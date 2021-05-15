感動她77次｜蔡卓妍拍拖重細節　「浪漫係潤膚膏用晒會買畀我」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-15 21:30

由邱禮濤執導，蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪、泰國型男Mario、衛詩雅以及惠英紅主演的《感動她77次》現已上映，較早前阿Sa和周柏豪亦有接受《香港01》訪問，兩位在戲中踏入談婚論嫁階段，事實上兩位都是過來人，在揣摩角色時有冇將自己的經歷代入。 攝影：梁碧玲

《感動她77次》為《原諒她77次》的延續，電影現已上映。（梁碧玲 攝）

阿Sa率先講到《感動她77次》是《原諒他77次》的續集，阿Sa：「《原諒他77次》講到大家唔記得咗點去愛，今次係點去搵返個愛，都係探討愛情嘅難題。」周柏豪都補充講到：「我個角色Adam好多事都表現得唔成熟，今次就唔同啲，都真係做咗好多事去感動阿Sa，挽回唔少分數，同埋個結局真係好好，自己好期待。」

阿Sa今集跟柏豪談婚論嫁，但睇怕都冇咁如意。（《感動她77次》劇照）

問及兩人如何看待愛情時，阿Sa表示：「而家同細個唔同好多，細個可能會諗要嚟一場轟轟烈烈嘅愛情，反而而家會想拖慢些少，唔係話一嚟就每日都要有特別，長期處於高位上。加上女仔大個咗，個種浪漫、情趣係有唔同，以前覺得收花收禮物好浪漫，而家係比如留意到我支潤膚膏用晒買俾我、食飯留好味或者第一嚿俾我，呢啲就好浪漫。」

阿Sa在愛情上比較偏向注重細節位。（梁碧玲 攝）

對比起阿Sa，周柏豪反而覺得另一半跟自己的價值觀相等才是最重要，他：「我成日都覺得唔使特別好，因為自己都未必係最好，最好係價值觀相同，最好係大家不約而同睇到個樣嘢係靚，睇到個樣野係錯，大家一齊覺得錯，咁就已經係最好嘅配搭。」

周柏豪卻認為另一半的價值觀跟自己相等很重要。（梁碧玲 攝）

而當問到周柏豪婚前婚後最大的改變。「時間，時間的確好難就，一嚟自己做呢行，可能噚日收凌晨3點幾，今日一早8點幾又要出門口，如果另一半唔能夠體諒或幫助，真係會好難相處，不過呢十幾年來都過得好好。」

究竟在戲中兩人能唔能夠順利結婚呢？（電影劇照）

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