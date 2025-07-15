61歲畢彼特飆出317公里時速《F1電影》如何呈現真實賽車世界？

《F1電影》（F1 The Movie）短短12天裡已經在全球收穫超3億美元票房，創下蘋果原創電影票房紀錄。在中國大陸，《F1電影》的好口碑令他成為一匹暑期檔黑馬。雖然關於賽車的電影有很多，描繪F1題材的也有《Senna》、《一級雙雄》（Rush）等，但如此真實刻畫現代F1比賽的，這部電影毫無疑問具有極大開創性。



主觀上，從視聽感受來說，它就是目前為止我的年度最佳。你可能會預料到，61歲的畢彼特（Brad Pitt）在銀幕上依然迷人，每道皺紋都經得起IMAX大屏的考驗。但出乎所有人意料的是，這部電影帶來的視聽體驗竟然如此極致，不限於賽車電影領域，真的很久沒有一部商業大片能給我這種感受了。

隨著影片上映進入第二周，越來越多的《F1電影》幕後製作過程曝光，主創們在密集的採訪中，拋出一個又一個震驚車迷的爆點：什麼？這裡居然也是實拍？

《F1電影》（F1 The Movie）短短12天裡已經在全球收穫超3億美元票房。（《F1電影》劇照）

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（提示：下文涉及輕微劇透）



一、「我的肺被吸乾了！」

畢彼特第一次接觸路易斯咸美頓（Lewis Hamilton），是在2022年初。當時畢彼特接到導演的電話：「你快來，路易斯30分鐘後到。」畢彼特心裡當時就一句話：「這件事成了！」

劇組和路易斯咸美頓約在洛杉磯南部的一條保時捷賽道碰頭，這是老漢在上個賽季結束後第一次回歸賽道——21賽季收官戰，他和八冠王頭銜失之交臂，心情可想而知。那是一次令人印象深刻的破冰。路易斯咸美頓二話沒說，就鑽進了畢彼特駕駛的911 GT3副駕：

「好了，我們走。」



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據畢彼特後來回憶，那就是路易斯咸美頓對他的一場測試，為了看他能在專業跑道上堅持多久。開完幾圈後，他得到了「善意」的回覆。接下來，兩人對調，路易斯咸美頓開車，畢彼特坐到了副駕上。

「他們消失了，我只看到一團灰塵」，導演約瑟高辛斯基（Joseph Kosinski）說：「等到他們回來，路易斯哈哈大笑，畢彼特打開門顫顫巍巍走下車，滿頭大汗。」如今談起這段經歷，畢彼特仍然心有餘悸，說路易斯咸美頓全程都在狂笑，還故意嚇自己：

「車子沖出一個回頭彎，失控沖進砂石區，牆都要貼著我胳膊了，他還在興奮地大叫！」



畢彼特、路易斯咸美頓、男二Damson Idris。（Reuters）

畢彼特並不是個賽車新手，家鄉歐紮克是有名的賽車之鄉，觀看納斯卡房車賽和撞車大賽是日常娛樂方式。他從小就接觸越野電單車，後來還成為了Moto GP的狂熱愛好者。成名後，畢彼特陸續接觸過Indy 500和利曼的專業賽車，拍一部賽車電影的念頭持續了20年，沒想到竟在最高段位的F1圓夢了。

他駕駛著賽車，隨著真正的F1賽季同步行動，見縫插針地在銀石、阿布達比、拉斯維加斯等著名賽道過足了癮。最令他癡迷的賽道是斯帕（Spa），上下100米的高低差，極其流暢優雅的曲線。他還記得被帶到艾爾羅格彎的底部，貼著賽道邊，看阿隆索的賽車從他面前飛馳而過——

「我肺裡的空氣都被吸走了！」



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2023年，F1英國大獎賽，影片主創陣容在賽前簡報會上和所有車手見面，這是歷史性的一刻。導演高辛斯基告訴大家，他們將在這裡拍攝片中的第一幕F1場景：「奏國歌時兩位演員會和你們站在一塊，你們只要做自己就行，像對待其他車手一樣對待他們。我們還會在發車格和暖胎圈各拍攝一個場景，然後你們就可以發車去進行一場精彩的比賽了。」

