愛瑪屈臣被爆拍《星級末日》耍大牌嬲爆衝出片場　導演發長文回應

電影
撰文：
最後更新日期：

英國女神愛瑪屈臣（Emma Watson）一向帶給人甜美、靚女、斯文有禮的形象，拍攝《哈利波特》系列時年紀輕輕已紅遍全球，後來更演出不同類型的作品，女神地位超然。近日有傳聞指愛瑪屈臣在2013年拍攝《星級末日》（This Is the End）時，有耍大牌、表現不專業的說法，該片導演Seth Rogen在個人Twitter上亦發表回應。

Emma Watson一向形象正面。（Getty Images）

據知愛瑪屈臣在拍攝《星級末日》時，堅拒演出其中一場戲份，更嬲爆即時離開片場，近日她再因此次事件而被指責，不過導演Seth Rogen卻為她護航，反指傳聞毫無事實根據，更寫下一大段文字親解當時真實情況。

愛瑪屈臣被爆拍攝《星級末日》時耍大牌。（電影劇照）

Seth Rogen發文回應先認愛瑪屈臣有拒演，不過他表示：「愛瑪屈臣『沒有暴走離場』，該場戲本來就不在劇本之中而是即興創作，加上沒有經她同意。那些指責她不冷靜、不專業的通通是廢話。我的確沒有做好溝通，令她處於一個不舒服的位置上，在我們商議過後，知道對她來說一定很困難，而且很高興她跟我表達，令我非常印象深刻，後來我們同意了不用她演出該場戲。」

最後Seth Rogen更講到自己很高興能跟愛瑪屈臣工作，亦希望能再次合作，對於此事感到非常抱歉，自言應做得更好來防止這些問題發生。

Seth Rogen回應事件全文。（Seth Rogen Twitter）

+11
+11
+11
英國女學生激似愛瑪屈臣　網民：幫佢搵返失散咗嘅孖生姊妹
《哈利波特》榮恩跑出率先做爸爸　愛瑪屈臣曾與3演員譜出戀情
【小婦人】愛瑪屈臣典雅造型首曝光　導演為求貼緊原著去麻省取景
愛瑪屈臣接拍《小婦人》電影版　梅姨仲會飾演佢姑婆
不日成婚｜衛詩雅撇甩《失眠》驚嚇形象　成功晉身愛情片女王
戇爸的禮物｜主角原型被誤判姦殺女童　曾坐15年冤獄終年87歲
《真·三國無双》花絮曝光　呂布古天樂耍必殺技全靠「任何仁」
廖啟智逝世｜古天樂安排智叔再演烏有博士　「沒想過是最後合作」
廖啟智遺作《女人街，再見了》　小販造型太神似被誤會生活潦倒
《雷神奇俠4》全體演員睇橄欖球　意外爆出影帝羅素高爾會客串
《自殺特攻》14位角色大曬冷　King Shark有望挑戰小丑女喜愛度
自殺特攻｜新角King Shark勁可愛　小丑女對白貼地︰咳唔掩口會死
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。