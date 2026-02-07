The Bride｜基斯頓比爾毀容上演科學怪人　還原方額巨疤經典造型

荷里活歌德科幻犯罪電影《The Bride！》由瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）執導，請來昔日於《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）合作的基斯頓比爾（Christian Bale）主演，夥拍出爐金球影后Jessie Buckley、及導演親弟積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）等主演。《The Bride！》劇情啟發自《科學怪人》及衍生電影《科學怪人的新婦》，以1930年的芝加哥為背景，講述科學家Dr Euphronious將一位被謀殺的女子死而復生，作為科學怪人的新娘，然而科學怪人遇上新娘後，發生的一切卻出乎所中有人意料！

《The Bride！》由瑪姬佳蘭賀（右）執導，與男主角基斯頓比爾繼《蝙蝠俠：黑夜之神》後再合作。（《The Bride！》電影花絮照）

《The Bride！》劇情啟發自《科學怪人》及衍生電影《科學怪人的新婦》。（《The Bride！》電影海報）

出爐金球影后嘴角潑墨化身「科學新娘」

《The Bride！》作為科幻經典《科學怪人》的衍生作品，繼承其歌德美術風格，一對「科學新人」男女主角造型都非常搶眼，由Jessie Buckley飾演的「科學新娘」五官清秀皮膚白晳，經常身穿黃色橙色等顏色鮮艷的絲質長裙，但右頰嘴角卻有呈潑墨型的黑漬紋身，由於在翻生前並沒有該墨漬，可能為翻生實驗留下的疤痕。

「科學新娘」嘴角有一撻潑墨紋身。（《The Bride！》電影劇照）

科學新娘翻生前未有潑墨痕跡。（《The Bride！》電影劇照）

基斯頓比爾毀容演出科學怪人完全認不出

至於基斯頓比爾飾演的科學怪人，對經典造型的方型頭髗、額上巨疤及歪斜鼻樑還原度極高，以致本身輪廓分明、非常靚仔的基斯頓比爾變得面目模糊，觀眾完全無法認得，簡直是毀容級演出！

基斯頓比爾毀容上陣飾演科學怪人。（《The Bride！》電影劇照）

完全認不出基斯頓比爾。（《The Bride！》電影劇照）