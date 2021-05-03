【真三國無双】趙雲官方人氣角色獲亞軍　導演親解未能登場之原因

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-03 11:45

由周顯揚執導兼監製、杜致朗編劇兼監製的《真·三國無双》終於在上周四上映，隨著更多人入場觀看後，出現兩極評價。然而在電影上映前，其實網上早已有聲音，認為飾演關羽的韓庚體格偏弱，與遊戲版相差甚遠，導演周顯揚接受《香港01》訪問，回應網民對選角的意見。

《真·三國無双》早前正式上映，有網民力讚電影還原度高，但也有網民大鬧電影水準質素欠佳。（《真·三國無双》預告擷圖）

在《真·三國無双》上映前，不少網民都對導演周顯揚選用韓庚飾演關羽頗有微言，大多人認為他身形瘦削，看上去與關羽形象相似甚遠，更嘲笑他疑似「營養不良」。對此，導演周顯揚認為每個人對三國的角色形象都會有所不同，而韓庚就是他心目中的關羽：「每個人心中對三國人物都有一定形象，電影版今次是年輕版，我選角時感覺他適合這角色。」點擊下圖即睇當年《真·三國無雙》角色人氣排行榜！！！

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導演周顯揚理解大家對三國人物有不同意見，而他就認為韓庚就是他心目中的年輕關羽。（梁碧玲 攝）

之後導演續補充，他理解不同人對三國人物有不同意見：「有人覺得未必似遊戲角色，多點聲音，最好就是愈多人討論，因為我們做電影創作，最害怕拍了一部電影出來，沒有人討論。」而在《真·三國無双》上映前，Netflix以破華語片天價購入放映權，對於會否再推續集，導演的答案可能要讓部份粉絲失望：「好少去想續集，用高價收購是好榮幸，這是對電影質素的肯定，但目前希望有更多人討論這部電影。」

要將遊戲改編成電影，確實需要花很多心機處理。（《真·三國無双》劇照）

除此之外，另一最多人討論的就是為何趙雲沒有在《真·三國無双》出現，皆因相信不少玩家在玩《真·三國無雙》時，都會選用趙雲等威力較強的武將。導演解釋，這就是改編遊戲成電影的重要難題，因為需要將遊戲與歷史糅合成電影：「道具及服飾是融合參考，因為電影一集，但遊戲去到第8集，進化長達20年，所以不會只參考第一集。而遊戲是改編《三國演義》，所以有好豐富的故事，所以今次的重點是可以改編遊戲中的造型、道具、形象及動作。」

玩家選用趙雲的次數相信不比呂布少，但導演卻非常大膽放棄他。（《真·三國無双》預告擷圖）

導演還舉了一個例子，為何趙雲沒有在《真·三國無双》出現：「一開始好多人都揀趙雲，但真正歷史是趙雲根本未出山，他可能只得14至16歲，所以就放棄改編，如何糅合遊戲與三國故事，取得平衡是相當重要。」這也順道解釋了為何導演要新增劉嘉玲去飾演鑄劍堡主：「出『無双』打機只是按一個鍵，但電影就要解釋，於是衍生了鑄劍堡主，其實是「無双英雄」內心的幻象。」