9. 《白色官邸殺人事件》（The Residence / Netflix）

《白色官邸殺人事件》由Uzo Aduba主演。（劇集海報）

《白色官邸殺人事件》背景設定在白宮，在舉行國宴當晚白宮總管家 AB Wynter離奇死亡，偵探Cordelia以奇特的方式調查案件。每個員工及賓客都似乎各有秘密，各有動機，更帶出一連串的謎團，而結局卻出乎意料。如果閣下喜歡類似《神探白朗》的偵探劇，必定會喜歡。

10. 《訴訟女王》（All's Fair / Hulu）

劇集是Kim Kardashian第一套主演的劇集，播出後引起不少關注。（劇集海報）

劇集由Kim Kardashian、Naomi Watts、Niecy Nash-Betts等主演，六度奪得艾美獎的 Ryan Murphy 執行監製、編劇及執導。故事講述一班女性離婚律師離開男性主導的律師行後，聯手自力營運全新的律師事務所。她們進取、聰明、豐有情感，無論於法庭上還是於自己的團隊中，都要應對各式各樣包括分手、秘密醜聞與忠誠等危機極高的問題。於這個金錢至上、愛情就是戰場的世界中，她們不只投入於這場遊戲之中，更矢志於改變遊戲規則。