作為車迷的畢彼特同樣保持著相當謙卑的態度，告訴車手們，自己有多尊重這項運動，尊重大家所做的一切，並向他們保證電影會盡最大努力來呈現他們最好的一面。

「如果我們擋路了，你們可以隨時讓我們滾到一邊去，我們不想做出任何影響比賽公平的事情。」



畢彼特緊牽著女友Ines de Ramon一起走紅毯。（Reuters）

畢彼特緊牽著女友Ines de Ramon一起走紅毯。（Reuters）

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最後他發自肺腑地說：

「如果這是我這輩子做的最後一件事，我會很開心。」



直到2025年影片上映時，車手們才反應過來，這句話竟然是片中最重要的一句臺詞，長達兩年的精彩伏筆就此回收。

二、來自湯告魯斯的饋贈

除了畢彼特之外，這部影片幕後鐵三角的另外兩端，是導演約瑟高辛斯基和總製片人謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）。這對商業片領域的老牌搭檔，一定程度上決定了《F1電影》電影的基因。高辛斯基曾執導過《創戰紀》（Tron: Legacy）、《攻·元2077》（Oblivion）、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）等視效大片，同時有著不俗的敘事能力。

至於謝利畢咸瑪，熟悉荷李活的一定不會對他感到陌生，監製過《壯志淩雲》（Top Gun）、《重案夢幻組》（Bad Boys）、《石破天驚》（The Rock）、《珍珠港》（Pearl Harbor）和《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列等成功作品。

紅牛車手Max Verstappen。（Reuters）

他們帶到《F1電影》中的基因，就來自於3年前他們和湯告魯斯合作的《壯志淩雲：獨行俠》。在部份地區的宣傳海報上，甚至能看到「From the director of Top Gun：Maverick」（《壯志淩雲：獨行俠》導演作品）的注釋。

攝影師Claudio Miranda和配樂Hans Zimmer也是原班人馬，這讓兩部電影有了一脈相承的視聽語言；編劇亞倫克勞格同樣來自湯告魯斯劇組，所以兩部電影有著類似的荷李活套路，比如不聽指令的男主角，老帶新從矛盾到和解等等。

湯告魯斯和畢彼特這兩位巨星，上一次銀幕同框要追溯到1994年的《吸血迷情》（Interview with the Vampire），此後無論臺上台下都是「王不見王」的狀態。這次《F1電影》英國首映禮上，正在倫敦拍戲的湯告魯斯還驚喜現身，特地為畢彼特捧場。兩人背後便有著這層「友商」關係，挺值得玩味。

湯告魯斯和畢彼特這兩位巨星，上一次銀幕同框要追溯到1994年的《吸血迷情》（Interview with the Vampire）。（《吸血迷情》劇照）

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畢彼特和湯告魯斯都是賽車愛好者，原本有希望在《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v. Ferrari）中上演雙雄會，但湯告魯斯在得知他要扮演的Carroll Shelby駕駛戲份有限後，便退出了該計畫。

這部戲原本也是由高辛斯基負責改編，但後來轉給了《狼人2、3》的導演James Mangold。畢彼特的出演計畫也隨之取消，「蝙蝠俠」基斯頓比爾 （Christian Bale）頂上，和麥迪文（Matt Damon）碰撞出了精彩火花。

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高辛斯基是個科技狂魔，繼在《壯志淩雲》中把改造電影機塞進戰鬥機駕駛艙實拍後，這次他們又創造出尺寸更小、可遠端遙控的搖攝攝影機，賽道周圍都裝上天線，從賽道視角180°絲滑轉向車手的鏡頭就是這麼拍攝出來的。

整輛賽車上，遍佈著六七個微型攝像機，包括Halo、頭盔和前翼附近，在賽道實拍中切換不同角度的畫面，提供無論是現場觀賽還是電視轉播都無法實現的沉浸感。七冠王路易斯咸美頓的加入，為這場大戲補上了最重要的一塊拼圖。除了顧問身份，老漢還是本片的製片人之一，所有和賽車有關的細節都由他來把關。

他會和主創坐下來開12個小時的超長會議，每一幕都要給他過一遍，用畢彼特的話來說叫「通過他的直覺測試」，也就是讓影片呈現的賽車內容保持在現實框架內，不至於被荷李活的誇張戲劇性帶偏。

甚至於影片音樂和音效方面，路易斯咸美頓都做出了關鍵貢獻。Hans Zimmer說，在開始創作之前，路易斯咸美頓花了很多時間向他描述坐在賽車裡的感覺，以及當賽車手的感覺，最後經過配樂大神的轉譯，便有了現在危險又優雅的旋律。

