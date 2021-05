【毒魔2】湯哈迪9年前言論涉「辱華」　中國網民呼籲罷看電影抵制

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-05-16 19:14

由湯哈迪(Tom Hardy)主演的《毒魔》(Venom)在2018年上映,全球票房大收超過8.56億美元(約66億港元),其中中國市場佔18.7億人民幣(22億港元)收入。然而當《毒魔》續集《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)準備在今年9月上映之際,有中國網民突然挖出男主角9年前的言論,更認為其言論「辱華」,呼籲罷看電影抵制。

《毒魔》在2018年上映,全球大收超過8億美元票房,其中中國票房貢獻不少。(官方圖片)

《毒魔:血戰大屠殺》在5月10日晚公開了首條預告,沒想到數日後,有中國網民挖出湯哈迪在2012年康城影展上宣傳他自己新戲時的片段。當時湯哈迪為電影《無法無天》(Lawless)宣傳,在採訪環節時,有記者將他戲中的角色與馬龍白蘭度(Marlon Brando)比較,而湯哈迪稱沒有看過《教父》(The Godfather),只看過同由馬龍白蘭度主演的另一部作品《The Teahouse of the August Moon》,他更稱:「他(馬龍白蘭度)在那部電影中飾演一個Chinaman。」就是當年這句話,讓Marvel電影突然再陷「辱華」風波。

毒魔曾在電影預告時以中文說出「晚上好」。(《毒魔:血戰大屠殺》預告擷圖)

據了解,其實「Chinaman」一詞在早期的字典中並無貶義,用法跟英國人(Englishman)、法國人(Frenchman)及愛爾蘭人(Irishman)等複合詞一樣,但到了現代的詞典才被認為具有冒犯性。值得留意的是,「Chinaman」並非僅限中國人,當年日本海軍上將東鄉平八郎在1870年前往英國受訓時,其英國的同僚也稱呼他為「Johnny Chinaman」。另外,也有用在韓國人身上,當時一本由Mary Paik Lee撰寫的回憶錄《Quiet odyssey》都用上「Chinaman」一詞。點擊下圖重溫《毒魔:血戰大屠殺》首條預告分析!!!

+ 14 + 14 + 14

即使《毒魔:血戰大屠殺》能在中國上映,但中國票房恐怕會出現危機。(微博擷圖)

湯哈迪這言論是否涉及「辱華」成份,大家自行判斷。然而目前許多中國網民紛紛留言,指「道歉才去看」、「真的無語,本漫威粉很失望」及「可惜了,原本想看的」等,中國的票房恐怕會出現危機。如果《毒魔:血戰大屠殺》真的未能在中國上映,這或將是繼《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)及《永恆族》(Eternals)後,今年第三部緣盡中國市場的Marvel電影。