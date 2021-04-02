愛瑪屈臣被爆拍《星級末日》耍大牌嬲爆衝出片場　導演發長文回應

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-02 11:45

英國女神愛瑪屈臣（Emma Watson）一向帶給人甜美、靚女、斯文有禮的形象，拍攝《哈利波特》系列時年紀輕輕已紅遍全球，後來更演出不同類型的作品，女神地位超然。近日有傳聞指愛瑪屈臣在2013年拍攝《星級末日》（This Is the End）時，有耍大牌、表現不專業的說法，該片導演Seth Rogen在個人Twitter上亦發表回應。

Emma Watson一向形象正面。（Getty Images）

據知愛瑪屈臣在拍攝《星級末日》時，堅拒演出其中一場戲份，更嬲爆即時離開片場，近日她再因此次事件而被指責，不過導演Seth Rogen卻為她護航，反指傳聞毫無事實根據，更寫下一大段文字親解當時真實情況。

愛瑪屈臣被爆拍攝《星級末日》時耍大牌。（電影劇照）

Seth Rogen發文回應先認愛瑪屈臣有拒演，不過他表示：「愛瑪屈臣『沒有暴走離場』，該場戲本來就不在劇本之中而是即興創作，加上沒有經她同意。那些指責她不冷靜、不專業的通通是廢話。我的確沒有做好溝通，令她處於一個不舒服的位置上，在我們商議過後，知道對她來說一定很困難，而且很高興她跟我表達，令我非常印象深刻，後來我們同意了不用她演出該場戲。」

最後Seth Rogen更講到自己很高興能跟愛瑪屈臣工作，亦希望能再次合作，對於此事感到非常抱歉，自言應做得更好來防止這些問題發生。

Seth Rogen回應事件全文。（Seth Rogen Twitter）