Hans Zimmer為《F1電影》配樂。（reuters）

在後期音效環節，路易斯咸美頓展現出了超能力一般的聽覺記憶：

「不，現在是四檔的聲音，按畫面應該是五檔；這個彎道的聲音不對，這裡是16號彎，不能用12號彎的聲音；這條直道，左邊圍牆會傳來回音，把它加進左聲道。」



三、20位最大牌配角

路易斯咸美頓本身就是一位資深電影迷，當時正是他邀請高辛斯基現場觀戰2021年奧斯丁大獎賽，帶他參觀梅斯特斯車房，點燃了後者的賽車電影夢。

「站在那裡看著他們在我面前組裝賽車，車手爬進車裡，像火箭一樣沖上賽道……這時我意識到，我必須為世界講述一個故事。」



在技術層面之外，路易斯咸美頓更大的貢獻在於他打通了荷李活和F1之間的間隔，這是即使如謝利畢咸瑪加上華納、蘋果都無法做到的。在四年的製作週期中，謝利畢咸瑪說，初期攻克的最大難關便是：

「努力讓F1允許我們進入他們的世界，讓所有車隊相信我們不會讓他們成為壞人。」



搞定F1 CEOStefano Domenicali倒並非難事，近幾年F1一直渴望擴張自身的娛樂影響力，亞馬遜和Netflix等流媒體上都推出過高口碑的F1紀錄片。但紀錄片和電影，還是有本質區別。在為《F1電影》開綠燈後，這個劇組擁有了史無前例的拍攝特權，在多個賽道的比賽日都留出視窗期，讓劇組的道具車上場飛馳。

在為《F1電影》開綠燈後，這個劇組擁有了史無前例的拍攝特權，在多個賽道的比賽日都留出視窗期，讓劇組的道具車上場飛馳。（《F1電影》劇照）

20位現實車手，在片中客串扮演自己，成為最大牌的配角。有幾位的賽車上還裝上過微型攝影機來協助拍攝。在片尾阿布達比站登上領獎臺的那一幕，George Russell和Charles Leclerc甚至在真正的頒獎結束後，特地又陪畢彼特和Javier Bardem開了第二次香檳。

劇組用了多輛F2賽車改裝的原型車，將尺寸擴展了40厘米，梅斯特斯配合做了所有的空氣套件。這些車沒有電子動力轉向，意味著畢彼特和Damson Idris需要像真正的車手一樣雙臂「力大無窮」，加上一條粗壯的脖頸才能正常駕駛。

他們為此提前準備了近半年，開始的一個月裡，畢彼特每次坐上賽車疾馳，嘴裡都會一直念叨著「相信賽車，相信賽車，相信賽車」。在直道上全速油門達到180英里/小時，眼前就是彎角的牆，唯一能做的就是相信刹車性能。到煞科時，他已經能跑出197英里時速（317公里/小時）：

「差一點沒到200，有點遺憾。」



畢彼特和Damson Idris需要像真正的車手一樣雙臂「力大無窮」。（《F1電影》劇照）

現在想起兩年前在銀石賽道，和車手們站在發車線上國歌奏響的那一刻，畢彼特自嘲：

「和這些真正的車手們站在一起，我感覺自己活像個小丑。」



在Sonny Hayes這個角色身上，融入了大量歷史上真實的F1人物故事，包括1990年在西班牙練習賽上出嚴重事故的Martin Donnelly，影片中的事故畫面就來自當時的真實影像，這些改編也獲得了Martin Donnelly本人的授權。

賽車手Johnny Herbert與Martin Donnelly。（gettyimages）

除了給觀眾帶來了前所未有的賽車真實感體驗外，整部電影最令畢彼特自豪的，其實是故事本身。

「我們的故事充滿情感，結尾甚至有精神層面的昇華。創作劇本的難點就是如何精准地平衡資深車迷和大眾影迷的需求，不能忽視把賽車當信仰的老車迷，也不能輕視沒接觸過賽車的觀眾。這像一場長達兩年的拉鋸戰，好在最後故事的效果還不錯。」



回想起這段歷程，畢彼特毫不掩飾地表示，這是自己人生中最美好的一段時光。

「每當踩下油門開上賽道，我真的想就這樣一圈一圈永遠開下去。」

「可惜，每到一個新賽道，我就不得不倒數：還能開三站……還有最後兩站了……這一切總要結束的。」

