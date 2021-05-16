【毒魔2】湯哈迪9年前言論涉「辱華」　中國網民呼籲罷看電影抵制

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-16 19:14

由湯哈迪（Tom Hardy）主演的《毒魔》（Venom）在2018年上映，全球票房大收超過8.56億美元（約66億港元），其中中國市場佔18.7億人民幣（22億港元）收入。然而當《毒魔》續集《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）準備在今年9月上映之際，有中國網民突然挖出男主角9年前的言論，更認為其言論「辱華」，呼籲罷看電影抵制。

《毒魔》在2018年上映，全球大收超過8億美元票房，其中中國票房貢獻不少。（官方圖片）

《毒魔：血戰大屠殺》在5月10日晚公開了首條預告，沒想到數日後，有中國網民挖出湯哈迪在2012年康城影展上宣傳他自己新戲時的片段。當時湯哈迪為電影《無法無天》（Lawless）宣傳，在採訪環節時，有記者將他戲中的角色與馬龍白蘭度（Marlon Brando）比較，而湯哈迪稱沒有看過《教父》（The Godfather），只看過同由馬龍白蘭度主演的另一部作品《The Teahouse of the August Moon》，他更稱：「他（馬龍白蘭度）在那部電影中飾演一個Chinaman。」就是當年這句話，讓Marvel電影突然再陷「辱華」風波。

毒魔曾在電影預告時以中文說出「晚上好」。（《毒魔：血戰大屠殺》預告擷圖）

據了解，其實「Chinaman」一詞在早期的字典中並無貶義，用法跟英國人（Englishman）、法國人（Frenchman）及愛爾蘭人（Irishman）等複合詞一樣，但到了現代的詞典才被認為具有冒犯性。值得留意的是，「Chinaman」並非僅限中國人，當年日本海軍上將東鄉平八郎在1870年前往英國受訓時，其英國的同僚也稱呼他為「Johnny Chinaman」。另外，也有用在韓國人身上，當時一本由Mary Paik Lee撰寫的回憶錄《Quiet odyssey》都用上「Chinaman」一詞。點擊下圖重溫《毒魔：血戰大屠殺》首條預告分析！！！

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即使《毒魔：血戰大屠殺》能在中國上映，但中國票房恐怕會出現危機。（微博擷圖）

湯哈迪這言論是否涉及「辱華」成份，大家自行判斷。然而目前許多中國網民紛紛留言，指「道歉才去看」、「真的無語，本漫威粉很失望」及「可惜了，原本想看的」等，中國的票房恐怕會出現危機。如果《毒魔：血戰大屠殺》真的未能在中國上映，這或將是繼《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）及《永恆族》（Eternals）後，今年第三部緣盡中國市場的Marvel電影。